Mille jobbet hardt for å kjøpe sin Fiat 500e: Tyttebæret fra California

PENT BRUKT BIL: Mille Aslaksen Wåle kjøpte sin Fiat 500e av en familievenn. – Det var veldig deilig siden det var første gang jeg kjøpte bil, og han er en trygg fyr, sier hun. Sammen med sin far så hun på fire-fem elbiler før de fant denne 2014-modellen. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

De to har vært uadskillelige siden oktober i fjor. Nå skilles snart deres veier. Tyttebæret skal avskiltes. Men bare for tre måneder, altså.

Det er langt mellom akkurat disse elbilene i Norge. Mille Aslaksen Wåle tipper hun har sett kanskje ti eksemplarer av Fiat 500e – i denne fargen. Hennes eksemplar har tidligere rullet rundt i L.A., for alle er importert fra California.

Hun turte ikke kjøpe noe annet enn elbil, for hvis hun selger den om tre år tenker hun at en fossilbil vil være enda mindre populær enn hva disse var da hun kjøpte bilen.

– Jeg har hele livet visst at jeg skal ha bil når jeg fyller 18.

– En elbil?

– Jeg ville ha elektrisk, fordi man er jo klimabevisst. Men det blir fort dyrt. Denne bilen finnes også med bensinmotor, men jeg valgte å gå for elbil. Det er også lettere å selge senere.

– Hadde du spart lenge for å kjøpe den?

– Ja, jeg jobbet halvannet år i butikk i en 33 prosent stilling ved siden av videregående. Hele lønnen gikk rett inn på sparekonto slik at jeg ikke fikk samme tilgang til pengene.

FEMININ OG SPORTY: – Jeg kjøpte sånne små blomster som plasseres i luftanlegget. Når det blåser lukter det lavendel. Det er bare humor, en slags innflyttingsgave til bilen, sier Mille Aslaksen Wåle. Hun liker spoileren og de hvite detaljene som gjør bilen mer sporty.

– Har du fått deg noen overraskelser som ny bileier?

– Jeg får jo gratis strøm her hjemme. Men bompenger glemte jeg, og det med forsikring tenkte jeg heller ikke på. Så de tingene der fikk jeg litt i fleisen. Økonomisk sett er det ikke smart å kjøpe bil når man er 18.

– Men hvorfor gjorde du det likevel?

– Det er litt sånn at man lever bare en gang, så hvorfor ikke? Og bare den fleksibiliteten … at jeg kan kjøre hvor som helst, når som helst.

– I starten var jeg litt usikker på fargen, for det kan være litt mye, synes jeg. Men jo lenger jeg har hatt den nå, jo mer har den «vokst» på meg.

– Kjenner folk deg lett igjen i den bilen?

– Jeg må kjøre litt penere, for alle her i nabolaget vet hvem som sitter bak rattet. Folk kjenner jeg meg igjen. Det er den eneste ulempen, men folk er så snille mot meg i trafikken. Når jeg kjører familiebilen merker jeg stor forskjell.

– Så de slipper denne lille bilen frem?

– Ja, men bare sånn generelt så er folk hyggeligere. Og så er vi en liten familie, vi som har denne bilen, i alle fall her på Nordstrand. Alle vinker til hverandre. Det er er veldig koselig.

– Men nå skal du altså avskilte den?

– Jeg flytter til Valencia om noen få dager, og mamma og pappa har ikke bruk for to biler. Så jeg kommer til å avskilte den for å spare litt penger. Vi må finne et sted hvor den skal stå.

– Er det plass inni pappas garasje?

ELLE-MELLE? Det ble el-le. Før Mille Aslaksen Wåle ble bileier, satte hun og faren opp et excel-ark. – Elbilene er dyrere, men etter å ha laget et simulert kjøremønster så endte det opp med elbil. Vi laget en slags graf hvor elbil og fossilbil krysset hverandre i sum, men elbilen bare vokser i verdi fordi den også er lettere å selge, sier hun.

– Der skal familiebilen stå, selv om min bil passer mye bedre inni der. Nei, den blir nedprioritert – og det er både helt greit og riktig.

– Du vil ikke selge den?

– Nei, jeg skal bare være borte i tre måneder. Så den skal stå her når jeg kommer tilbake.

– Kommer du til å savne den når du er i Spania?

– Ja, veldig!

– Har den et navn?

– Vi kaller den for tyttebæret. Jeg ville også kalle den Hamilton fra Formel 1 – bare for å være ironisk, for den er jo ikke kjapp i det hele tatt. Men det ble tyttebæret. Den er sjarmerende og søt og liten og veldig praktisk i byen. Alt i alt så var det verdt pengene jeg betalte.

