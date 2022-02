Ikea med storsatsing i 2022 og 2023: Bygger minst 112 lynladere ved varehusene i Norge

MER LADEFART PÅ IKEA: Innen utgangen av neste år skal over 300 nye ladepunkter være på plass på Ikeas sju varehus i Norge. Lynladere er inkludert i oppgraderingen.

IKEA og Recharge samarbeider om å sette opp over 1000 nye ladepunkter for elbiler i Skandinavia – 300 av disse i Norge. Og mange av dem blir lynladere.

Ikea skal ved sine varehus i Norge installere mer enn 300 nye ladepunkter for elbiler i løpet av 2022 og 2023. Dette skjer i samarbeid med ladeoperatøren Recharge.

Samarbeidet inkluderer også mellom 16 og 24 lynladere på hvert av de sju varehusene kjeden har i Norge.

Det betyr at satsingen innebærer minimum 112 lynladere ved Ikea-varehusene innen utgangen av neste år, men det kan også bli opptil 288, om ladegudene ønsker det og vinden blåser i riktig retning.

Til trøst for slitne kunder

Ikea har – som svært mange norske elbilister garantert har merket seg – hatt ladepunkter for elbiler på varehusene sine i Norge i flere år allerede, nærmere bestemt siden 2016.

At man i det minste kan lade elbilen mens man dytter i seg köttbullar på Ikea-restauranten, for så å tråkke seg gjennom endeløse kvadrat- og hyllemeter med et vagt håp om å en vakker dag ende opp ved kassen – har vært til god trøst for mang en norsk elbilist.

Nå økes imidlertid både antallet ladere og ladehastigheten ved mange av varehusene betydelig, noe som utvilsomt vil være en enda større trøst – og kanskje også motivere enkelte til å komme seg gjennom Ikea-labyrinten litt kjappere.

Ladestasjonene skal for øvrig også kunne brukes av Ikeas elbiler for hjemleveringer.

Minimum 16 lynladere per varehus

Av ladepunktene som installeres på varehusene, vil det være minst 16 lynladere, med mulighet for å øke til 24 lynladere ved hvert av dem etter hvert som behovet tilsier det.

I tillegg til lynladerne, vil hvert varehus ha minimum 20 normalladepunkt for kunder og medarbeidere.

Arbeidet med de nye ladepunktene er allerede i gang, og ferdigstilles i løpet av 2022 og 2023. Det nye tilbudet vil erstatte det eksisterende ladetilbudet som finnes på varehusene i dag.

– Investeringen hjelper oss med å nå våre mål om mer bærekraftig transport for kunder, medarbeidere og ikke minst hjemleveringer, sier Siri Norhagen, bærekraftsjef i IKEA Norge i en pressemelding.

Fra «hjemelvering» til bortelynlading

Bærekraftmålene dreier seg blant annet om å sikre nullutslipp fra egen transport, primært knyttet til hjemlevering, innen 2025.

– Etterspørselen etter hjemlevering øker, og Ikea har et stort ansvar for å sikre at disse leveransene gjøres på en mer bærekraftig måte. Med investeringen i nye ladere er vi et stort skritt nærmere målet om nullutslipp for hjemleveringer i alle våre markeder, sier Siri Norhagen.

I tillegg skal utslipp relatert til kunders og medarbeideres reise til og fra varehus reduseres med 50 prosent innen 2030.

– Vi har mange som besøker varehusene våre og vi har et stort ansvar ovenfor menneskene og nabolagene der vi er tilstede, sier Norhagen.

Recharge drifter og installerer

Ikea besørger lokasjonene, mens ladeoperatøren Recharge eier ladepunktene, og er ansvarlig for installasjon, vedlikehold og drift.

– Vi er glade for å fortsette vårt samarbeid med Ikea. Med mellom 16 og 24 lynladere per varehus, er vi sikre på at blir Ikea et attraktivt ladestopp for mange elbilister. Vi er stolte over å kunne bidra til at flere kan velge nullutslippskjøretøy, det er en viktig forutsetning for det grønne skiftet, sier Elise Thorvaldsen, kommunikasjonssjef hos Recharge.