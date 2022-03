Disse bilene kan leveres på dagen: Ny familiebil uten ventetid? Sjekk hva vi fant

Vi tar en titt på leveringsklare 2022-modeller til under 600.000 kroner på Finn.no.

Elbilsuget i den norske befolkningen er ikke blitt noe mindre i det siste, snarere tvert imot. Og de høye drivstoffprisene er nok et argument for å bytte ut fossilbilen med noe mer fremtidsrettet.

Men ny bil må du vel vente lenge på, eller? Ikke nødvendigvis.

Vi har trålet Finn.no for å sjekke hvilke familiebiler som finnes der ute. Vi har satt et tak på 600.000 kroner, men ingen nedre prisgrense.

Det er stor variasjon i plass, og noen av bilene vil ikke passe like godt for alle.

Hvis du har spesielle krav til bilen, kan Elbilvelgeren vår være et bra verktøy. Der kan du skreddersy dine ønsker, lese våre bedømmelser, se testfilmer og studere tekniske data.

Audi Q4 e-tron

469.000-599.000,-

Den kom midtveis i 2021. Vi finner totalt 78 stykker og 12 under 600.000 kroner på Finn. Audi lar deg velge mye utstyr på Q4, men i denne prisklassen er det kun de enkleste variantene du får.

Det vil si e-tron 35 med 125 kW/170 hk og rekkevidde inntil 335 km, eller e-tron 40 med 150 kW/204 hk og rekkevidde inntil 512 km. Begge har bakhjulsdrift.

BYD TANG

599.000,-

Dette er en stor bil, som definitivt gir mye luksusfølelse og ikke minst plass for pengene. Dette er i utgangspunktet fullutstyrte biler til 599.000 kroner, men omtrent halvparten av bilene som ligger på Finn koster 50.000 kroner ekstra.

Uansett her får du firehjulsdrift og sju seter kledd i lekkert skinn. Sprek er den også. 374 kW/509 hk. Rekkevidden er opp mot 400 kilometer. Det ligger totalt 25 biler ute, 14 under 600.000 kroner, og alle er nye.

Cupra Born

419.000-429.000,-

En VW ID.3 med solbriller og caps, det vil si et mer aggressivt utseende. Det er en romslig bil i C-segmentet, eller det man kalte Golf-klassen før. Den fås bare i én utgave, nemlig med bakhjulsdrift, 150 kW/204 hk og med rekkevidde opptil 424 kilometer, men normalt kan du legge til endel utsyr. Bilene på Finn er godt utstyrt alle sammen og to av tre biler er allerede solgt.

Hyundai Ioniq

299.900-319.000,-

Dessverre er det ikke mer enn tre av disse nesten nye bilene til salgs. Den ble kåret til Årets bil i Norge i 2017, er billig, romslig, har bra med sikkerhetsutstyr som standard, er komfortabel, bra å kjøre og oppsiktsvekkende gjerrig med strømmen.

I 2020 fikk den lenger rekkevidde (opp fra 230 til 311 km), mobil-app og større skjerm også. Søker du på 2020 og nyere har du plutselig 50 biler å velge mellom og billigste bil koster 50.000 kroner mindre.

Hyundai Ioniq 5

375.000-579.000,-

Hyundai ble HOT umiddelbart da de presenterte det som nesten må kalles et konsept på gata i form av linjaldesign med 70-talls-vibber. Den svære kombien har større plass enn man forventer når man ser bildene, og lader potensielt veldig raskt med sin 800 volt-arkitektur.

Av 140 2022-modeller har 61 bakhjulsdrift, uten at det bør skremme deg nevneverdig. Da får du en spreking på 160 kWt/217 hk og solide 481 km rekkevidde. Med firehjulsdrift får du 224 kW/305 hk og 453 km rekkevidde.

Hyundai Kona

355.000-389.000,-

Hyundai Kona var en av de første folkebilene med skikkelig rekkevidde da den kom i 2018 og er fortsatt populær. Entusiastene bak rattet kjører godt over 500 kilometer med batteripakka på 64 kWt. Offisielt har den rekkevidde opptil 484 km og har en motor som driver forhjulene på 150 kW/204 hk. Du får også en billigere utgave med 100 kW/136 hk motor og rekkevidde på 305 km.

Kia E-Niro

389.000-415.000,-

Flere tusen sto på venteliste for den høye stasjonsvogna med god plass som kom i 2019. Nå får du deg en ny eller nesten ny på dagen fra 389.000 kroner. Du får den i utstyrsvariantene Acitve og Exclusive, men med 30.000 kroner i prisforskjell, finnes bare sistnevnte til salgs. Den har samme drivverk som Kona, dvs. 150 kW/204 hk motor og 64 kWt batteri, som gir opp mot 455 km rekkevidde.

Kia EV6

469.900- 599.900,-

Med EV6 har Kia klart å pakke en praktisk familiebil i et skikkelig sporty karosseri. Den er nærmest som en stasjonsvogn plassmessig, og byr dessuten på sporty kjøreglede. Bakhjulstrekkeren er faktisk morsommere enn firehjulstrekkeren på vinterføre.

Du får den foreløpig i tre utstyrsvarianter, to batteristørrelser med tohjulsdrift og firehjulsdrift på begge. Det finnes flere effektvarianter fra 125 kWt/170 hk til 239 kWt/325 hk med rekkevidde fra 376-528 km. Med 800 volt elektrisk arkitektur lader man potensielt veldig raskt.

Kia Soul

309.000-389.000,-

Soul er en av modellene som virkelig fikk nordmenn over på elbil og leverer fortsatt sterkt takket være en romslig boksdesign og energieffektiv drivlinje som gir lang rekkevidde. Velg mellom rekkevidde på 276 eller 452 km. Den lille har motor på 100 kW/136 hk og 150 kW/204 hk. Begge har drift på forhjulene.

MG Marvel R

439.000-480.000,-

Det britiske merket Morris Garages ble kinesisk for noen år siden og ble godt kjent i Norge i 2019 da Norwegian Mobility Group begynte å selge MEG ZS EV. Med god plass og lav pris, slo den billige forhjulstrekkeren godt an. Det finnes merkelig nok ikke en eneste av de til salgs, men det det finnes tre stykker av nye Marvel R.

Den fås med bakhjulsdrift med intet mindre enn en motor for hvert hjul med tilsammen 132 kW/180 hk. Rekkevidden er på 402 kilometer. Det er en av Norges billigste firehjulsdrevne elbiler også. Da har den motor foran også og 212 kW/288 hk, mens oppgitt rekkevidde krymper til 370 km.

Maxus Euniq5

349.900-459.000,-

Skal du ha billig seks- eller sjuseter, kommer du ikke unna denne bilen. Den firkantede designen med små hjul, gir utrolig plass til sju stykker. Den kom i 2020 og det ligger 39 ute for salg.

Til nå har den kun vært tilgjengelig som sjuseter med 52,5 kWt batteri som tar deg opp til 260 km. I disse dager lanseres den med batteri på 70 kWt og rekkevidde på 345 km. Den får man kun som seksseter for å beholde samme totalvekt. Det er denne versjonen som er alternativet på Finn akkurat nå, dersom man ønsker ny bil.

Mercedes- EQA

498.000-549.000,-

Mercedes’ minste SUV er slett ikke så liten. Plassen i baksetet er overraskende stor, men bagasjerommet kan kanskje bli litt snaut for noen. Den har Mercedes’ kjente kvalitet- og luksusfølelse. Nye tilgjengelige biler er kun de billigste forhjulstrekkerne. Da får du en passe pigg 140 kW/190 hk motor og rekkevidde opp til 426 km.

Mercedes-EQB

549.000-649.000,-

Dette er markedets eneste kompakte sjuseter, men så passer ikke setene helt bakerst til alle heller. 600.000 kroner er litt lite dersom man vil ha 350-utgaven, men 300, som også har firehjulsdrift, kan man så vidt få under vårt pristak. Da har du tilsammen 168 kWt/228 hk og rekkevidde opptil 419 km. For de fleste vil interiøret, som er inspirert av de større modellene, oppleves som luksuriøst.

Nissan Leaf

219.000-346.000,-

Bilen som virkelig fikk Norge elektrifisert, er en av de billigste «familiebilene» du får kjøpt. Den tilfredsstiller mange krav fordi den er overraskende romslig, og den er dessuten blitt kraftig oppdatert gjennom årene. En av suksessfaktorene har vært god leveringsdyktighet.

Selv nå ligger det mange nye biler til salgs, og du kan gå rett inn til forhandler å få ny bil på kort tid. Den fås i fire utstyrsvarianter og to batteripakker med rekkevidde på 285 og 385 km. Minste batteripakke har en motor på 110 kW/150 hk, mens den største yter 160 kW/215 hk.

Opel Mokka

329.000,-

Foreløpig er dette Opels største elektriske elbil. Den er komfortabel og godt utstyrt, men mange ville nok ønske at den var større i baksetet og bagasjerommet, for dette er virkelig en kompakt SUV. Den fås i fire utstyrsnivåer, men kun én drivlinje. Det er forhjulsdrift og motor på 100 kW/136 hk. Offisiell rekkevidde er 324 km. Skal du ha en nå, er det kun toppmodellen med alt utstyr som er tilgjengelig.

Polestar 2

399.000-610.000,-

Svensk-kineseren har slått godt an i Norge. Kombien med den store bakluka går rett inn i samme marked som den populære Tesla Model 3 og tilbyr god nok plass for veldig mange. Man får mye av luksusfølelsen fra Volvo, og den er typisk intim og sportslig innvendig.

Det er et relativt stort utvalg på nettet. 74 biler ligger ute, hvorav 27 2022-modeller. Bilen kom først med dual-motoroppsett med 408 hk. I fjor kom forhjulstrekkerne med to batteripakker, men det er førstnevnte som dominerer. Oppgitt rekkevidde er 420km for Standard Range Single motor, 515 km på Long Range Single motor, og 470 km for Long range Dual motor.

Skoda Enyaq

379.000-659.000,-

Skoda krysser av på alle ønsker for familien med denne bilen. Den byr på klasseledende komfort og god plass. Den fås med tre batteripakker, både to- og firehjulsdrift og blant annet fem forskjellige interiørvarianter. Snart kommer en lekker coupe-versjon også. Effekten er foreløpig fra 109 kW/148 Nm til 195 kW/265 hk med rekkevidde i spennet 340-510 km. Snart kommer det en RS-versjon også, med 220 kW/299 hk.

Tesla Model 3

515.000-559.000,-

Den slo gjennom som et brak da den kom i 2019 og ble Norges mest solgte bil både i 2019 og 2021. Den selger fortsatt veldig bra, selv om den har fått flere konkurrenter. Og det er ikke så rart.

Den byr på nok plass for de fleste, fantastiske kjøreegenskaper, grensesprengende teknologi, lang rekkevidde, eget ladenettverk og blant markedets raskeste lading. Alt til hyggelige priser, selv om vi har sett to prisøkninger bare den siste uken.

Den fås i tre utgaver, Standard Range Plus med 225 kW/306 hk og opptil 491 km rekkevidde, Long Range AWD med 366 kW/498 hk og opptil 602 km rekkevidde og villstyringen Performance AWD med 377 kW/513 hk og rekkevidde opptil 547 km.

Det ligger naturligvis mange på nett, siden salget har vært høyt over flere år. Akkurat nå ligger det totalt 248 biler ute i forskjellige prisklasser.

Tesla Model Y

565.000-610.000,-

Utrolig mange hadde ventet lenge da Model Y ble presentert i fjor, og responsen lot ikke vente på seg på registreringsstatistikken. Fortsetter leveringstakten slik den gjør nå, blir den trolig mest solgte bil i i år i likhet med i fjor. Den er bygget på samme plattform som Model 3, men har plass man ikke har sett maken til i klassen.

2022-modellen har fått høyere tillatt totalvekt også. Med sine 340 kW/462 hk er den sterkest i sin klasse. Den har også best rekkevidde med inntil 507 km. I tillegg har den samme fordeler som vi ramset opp for Model 3. Det ligger 86 biler ute, 32 av dem er 2022-modeller.

VW ID.3

299.000-419.000,-

Den viktigste bilen siden Bobla og Golf, sa Volkswagen under presentasjonen. Ikke i Norge. Her er det ID.4 som gjelder, men like fullt en viktig bil som vil passe for flere enn man kanskje skulle tro. God plassutnyttelse gjør at mange kan bruke denne som eneste bil, men husk at man ikke kan ha last på taket og at den ikke kan leveres med tilhengerfeste, kun lastefeste.

Det er en enkel bil å kjøpe. Man får den bare med en batteripakke med rekkevidde opptil 423 km og motor på 150 kW/204 hk. Det ligger 94 på finn, men kun to helt nye.

VW ID.4

549.000-599.000,-

Dette er blitt selve storselgeren hos Harald A. Møller, og man kunne garantert solgt flere biler om man hadde hatt flere å selge. Den tilhører det mest populære segmentet, nemlig mellomklasse-SUV, og er tvers igjennom gjennomtenkt.

Man har mye lasteplass, gode festemuligheter, nett til lasting, god plass og super komfort. Du får den i tre utstyrsvarianter og effektnivåer: 128 kW/174 hk, 150 kw/204 hk og 220 kW/299 hk. Sistnevnte er firehjulsdreven. Rekkevidden varierer fra inntil 478-513 km. Alle 30 tilgjengelige biler er den firehjulsdrevne GTX.

Volvo XC40 Recharge

538.000-599.000,-

Den kom først med bensin og diesel, men alle ventet på den elektriske versjonen. Det ble en kraftpakke man ikke er vant med fra Volvo, med hele 300 kW/408 hk. Prisen for «Mini»-Volvoen ble også solid, men ikke verre enn at det finnes 119 biler på Finn.

Det er som sagt en skikkelig spreking med god luksusfølelse, men ikke aller best plass til tross for ganske stort karosseri. Rekkevidden på inntil 415 km er heller ikke klasseledende. Men i disse dager ruller det ut forhjulstrekkere i tre utstyrsversjoner som får prisen noe ned og rekkevidden noe opp. Effekten er 170 kW/231 hk og rekkevidden 421 km.

Volvo C40 Recharge

600.000,-

Siste skudd på stammen hos Volvo er en coupe-utgave av XC40. Den er splitter ny i år og fås kun som elektrisk alternativ og kun med Dual motor på tilsammen 300 kW/408 hester. Den har noe lavere luftmotstand og fem kilometer lenger rekkevidde (inntil 420 km).

Den har knapt kommet på markedet, men det finnes faktisk biler hos forhandlere å få registrert akkurat nå.