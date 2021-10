De første kundene får elbilene før nyttår: Cupra Born har ankommet Norge

BORN TO RUN: Eksemplarer av Cupras første elbil, Born, kom til Norge denne uka og kan ses utstilt i Oslo allerede på fredag.

Cupras første elbilmodell ankom Norge denne uka, og mange kan forvente å få bilene sine allerede i år.

Cupras norske nettbutikk åpnet for bestilling av Born tidligere i høst, og de første variantene som kan bestilles har 204 hestekrefter og inntil 424 kilometer rekkevidde.

Legg til en hurtigladekapasitet på 120 kW og en startpris i Norge på 307.000 kroner, og man aner konturene av en bilmodell som bør kunne vekke bred interesse i Norge – på tross av at Cupra foreløpig er et relativt ukjent bilmerke for nordmenn flest.

– Vi er et nyetablert utfordrermerke, men har like fullt store forventninger til fullelektriske Born. Det har vært gøy å se den umiddelbare responsen fra markedet da vi åpnet nettbutikken, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Cupra Norge i Harald A. Møller AS.

Stilles ut i Oslo

Da elbil.no snakket med Ågotnes i februar, kunne han melde at Cupra skulle være et «rendyrket elektrifisert merke», selv om den første Cupra-modellen som kom var en ladbar hybrid.

– Det er korrekt at vi kommer med en hybrid først. Dog kommer vi kun med biler med ledning, herav elektrifisering, svarte Ågotnes da.

Den gang sa Cupra-sjefen i Norge at det var mulig at Born kunne komme til Norge allerede i sommer, og at de i det minste siktet på å få bilene til landet i løpet av tredje kvartal.

Den planen røyk, men nå er altså de første bilene på norsk jord.

Og allerede fra førstkommende fredag kan nysgjerrige nordmenn se den første rene elbilen fra Cupra i Norge med egne øyne.

Den stilles ut på Oslo Motorshow fra 29. til 31. oktober, men kan ses utstilt på Aker brygge i Oslo allerede fra 22. til 28. oktober.

Leveres med «Cupra-trucken»

Cupra Born er bygget på Volkswagen-konsernets MEB-plattform for elektriske biler, hvor faktorer som temmelig rask hurtiglading, god innvendig plass, solid rekkevidde og varmepumpe er på plass.

I tillegg skal modellen begeistre kundene med 204 hestekrefter, sportsseter som standard og et nokså markant design.

Cupra Born leveres dessuten med sportsunderstell, progressiv styring og sportsratt som standard.

– Med Møller- og Volkswagen-apparatet i ryggen tilbyr vi trygghet, samtidig som vi appellerer til kunder som ikke er redde for å skille seg ut på veien, sier Ågotnes.

De første norske kundene som bestiller lanseringsmodellen kan få utlevert bil i år, ved hjelp av den såkalte «Cupra-trucken»:

– Cupra-trucken er klar for å starte hjemlevering av biler til norske kunder ganske snart, som da altså får Born levert på døra. Dette er et eksempel på hvordan vi utforsker nye måter å gjøre ting på, sier Ågotnes.

Ingen tradisjonelle forhandlere

Cupra-satsingen springer ut av Harald A. Møllers SEAT-apparat, som allerede har en viss suksess med digital tilstedeværelse, hjemlevering og en nettbutikk som skal gjøre det enklere og mer effektivt å kjøpe bil.

Nå starter neste kapittel med Cupra, som altså heller ikke har tradisjonelle forhandlere, men kan bestilles gjennom nettbutikken.

Kundeservicen løses gjennom Cupras representanter på utstillingsrommet i Oslo, samt chat-funksjon på nettsiden og et veletablert apparat for kundeservice gjennom importør Harald A. Møller.

Service og reparasjoner løses også gjennom Cupras samarbeid med Møller-gruppens 22 servicepunkter i de andre merkekjedene, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Born in Barcelona

Cupra har sitt hovedsete i Barcelona, og har tegnet en stor sponsoravtale med Barcelona, én av verdens aller største fotballklubber.

Og grunnen til at merkets førstefødte elbil heter Born?

– Den er oppkalt etter Barcelona-bydelen Born, der den er utviklet, oppklarer Elbilforeningens bilekspert, Ståle Frydenlund.

De siste årene har merket hatt en betydelig vekst og fremover skal altså den videre veksten være helelektrisk.

Men fortsatt gjenstår det store spørsmålet: Vil Cupra og deres første elbilmodell virkelig slå an i Norge?

Cupra-sjef Ågotnes er i hvert fall optimistisk:

– Oppsettet vårt med online-salg, tett kundeoppfølging både fysisk og digitalt og hjemlevering gjør at vi kan tilby ekstremt konkurransedyktige priser. Vi forventer at Cupra, og Born i særdeleshet, vil appellere.