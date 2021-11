Oda har ingen elbiler, men står fast på eget 2025-mål: Lovet snarlig elektrifisering av bilparken i 2019 – nå nærmer det seg

SKAL BLI UTSLIPPSFRIE: Selv om den digitale dagligvarebutikken og hjemleveringstjenesten Oda lenge har lovet å elektrifisere bilparken, har de ikke ikke klart å få tak i elvarebiler som kan gjøre jobben. Men gjennombruddet vil komme i 2023, lover selskapet nå.

Fortsatt har Oda bare dieselbiler, men nå sier de at halvparten av hjemleveringsbilene skal være elektriske i 2023. Og i 2025 skal hele selskapets bilpark være utslippsfri.

For drøye to og et halv år siden publiserte vi en artikkel der Kolonial.no – som Oda het på den tiden – gikk høyt på banen og erklærte at snart skulle de bytte ut alle selskapets hjemleveringsbiler med elvarebiler.

Stolte kunne de den gang vise frem sin nyinnkjøpte VW e-Crafter, samtidig som den digitale dagligvarebutikken varslet om store skritt i mer bærekraftig retning og lovet å skifte ut bilene sine med «en helelektrisk bilpark for hjemlevering innen få år».

Ingen elbiler i dag

– Nå tester vi teknologien for å lære før vi skalerer opp og bytter ut hele distribusjonen til elbiler, sa daværende distribusjonssjef Jon Kåre Stene til elbil.no i februar 2019.

Siden den gang har Kolonial.no byttet navn til Oda, men dieselbilene har de fremdeles ikke byttet ut.

Faktisk har selskapet i dag ikke en eneste elvarebil i drift, opplyser nåværende distribusjonssjef, Christopher Buer Jonassen.

FRA TRANSIT TIL E-TRANSIT: Hvis Fords nye transportbil E-Transit fungerer tilfredsstillende for Oda, vil selskapet de neste årene bytte ut de eksisterende diesel-Transitene, som du altså ser her, med de eldrevne modellene.

Fortsatt store ambisjoner

Samtidig har selskapet hele tiden vært tydelig på at de skal være så klima- og miljøvennlige som mulig, og her kan du selv lese hva de skriver om sine bærekraft-ambisjoner på egen nettside.

Selv om Oda ikke har kommet veldig langt, understreker selskapet at de holder fast ved sitt eget 2025-mål om at all deres hjemtransport skal være fossilfri i 2025.

– Allerede i 2023 skal vi ha et sted mellom 800 og 1000 biler, og forhåpentlig skal alle disse være helelektriske, sier Jonassen i Oda.

Antallet elbiler han nå snakker om, gjelder for alle markedene Oda opererer i, etter at det norske selskapet for en tid siden utvidet forretningsområdet sitt til Finland og Tyskland.

– Hvor mange av disse elbilene vil gå i Norge?

– Vi har cirka 300 biler i Norge i dag, men i 2023 skal vi nok dessuten ha fått på plass et sted mellom 200 og 300 elektriske biler.

Har sitt eget 2025-mål

De nye elvarebilene kommer altså i tillegg til dieselbilene de allerede har.

– Så jobber vi med en gradvis utskiftningsplan for de resterende dieselbilene frem mot 2025. Det er jo ikke gunstig for miljøet å bare skrote disse selv om det er elbiler på markedet, påpeker Jonassen.

Han forteller at det blir de eldste dieselbilene i bilparken som vil bli skiftet ut først.

– Vi ønsker primært å kjøre hundre prosent på eldrift og står fast på at vi skal nå Odas eget 2025-mål om nullutslipp, men siden vi ikke produserer våre egne biler, er vi avhengig av bilprodusentene for å få biler som fungerer til vårt formål.

Forhandler med flere bilprodusenter

For et par uker siden var det Norges-premiere på Fords nye, store elvarebil, E-Transit, som du kan lese mer om her.

Dette er en av bilene Oda lenge har hatt i kikkerten.

– Nå er den første E-Transiten vår på vei til Norge, i tillegg har vi en Fiat E-Ducato på vei, sier Jonassen.

PÅ VEI: En Fiat E-Ducato skal være på plass for utprøving hos Oda om kort tid.

– Dessuten jobber vi mye opp mot Arrival, en ny elektrisk bilprodusent, som kommer til oss med en prototype av deres varebil. Men siden dette er en prototype, kommer nok ikke Arrival-bilene kommer før i andre halvdel av 2023.

Nyttebilprodusenten Arrival er en svært spennende ny aktør på markedet, mener Odas distribusjonssjef.

– De bygger elektriske kommersielle biler og busser på en helt annen måte enn noen andre gjør. De tenker elbil helt fra scratch. Hele karosseriet laget av kompositt, noe som blant annet bidrar til å få ned vekten, og de har spennende løsninger på varebiler som trenger kjøling, som jo vi trenger.

ANKOMMER: Den for de fleste ukjente elbilprodusenten Arrival, som spesialiserer seg på nyttekjøretøy, havner sannsynligvis også i Oda-porteføljen i løpet av et par år.

Kjøling en del av problemet

Det er nettopp kjølingsbehovet som har vært en stor del av årsaken til at Oda ikke har kommet lengre med elektrifiseringen.

– Grunnen er at vi må kunne kjøle ned lasterommet, og det har vært en utfordring å finne elbiler som kan få til det, uten at vekten av kjøleaggregatet spiser opp den tillatte nyttelastvekten.

Her spiller utfordringen med at elvarebiler allerede veier mer fossildrevne varebiler på grunn av batteriet inn.

– Og siden vi er avhengig av å også kunne ha en del last, har det vært vanskelig for oss å finne elvarebiler som man kan kjøre på vanlig klasse B-førerkort, noe vi også er avhengig av, forteller Jonassen.

For å bøte på dette problemet, har veimyndighetene i både Norge og EU nylig økt tillatt totalvekt for nullutslippskjøretøy fra 3500 kilo til 4250 kilo, slik at man fortsatt kan kjøre disse med vanlig personbilførerkort.

Klare for å gå «all in på el»

– Så selv om vi ikke har noen elbiler for øyeblikket, er vi klare for å svitsje over veldig snart. Nå bare venter vi på de nye bilene vi skal teste, og med en gang vi har fått testet dem, går vi «all in på el», fastslår Jonassen.

Han forteller at Oda nå bygger helt nye varelagere i Norge, Tyskland og Finland.

– Og alle lagerne blir bygget ut med ladeinfrastruktur på alle parkeringsplasser. Så vi venter egentlig bare på at bilene kommer på plass, så er vi klare.

Han nevner også at en E-Ducato, ferdigstilt for Oda-leveranser, skal være «like om hjørnet» for utprøving.

– Vi skulle selvsagt gjerne hatt den i dag, men det kan fortsatt gå noen måneder.

Kutter utslipp mens de venter

Når det gjelder Fords E-Transit, beretter han at når de får den første modellen straks, sender de den på ombygging for å få montert inn elektrisk kjøleaggregat.

Så skal de få den ut i drift og teste hvordan den fungerer i det daglige.

BLIR HJEMLEVERINGSBIL: Fords E-Transit, som er like om hjørnet.

– Gitt at den faktisk funker tilfredsstillende for oss, skal vi nok til neste år fort kjøpe 500 E-Transiter fordelt alle våre markeder. Vi har for så vidt allerede bestilt over 200 av dem.

Mens Oda venter på å rulle ut elbil-stallen sin, forsøker de i mellomtiden å kutte utslipp der de kan.

På Odas nettside hevder de at at de i fjor klarte å kutte ni prosent av CO2-utslippene sine – 111 tonn – ved «smartere ruteplanlegging og tettere leveranser».

– Vi mener alvor med bærekraftambisjonene våre, konkluderer Christopher Buer Jonassen i Oda.