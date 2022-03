Mange NESTEN nye elbiler til salgs: Tusenvis av elbiler å få kjøpt på dagen

FLEST PÅ NETT: Audi e-tron var Norges mest solgte bil i 2020, og akkurat nå ligger det over 600 brukte e-tron til salgs på Finn.no

Samtidig med at det er lang ventetid på flere nye biler, finnes det tusenvis av nesten nye familiebiler i bruktmarkedet. Sjekk vår oversikt her.

Skyhøye drivstoffpriser legger ikke akkurat noen demper på etterspørselen etter elbiler, som jo er langt billigere i drift.

Problemet for mange er at flere bilmodeller ikke er å oppdrive dersom du går inn hos en forhandler og ønsker deg ny bil.

Det kan vare måneder og år, og i mange tilfeller vet ikke engang forhandleren når de får nye modeller på grunn av stor usikkerhet i råvaremarkedet etter korona og den pågående krigen i Ukraina.

Salgstallene hittil i år illustrerer det samme bildet. De viser klart og tydelig at vi ikke får så mange biler som vi ønsker. Antallet nyregistreringer er langt lavere enn på samme tid i fjor.

Tusenvis av biler

Men bildet er ikke helsvart. De siste årene har det kommet en del modeller som krysser av for en del viktige kriterier for en familiebil, som plass og rekkevidde, og i mange tilfeller også SUV og firehjulsdrift.

Mange av dem er også i en prisklasse flere har råd til.

Men rene røverkjøp på Finn.no er det vanskelig å gjøre. Ventetider på nye biler har gjort at det kommer noe færre bruktbiler på markedet, slik at prisene holder seg godt på de mest populære modellene.

GOD KOK: – Det er økende interesse for elbiler, sier leder for Finn.no Motor, Eirik M. Håstein.

– Det stemmer at prisene holder seg godt på elbil og totalt sett er stigende når vi ser på hele markedet. Det skyldes nok flere ting, som høy etterspørsel etter elbil, men også at det nok kommer flere og større elbiler ut i bruktmarkedet. Diesel, bensin og hybrid har hatt en relativ flat utvikling i fjor, sier leder for Finn.no Motor, Eirik M. Håstein.

SELGER BEST: Nybilregistreringene har alltid gått i rykk og napp hos Tesla, som regel kvartalsvis når det kommer nye biler. Den har gått rett til topps med god margin så langt i mars i år.

Flere biler med god rekkevidde

Totalt ligger det drøyt 9000 elbiler til salgs på nett. Mange av disse har allerede noen år på baken og er både små og har kort rekkevidde.

Men det finnes mange nye også. Blant annet er det nesten 1.000 2022-modeller klare for salg på Finn.no. Dette er i prinsippet nesten nye biler, fortsatt med full garanti.

Og det finnes 3.366 elbiler som er 2021-modeller eller nyere. Under kan du se hvilke brukte og nye familiebiler du kan få på dagen. Her har vi trukket ut biler med for lite plass i seter og bagasjerom.

I tabellen kan du også se fordelingen på henholdsvis firehjulsdrift og tohjulsdrift.

Familiebiler fra 2021 eller nyere

Aller flest finnes det av Audi e-tron, som ble Norges mest solgte bil i 2020. E-tron 50 med den lille batteripakka får du fra 470.000 koner, mens du må legge på 100.000 kroner for å finne billigste e-tron 55.

