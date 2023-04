Parkering for elbil

Slik blir Cupra Tavascan: Bøllete … og det kommer mer

BLI MED PÅ PARTY: Du kan i hvert fall bli med inn i bilen på den partylignende verdenspremieren på Cupras neste elbil, Tavascan. Foto og filmer: Rune Nesheim / elbil.no

Vi dro på verdenspremieren på Cupra Tavascan i Berlin. Der fikk vi se mer enn bare den kommende elbilmodellen.

Verdenspremieren på Tavascan er et party med DJ’s, modeller, øl, vin og drinker.

Settingen ønsker antakelig å gjenspeile hva Cupra vil være: Ungdommelig, rebelsk og utfordrende.

Det er nesten så vi glemmer bilen i vrimmelen av gjester, journalister og influencere under Cupras lanseringsdag av den nye modellen Tavascan.

Men vi får også se noen konsept-biler, Formel E-bilen – og vi får en prat med produktsjefen hos Cupra.

Og vi får tatt en god titt på kveldens stjerne:

MIDTPUNKTET: Det er verdenslansering av Tavascan, men folka bak bilmerket Cupra har mye på hjertet denne helgen.

Sportslig familiebil

Vi er på flyplassen Tempelhof i Berlin. Rett utenfor veggene skal det kjøres Formel E dagen etter, og Cupra står på startstreken med to biler.

Men i dag er vi her for deres nye helelektriske familiebil, Cupra Tavascan. Den ser ut som kalven til Lamborghini Urus.

– Hvordan skal dere få biler på MEB-plattformen til å bli morsom å kjøre?

Spørsmålet går til Dr. Werner Tietz. Han er visepresident for forskning og utvikling i Seat/Curpra.

– Hehe.

Mannen bare ler. Han syntes tydeligvis spørsmålet er litt gøyalt.

VIKTIG FYR: Dr. Werner Tietz er mannen som bestemmer hvordan Cupras biler skal se ut og oppføre seg. Han til høyre skal bare teste det ferdige resultatet.

Vel, han har garantert kjørt VW ID.4 GTX og Skoda Enyaq RS, som har ganske pirrende navn, men som ikke akkurat får blodet til å sitre i årene.

– Vi har tunet bilen slik vi ønsker den. Cupra skal ikke være komfortabel. Den skal være sportslig. Understellet er stramt, og bilen kan bestilles med adaptivt understell. Vi har fire kjøreprogrammer, fem hvis du har firehjulsdrift, sier Tietz.

MATT OG BLANKT: Her har man byttet om. Dekoren er i blank sort, mens selve lakken er matt.

Han forteller at de kjører tre trinn på ESP. Fullt innkoblet, delvis av og helt av. Da strupes ikke effekten ved slipp og sladding.

LUKKET: Det ser ut som den skal sluke deg, men det meste av fronten er faktisk tett.

Tavascan skal ha fått endringer i styringen som gjør at den styrer inn kjappere og har mer direkte styring, uten at han ønsket å gå nærmere inn på hva det betyr.

Les alle detaljer om Tavascan ved å klikke på lenka nedenfor, og se gjerne videoen i toppen av denne artikkelen.

For nå er vi mer interessert i hva som skjer med Cupra fremover:

HVOR GÅR VEIEN VIDERE, CUPRA? Sjekk vårt intervju med Cupras norske PR-sjef Joachim Næss i videoen over.

Tilbake til Dr. Werner Tietz:

– Kommer dere til å la kundene bestemme mer, som for eksempel full bakhjulstrekk eller forhjulstrekk, slik Tesla har på sine Performance-modeller?

Tietz er ikke videre imponert over spørsmålet.

– Nei. Det er ingeniørene som kan kjøreegenskaper. Vi overlater ikke slike ting til sjåførene. Vi skal gi dem best mulig kjøreegenskaper.

URBAN REBEL: I denne videoen ser vi nærmere på Cupras Urban Rebel.

Viktig småbil

I folkevrimmelen viser Cupra også Urban Rebel. Det er en kompakt kombi i størrelse med dagens Volkswagen Polo.

Den får en kort utgave av MEB-plattformen med forhjulstrekk. Her blir det faktisk lagt vekt på at fokuset ikke er på effekt.

KULE SPEIL: Ja takk, la det komme.

Det overrasker ikke mye om de da ender opp med dagens frontmotor på 80 kW, eller 110 hk. Det er litt snaut.

Peugeot e-208 og alt annet av småbiler i Stellantis-konsernet har 136 hestekrefter.

Men bilen skal være lett, gøyal og kjøre og by på andre opplevelser i tillegg. Her blir det voldsom fokus på lyd- og lysopplevelser inni bilen.

FRIR TIL UNGE: Snertne Urban Rebel har drøssevis av frekke linjer som får tenna til å løpe i vann for alle som er unge til sinns.

Det vi ser foreløpig er i alle fall veldig spennende, med en rekke lysfelter innvendig. Instrumentpanelet virker også veldig lovende med glassklaffer som åpner seg og blir lyssatt for å få 3D-effekt.

– Det er Cupra som står i førersetet på utviklingen av denne plattformen. Så langt er det bestemt at det skal bygges fire biler på denne, sier Tietz.

En av de blir ID.2.

STORT: Vi vil neppe se 21-tommere på produksjonsmodellen. Kanskje ikke belyst logo på kanalen heller.

Dark Rebel

Konseptbilen Dark Rebel ble også vist frem – som hologram på scenen.

HOLOGRAM: Slik ser Cupra for seg at deres fremtidige spydspiss kan se ut. Den svevde som et hologram foran scenen i et forrykende show.

En sinnssykt tøff, lav sportsbil med et fantastisk brutalt design.

Denne har så mange skarpe linjer og vinkler i alle regninger at selv Toyota og Lexus blir blyge.

Dette er en såkalt shooting brake, altså en sportslig stasjonsvogn, som ikke bør gremme seg ved siden av en Ferrari FF.

SHOOTING BRAKE: Hvem skulle tro at en elbil kunne bli seende slik ut. Langt panser og ikke akkurat noe som ser ut som noe som sklir motstandsløst gjennom lufta.

Og når vi først snakker om influensere, eller påvirkere, som det egentlig heter på norsk, er det faktisk meningen at vi som forbrukere kan påvirke designen i deres «Hyper Configurator».

Kjøreglede i fokus

– Hvordan ser du for deg fremtiden til Cupra. Skal det bli et sportsbil-brand der for eksempel Dark Rebel vil få tilgang til Volkswagen-gruppens premium PPE-plattform?

– Vi trenger ikke PPE-plattformen for å lage kjøreglade biler, svarer Tietz kjapt.

IKKE OVERPRISET? Det var tross alt hyggelig å høre at Cupra ikke skal opp i Porsche-land med sine toppmodeller.

Og der svarer han vel egentlig at Cupra aldri vil utfordre i de dyrere prisklassene, men heller gi moro til folket.

Volkswagen-gruppen har allerede flust med merker der oppe, med både Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini og Porsche.

– Når batteriutviklingen gir lettere batterier, vil Cupra prioritere vekt eller rekkevidde?

– Lettere biler. Vårt fokus er å gi maksimal kjøreglede.

Motorsport viktig

– Cupra er med i Formel E. Hvorfor?

– Vi bygger sportslige biler. Da må vi være med i motorsport også.

Tietz fortsetter:

– Alle kjører samme biler i Formel E, men vi bruker egne motorer og styresystemer. Vi må riktignok forholde oss til løps- og kvalifiseringseffekt, og hvor mye vi har lov til å regenerere. Det ligger utrolig mye læring i å utnytte motorene maksimalt både til akselerasjon og ikke minst regenerering.

GÅTT AV BANEN: Sjekk videoen over med vår lille stemningsrapport fra Formel E på Tempelhof i Berlin.

Formelbilene regenerer med opptil 600 kW, det er langt mer enn effekten bilene yter. I prinsipp er bremsene på bilen bare nødbremser.

Tavascan har også bare trommelbremser. Cupra ønsker å bli gode på elbil, og da er Formel E viktig.

Cupra står for forresten for Cup Racing og var opprinnelig sportslige versjoner av Seat-modeller, noe som fortsatt gjelder for noen av bensinmodellene.

Men Cupra skal også bli et rent elektrisk bilmerke, mens Seat skal konsentrere seg om å produsere billige fossilbiler i påvente av at elektriske biler blir like billige å produsere.