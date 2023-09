Roar kjøpte elbil i 80-årsgave til seg selv: Da var det ikke rart at skiltet ble som det ble

KJENNEMERKE: Roar Baust liker røde biler, for de syns godt i trafikken og er lette å finne igjen. – Nå kjenner jeg jo denne igjen på skiltet, så jeg slipper å lete etter den, sier eieren av AFTER80-skiltet og elbilen det står på, en Peugeot e-2008. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Jaguaren var rød i lakken og klorte godt ifra seg på asfalten. Men sist høst byttet Roar Baust den ut med en løve.

Jaguar I-Pace ble kåret til årets bil i 2019, samme år som Roar kjøpte denne bilmodellen som 80-årsgave til seg selv. Dette var den første elbilen Oslo-mannen hadde, og det ga ga mersmak.

Men til hans bruk, der årlig kjørelengde ligger under 6.000 kilometer, greier en elbil som Peugeot e2008 seg lenge, så han byttet ut Jaguaren i grillen med en løve.

– Og denne er nesten like rask som Jaguaren på de første 200 meterne. Den forrige hadde firehjulsdrift, denne har forhjulsdrift – men det er noe du venner deg til.

– Men skiltet AFTER80 byttet du ikke ut?

– Nei. Jeg burde jo egentlig oppdatert skiltet hvert år, men det blir for dyrt.

KJØRT SIDEN 1957: Den sommeren Roar Baust fylte 18 år tok han sertifikatet. I løpet av disse 66 årene har han eid utallige biler, deriblant Citroën, Renault og Peugeot. Av de tre franske merkene er han mest fornøyd med bilen han har i dag. Nå blir det aldri noe annet enn elbil.

– Hva ville det ha kostet?

– Det koster 9.000 kroner å endre. Jeg får ha skiltet AFTER80 i ti år, så må jeg eventuelt søke på nytt da.

– Da blir det AFTER90?

– Den faren er vel ikke så stor, tenker jeg.

– Reagerer parkerings­kameraer på skiltet ditt med så mange bokstaver?

– Når skiltet kommer opp på skjermen står det ofte: «Er det riktig?» Og ja, det er det. Så da får jeg betale for å står der.

– Hvordan kom du på akkurat AFTER80?

– Noen nede i gata hadde skiltet AFTER8. Bilen var grønn og sort og lignet på en eske med After Eight. Så tenkte jeg at det var et smart nummer – den ideen låner jeg. Og det var greit for dem.

– Har din bil noe ekstra ved seg?

– Franskmennene har mange smarte triks. Et panel som sier alt du trenger, men her kan du kan velge selv. På Jaguaren kom det opp informasjon hele tiden. Ellers har Peugeoten glasstak som du kan regulere. Det var det ikke på Jaguaren.

– Har du takluke?

– Ja, den går ned bakover og da får du jo et svært rom. Og du kan enten kjøre med glasstaket som glass, eller du kan trekke over en sånn gardin så du ikke får lyset inn.

HALLO I LUKEN: Når takluka er åpen kan Roar Baust stikke hodet og hele overkroppen ut av glasstaket. På murkanten bak, til venstre for elbilen, henger et skilt. Det sto opprinnelig NOT OLDER JUST BETTER, men NOT er limt over med gaffateip.

– Kjøpte du også Peugeoten ny?

– Nei, den var brukt som demobil og hadde gått 4.000 kilometer. Jeg så den avertert på en bilbutikk i Lillestrøm, syntes den var artig og prøvekjørte den. Men ny koster den bare 360.000 kroner.

– Så da fikk du vel penger igjen dersom du leverte Jaguaren i bytte?

– Ja, de tok den inn og jeg fikk 120.000 tilbake. Det er jo sjelden du gjør det, for som regel går du opp i pris.

