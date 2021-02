Brukt elbil: 5 gode til under 80.000 kroner

«Alle» ville ha BMW i3, VW e-Golf, Kia e-Soul, Renault Zoe og Nissan Leaf da de kom. Nå kan du gjøre et kupp på det brukte elbil-markedet.

Det er nå godt over 350.000 elbiler på norske veier – nesten dobbelt så mange som det var for bare to år siden. Og hos n’Finn begynner tallene på brukte elbiler å stige. I skrivende stund ligger det snaut 7.000 brukte elbiler til salgs.

Bilene som virkelig fikk fart på salget, er nå blitt seks-sju år gamle. De finnes i fullt monn og klare for nye eiere.

Aldri har det vært større muligheter for å få seg en billig og attraktiv elbil.

Pris fra 65.000-100.000 kroner

BMW i3, Kia Soul Electric og VW e-Golf koster alle fra rundt 80.000 kroner, mens Renault Zoe koster fra småpene 65.000 kroner.

Nissan Leaf var tidligere ute, og der finner vi biler helt ned i 40.000-kronersklassen. Men den oppgraderte versjonen, som kom sommeren 2013 for å kunne konkurrere mot alle de «nye», koster fra 70.000 kroner.

Rekkevidden er så som så. Men for disse bilene gjelder maksimalt 20 mil om sommeren og rundt regnet 10 mil om vinteren.

Alle har sine klare fordeler og ulemper, men til bybruk og nærmiljø-kjøring kan alle disse bilene være den beste inngangsporten for et enkelt, billig og og miljøvennlig bilhold.

Her er vår guide til det beste brukte elbilkjøpet basert på våre tester og erfaringer.

VW e-Golf (2014-2017) – hole in one

Pris fra: 80.000 kroner

Oppgitt rekkevidde: 190 km (NEDC)

+ Stor, komfortabel og evig populær

– Ikke feilfri. Varmeanlegget er en gjenganger

Da e-Golf ankom det norske elbil-markedet, ble den umiddelbart en bestselger. Kanskje ikke så rart med tanke på at Golf som bil har vært på Topp 10-lista siden første generasjon kom i 1974. Den elektriske utgaven er både enkel og genial.

Elbiler så lenge ganske sære ut, og ment for trendsettere som ville vise at de kjørte elektrisk. Volkswagen satset i stedet på å treffe majoriteten som ikke ønsket å skille seg ut i det hele tatt. For en e-Golf er ser nærmest identisk ut som den konvensjonelle utgaven. Små «e-Golf»-emblemer, front-LED-lys og en blåfarge som går igjen i detaljene er alt man ser av forskjeller på utsiden.

Bagasjerommet er romslig med 341/1.231 liter, og baksetet huser fint fem personer.

Ergonomien er svært god, og de aller fleste finner seg kjapt til rette i de gode setene.

For optimal rekkevidde kan du veksle mellom modusene Normal, Eco og Eco+, og regenereringen kan justeres i tre forskjellige trinn bilen. Bilen er også utstyrt med Car-Net – en app-tjeneste som lar deg overvåke og fjernbetjene bilen via mobilen.

e-Golf oppfører seg nøyaktig som en hvilken som helst fossil-Golf på veien, til tross for 318 kilos batteripakke i gulvet mellom akslingene og egenvekt på hele 1.510 kilo.

Motoren yter 115 hester, den har 270 Nm dreiemoment, en toppfart på 140 km/t og 0-100 skjer på 10,4 sekunder. Med jordet husholdningskontakt (Schuko) tar det 13 timer å fullade bilen.

En veggboks reduserer ladetiden til åtte timer, eller du kan benytte hurtiglader av typen CCS (maks ladefart 40 kW).

e-Golf har en lang liste med standardutstyr: Oppvarmet frontrute, anti-kollisjonssystemer, adaptiv cruisecontrol, midtarmlene med skiluke, City-nødbrems-funksjon, stor kjørecomputer og mye mer.

Startprisen i 2014 var 244.200 kroner.

VÅR DOM: Golf holder hva den lover. Faktisk rekkevidde er tett opp til det som er oppgitt. Den har god bagasjeplass, solid bakseteplass og strålende ergonomi. Med en god pakke av standardutstyr er det vanskelig å velge bort denne elbilen.

SE OPP FOR: Mange e-Golf-eiere sliter med forvarming/varmeapparatet. Andre feil som er rapportert, er ryggekamera-funksjon, el.funksjon ladelokk, sentrallås og software som kan slå litt krøll.

Kia Soul Electric – effektiv og kul

Pris: Fra kr 80.000,-

Oppgitt rekkevidde: 212 km (NEDC)

+ Gjerrig og kan ta maks 62,5 kW hurtiglading (CHAdeMO)

– Mangler app-løsning for forvarming

Koreanske Kia klinket til med lengst rekkevidde, god garanti (7 år på hele bilen) og gunstige priser da den kom i 2014. Som ny kostet den fra 229.900 kroner.

Den litt kasseformede kompaktbilen utstråler et nokså urbant og friskt image. Elbil-varianten fikk en heldekkende plastgrill, noen små Eco-skilt og litt annerledes felger. Ellers ser den ut som en vanlig Kia Soul.

Selve designet gjør den også ganske så praktisk, med romslig takhøyde for alle passasjerer. Bagasjerommet er noe knepent med målene 281/891 liter.

Batteriet ligger midt på i bunnen av bilen. Det gjør at gulvet blir ganske høyt innvendig, og for voksne i baksetet kan det bli noe slitsomt med beina oppunder haka.

Førerplassen er langt mer trivelig med et friskt og spennende interiør og et stort oppbevaringsrom mellom setene. Soul framstår som moderne med lettbetjent touchscreen og intuitiv betjening. Materialkvaliteten er ikke helt premium, men det ser veldig bra ut.

Utstyrsnivået er også imponerende. På innstegsmodellen Classic får du med navigasjon med DAB-radio, varme i rattet, nøkkelfritt-system, ryggekamera, mørke vinduer osv. Exclusive har i tillegg varmepumpe, skinnkledd dashbord, parkeringssensorer, skinnseter, varme i bakseter og ventilerte seter foran.

Den har dessverre ingen app for å fjernbetjening til for eksempel forhåndsinnstilling av varme i kupeen.

Soul Electric er enkel å manøvrere, den kjører godt og har et bedre understell enn hva vi gjerne har vært vant med på mange koreanske biler som går på bensin eller diesel.

Motoren yter maks 111 hester og et dreiemoment på 285 Nm. Med en batteripakke på 277 kilo klarer den 1.490 kilo tunge bilen null til 100 km/t på 11,2 sekunder og en toppfart på 145 km/t.

Rekkevidden er på inntil 212 km. Samtidig går den ganske så sparsomt. Våre tester viser et snittforbruk på 1,5 kWh/mil, noe er som svært nær det som er oppgitt fra fabrikken. Innebygd 6,6 kW-lader og batterivarmer er standard. I tillegg til ordinær ladekabel til husveggen (Schuko/ladetid 10-14 timer), kan du hurtiglade Soul Electric med opptil 100 kW. Men da kun med CHAdeMO-plugg og ikke CCS, som er blitt den foretrukne standarden.

VÅR DOM: Kia knallet til med en svært så bra og effektiv elbil. Soul er ganske tøff å se på, god å kjøre, har et hav av utstyr – og ikke minst: Noen av bilene har fortsatt fabrikkgaranti igjen.

SE OPP FOR: På vårt Elbilforum er det mange eiere rapporterer om at ombordladeren kan ta kvelden, 12V-batteriet kan ofte tømmes på grunn av lekkasjestrømmer, ryggekamera som tar inn vann og at DAB-enheten i radioen kan falle ut en gang i blant.

Nissan Leaf (2014) – Norgesmesteren

Pris: Fra kr 70.000,-

Oppgitt rekkevidde: 199 km (NEDC)

+ Billig, romslig og holdbar

– Bruker mye strøm. Se opp for bruktimporterte biler uten varmepakke

Allerede høsten 2010 lanserte Nissan sin legendariske elbil, og i Norge ble den en suksess fra første stund. For etter å ha måttet ta til takke med en elektrisk Peugeot 106 og særheter som Think, Buddy og Reva, kunne norske elbil-entusiaster endelig få seg en ordentlig bil med god plass.

Bak det noe særegne utseendet skjulte det seg en lettkjørt, svært velfungerende, praktisk og smart bil. Sommeren 2013 fikk den en facelift, med 100 oppdateringer, og produksjonen ble flyttet til Europa. Det viktigste var at rekkevidden ble økt til opptil 199 km (etter den gamle NEDC-normen).

De spesielle lyktene og designelementene er ikke helt tilfeldige. Luftmotstanden skal nemlig være så lav som mulig.

På innsiden imponerer Leaf med et bagasjerom på 355/370 liter – avhengig av utstyrsgrad – og 680 liter med nedlagte bakseter.

Det er lite å si på plassforholdene ellers, bortsett fra at høyreiste kan få stusset issen i taket i baksetet. Foran er det enkelt og greit, dog litt kjedelig. Alderen setter sitt preg ved at rattet bare kan justeres opp og ned, info/navi-skjermen er litt liten og materialbruken preges av hardplast. Sittestilling og ergonomi er heller ikke på nivå med de beste.

Langs veien merker man at Leaf har et bra avstemt understell og ligger godt på veien.

Bilen har 109 hestekrefter som byr på 254 Nm dreiemoment. 0-100 går unna på 11,5 sekunder og toppfarten er 144 km/t. 3,3 kW-ombordlader er inkludert, men det var mulig å oppgradere til 6,6 kW – som kan halvere hjemmeladetiden via ladeboks (Sjekk om bilen har det.)

Batteripakken, som er plassert under baksetet, veier 275 kilo. I tillegg til standard lademuligheter kan Leaf hurtiglades kun med japanernes CHAdeMO-løsning.

Leaf spiser kilometerne på rekkeviddemåleren som smådrops. Flere tester har vist at Leaf er den elbilen med størst avvik i faktisk kontra oppgitt rekkevidde. Det stemmer godt med vår erfaring, også.

Som ny i 2014 kostet den fra 191.000 kroner, mens toppmodellen Tekna kostet fra 231.000 kroner.

Den er godt utstyrt med varmepumpe, skinnseter, navigasjon med Carwings (som lar deg fjernbetjene bilen via mobiltelefon), ryggekamera og såkalt Arround-view (360-graders kamera), varme i bakseter, varme i ratt m.m.

VÅR DOM: Dessverre oppleves Nissan Leaf som noe frakjørt i forhold til sine noe ferskere konkurrenter. Interiøret er også noe enklere, og selv småting som ladeuttak i bagasjerommet savnes. Svakere reell rekkevidde enn konkurrentene.

SE OPP FOR: Hos brukere på vårt Elbilforum rapporteres det om trøblete spylerdyser, feil på regnsensor/lyssensor, foringer i forstilling som gir knirkelyder når det er kaldt og at vindusheis-bryteren på førerdøren kunne brenne seg hvis vinduet var iset fast.

Det finnes mange bruktimporterte utgaver – uten såkalt nordisk pakke (rattvarme, lyktespyler, setevarme osv.). Husk også at mange av disse utgavene gjerne ikke er fulgt opp av importør for utbedringer og oppgraderinger.

BMW i3 – tysk kraftverk

Pris fra: kr 80.000,-

Oppgitt rekkevidde: 190 km (NEDC)

+ Sprek, snerten og snur på en femøring

– Lite bagasjerom. Kronglete bakdører

Prestisjeprosjektet til BMW vekker oppmerksomhet med sitt spesielle utseende, som det finnes delte meninger om, med sint front, butte ender og høye, tynne hjul.

Den ser ut som en todørs bil, men bakdørene er feilvendt. i3 mangler B-stolper, noe som gir enkel og generøs adkomst til baksetet.

Chassiset er i karbonforsterket plast, et svindyrt materiale som inntil i3 var forbeholdt super-sportsbiler. Dette for å holde vekten nede på svært så pene 1.195 kilo. Hele bilen skal være resirkulerbar og fabrikken er bygget etter de siste miljøprinsipper med energi fra vindmøllekraft.

Bagasjerommet er minst av alle de fire bilene, med bare 260/1.100 liter. Den innvendige plassen er nokså trang, så to voksne sitter tett foran, og det er totalt bare fire sitteplasser. Gulvet er ganske høyt, på grunn av batteripakken på 230 kilo i gulvet, noe som blir slitsomt for baksetepassasjerer på lange turer.

Forsetene er tynne for å spare vekt. Støtten er grei, men du kan bli litt sliten i lengden. Interiøret for øvrig understreker hvilken innovativ og nyskapende bil i3 er. Her er det materialvalg, design og funksjonsløsninger du ikke har sett i andre biler. Kult og eksklusivt!

Selve girvelgeren sitter ved rattet som en stor vribryter. Kommandosystemet iDrive er enkelt og betjener de fleste funksjonene. Ellers kan du styre forvarming og overvåke bilen ved hjelp av en app.

Med 50-50 vektfordeling og bakhjulstrekk formidler i3 kjøreglede, akkurat andre BMW-er. Like bra er ikke styringen. Den er presis, men de høye og smale hjulene gjør at den ikke oppleves som like stødig på motorveien.

Den kraftige retardasjonen for å regenerere energi når du går av gasspedalen, krever også litt tilvenning. Men her kan du i prinsippet kjøre med en pedal. Den bremser mye når du slipper pedalen.

Tyskeren er testens klart sprekeste med 170 hester, 250 Nm dreiemoment, toppfart sperret på 150 km/t og null til 100 på hissige 7,2 sekunder. Rekkevidden er inntil 190 km.

Ladetiden med vanlig stikkontakt er rundt åtte timer. Oppgraderer du til 7,4 kW-ombordlader, reduserer du ladetiden til tre timer. Eller du kan benytte CCS-hurtiglader.

Prismessig startet i3 gunstig fra 249.900 kroner som ny. Da fikk du blant annet varmepumpe, varmeseter og annet du tar for gitt inkludert. Men som med BMW ellers; det ble fort dyrt om man skulle legge på utstyr. Med hurtiglader-oppsett (50 kW), navigasjon, treverk i dashbordet, kollisjonsvarsling osv., var nyprisen vippet opp i 349.600 kroner.

VÅR DOM: BMW i3 har bare fire seter, begrenset plass og noe svakere rekkevidde enn de største konkurrentene. Men du sitter høyt og oversiktlig, den snur på en femøring pga. bakhjulstrekk og du får BMW’ske kjøreegenskaper.

SE OPP FOR: i3 har kraftig regenerering når du går av pedalen. Det betyr at bremsene brukes lite. De kan sette seg pga. rust og må ofte skiftes. (Husk alltid vårt råd om å foreta en hard oppbremsing en gang i uka for å forebygge dette.) Ellers rapporterer eierne dårlige tårnlager, noe som merkes av klunking fra forstilling i små dumper. Foruten en del tull med appen BMW connect/My BMW i fjor, rapporterer i3-eierne om ganske så uproblematisk bilhold.

Renault Zoe Q210/R210 – ladet stemning

Pris: Fra kr 65.000,-

Oppgitt rekkevidde: 210 km (NEDC)

+ Billig og lettkjørt. Brukbar bagasjeplass

– Kronglete å lade. Litt «plastic fantastic» inni

Zoe hadde en litt trang start, men salget skjøt fart i 2014 på grunn av gunstige kampanjer og hjemmeladeboks inkludert i prisen.

For nettopp dette med lading var et problem helt fra starten. Ladingen i Zoe er annerledes enn i de andre kompakte elbilene. Ombordladere flest kan håndtere de ulike nettstandardene (IT, 230V og TN, 400V), mens Zoe har en såkalt Caméléon-lader som i utgangspunktet krever såkalt TN-nett (400 V). For å kunne lade i Norge, med standard 230V-nett, kreves en medbrakt transformator. Via Type 2-kontakten kan Zoe ta imot 22 kW effekt, men dette krever altså TN nett (400 volt). Et utvalg biler solgt mellom 2014 og 2017 kan også AC-hurtiglade med effekt opp til 43 kW, men det er kun et fåtall stasjoner som tilbyr dette.

Batterikapasiteten er 22 kWh (19,8 utnyttbare), altså litt mindre enn konkurrentene. Med batteripakke på 290 kilo pluss den større ombordladeren, veier imidlertid Zoe 1.428 kilo.

Rekkevidden er ifølge NEDC-tallene på 210 kilometer. Vinterstid reduseres selvsagt dette kraftig, men Zoe har heldigvis varmepumpeteknologi som gjør den mer effektiv. Renault selv oppgir en generell og reell rekkevidde på 100 km på vinteren og 150 km på sommeren.

88 hestekrefter er det elmotoren greier å yte med et dreiemoment på 220 Nm. Dette er en god del lavere effekt enn de fleste andre. Men bilen oppleves likevel som kvikk i bytrafikken. Den responderer kjapt opp til 50 km/t og gjør 0-100 km/t på 13,5 sekunder og oppleves likevel sprekere enn tallet tyder på. Toppfarten er oppgitt til 135 km/t.

Zoe er en liten elbil som er bygd i høyden. Det gjør at du sitter forholdsvis høyt med god oversikt. Som snerten bybil er den både komfortabel og lettkjørt.

Innvendig har den fem sitteplasser med to isofix-fester bak og ett foran. Betjeningen enkel og brukervennlig. På displayet kan du sjekke ladestatus eller lokalisering av ladestasjoner – noe som også kan foretas via smarttelefon-appen. Den har ryggekamera og regnsensor. Men vær obs på at de de første bilene mangler setevarme. Bagasjerommet er oppgitt til 338 liter.

VÅR DOM: Renault Zoe er snerten, relativt romslig og ikke minst billig. Den er ikke av de mest sofistikerte, men gjør jobben som snerten bybil. Zoe perfekt som nr. 2-bil, men vær klar over at den er litt sær på ladeløsninger. Er du så heldig å ha TN-strømnett der du bor, kan den lades med opptil 22 kW effekt, og det er et tall ingen slår. På langtur kan samme effekt oppleves som i snaueste laget.

SE OPP FOR: På Elbilforum rapporterer noen eiere om svakt varmeapparat, feil med ryggekamera problemer med 12 voltsbatteri og svakhet i endeleddene. Pass på at det følger med den spesielle og tunge (og dyre!) ladekladden som kan brukes i alle stikkontakter.