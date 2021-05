Nye Cupra Born: Når du synes VW ID.3 blir for søt

Cupra Born er endelig lansert. Vil du ha den? Prisene starter godt under 300.000 kroner.

Nå er et helt nytt bilmerke på vei inn til Norge igjen, men Cupra er ikke så veldig fremmed, selv om merket er helt nytt.

Det ligger under Volkswagen-gruppen og er spanske Seats sportslige bilmerke. I Norge skal det være helelektrisk.

I dag klokka 12 ble den første elektriske bilen lansert, Born. Den ble vist som konsept i 2019, da som El Born, men har fått navnet Born, etter den spanske byen den er utviklet.

Bilen blir imidlertid produsert på Zwickau-fabrikken i Tyskland, side om siden med tvillingmodellen VW ID.3.

For det skal ikke rare fantasien til å se at dette i bunn og grunn er den samme bilen. Men Cupra har en langt mer aggressiv og fremoverlent front, helt egne sinte lykter og et stort (riktignok fake) luftinntak i front for å gi et hissig inntrykk. Hekken er også annerledes.

Born fås i seks farger og kobber går igjen som designelementer, akkurat som på lanseringen av merket for tre år siden.

Skal være sportslig

Cupra har vært opptatt av å vise deres racing-gener. De har kjørt 30.000 kilometer for å sette opp et stramt og sportslig adaptivt understell. ESP-innstillingen er heldigvis også endret, og brede hjul på 20-tommere skal sørge for grepet. Styringen er også fintunet for mer feedback.

LES OGSÅ: Fra El til Born

Det langt mer sporty interiøret med sportsstoler i alcantara, sportsratt med flere knapper, blant annet en boost-knapp som skal gi 24 hk mer, er blant elementene som møter deg.

Hvor mye den skiller seg fra ID.3, gjenstår å se. Men som lanseringen på Youtube viser, er det foreløpig kun marginale endringer på effekt.

Men ID.3 er langt fra sportslig, selv om også den fås med 20-tommere. Plattformen har mye å gå på i såhenseende, så dette kan være et interessant valg for dem som vil ha mer fart og kontroll når veien krøller seg.

Kanskje hadde vi håpet at en sprekere versjon med firehjulstrekk ville kommet som et hint. VW har jo testet det på denne prototypen. Uansett: Vi lover å gi rapport når vi har kjørt bilen.

– Det er ingen overdrivelse å si at vi har gledet oss til å introdusere CUPRA Born for det norske markedet. Bilen i seg selv, kombinert med prisen og våre fleksible løsninger for kundene, gjør at vi virkelig får slagkraft som utfordrer, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for CUPRA Norge i Harald A. Møller AS.

Kan bestilles nå

Etter sommeren åpnes det for bestilling i Norge. Norske priser for CUPRA Born er snart klare, og importør Harald A. Møller AS estimerer en fra-pris på rundt 270.000 kroner, inkludert levering hjem på døra til kunder. Norske kunder kommer også til å få muligheten til å abonnere på bilen gjennom Born Frii-produktet, som blir tilgjengelig fra salgsstart.

Det planlegges for at de første utleveringene til norske kunder begynner til høsten.

55 mil – når du kjører pent

CUPRA Born får en WLTP-rekkevidde på inntil 548 km, og kommer med tre ulike batterialternativer, 45kWh, 58 kWh og 77 kWh (netto). Det innebærer rekkevidde fra rundt 340 kilometer for det minste batteriet til 540 kilometer for det største.

Slik ville den kanskje sett ut som cabriolet.

Bilen er forberedt for ladehastigheter inntil 125 kW. Det betyr at et ladestopp på bare syv minutter kan gi en ekstra rekkevidde på inntil 100 kilometer, og at Born kan lades fra 5 til 80 prosent på en drøy halvtime.

De ulike alternativene tilbyr mellom 150 og 204 hk, og toppmodellen med 228 hk blir tilgjengelig med e-Boost-funksjonen.

Norske kunder kan fra tirsdag 25. mai sikre seg pole position før salgsstart, ved å registrere seg på den norske First Born-løsningen som nå åpner på cupraofficial.no. Denne løsningen er et uforpliktende og kostnadsfritt tilbud til kunder som ønsker å være først ute når den digitale CUPRA-butikken åpner for bestillinger av Born.

– CUPRA Born er en perfekt modell for et norsk marked som trenger nye impulser. Elektrifisering av bilmarkedet må ikke være ensbetydende med et uinteressant marked, og med Born utfordrer vi status quo både ute på veien og i måten du kan kjøpe, eie og bruke bilen på, sier Ågotnes.

Førstefødte

CUPRA Norge forventer stor interesse for merkets første elbil, som er bygget på Volkswagen-konsernets MEB-plattform.

Det er bakgrunnen for at man lanserer First Born, en uforpliktende og kostnadsfri løsning for kunder som ønsker å få tidligst mulig tilgang til å bestille bilen.

Når det åpnes for bestilling, kan kundene velge mellom vanlig kjøp, leasing eller den mer fleksible abonnementsløsningen Born Frii.

– Vi har hatt stor suksess med abonnementsløsningen for søstermerket vårt tidligere, og forventer at mange ønsker å kombinere en slik løsning med CUPRA Born. Derfor åpner vi allerede nå for at de mest interesserte kan registrere interessen for Born, uten kostnad eller forpliktelser, sier Ågotnes.