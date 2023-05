Fisker Ocean får over 700 km rekkevidde: Den første bilen utleveres i dag

I NORGE: Henrik Fisker var på et kjapt besøk på Elbilforeningens Nordic EV Summit på Nova Spektrum i går. I dag og i morgen skal han levere ut de første eksemplarene av Fisker Ocean, som nå har fått oppgradert rekkevidden til voksne 707 kilometer.

– Det er en enorm jobb å utvikle en bil. Hadde jeg visst det jeg vet nå, hadde jeg kanskje aldri gjort det, sier Henrik Fisker til elbil.no.

Eventyret har begynt for Henrik Fisker. Det skal produseres 40.000 eksemplarer av elbilen Fisker Ocean i år.

2000 av dem er reservert til nordmenn, og hovedpersonen sier seg trygg på at dem som har bestilt, vil få utlevert bilen sin i år.

Vi møter ham under Nordic EV Summit, som i går og i dag arrangeres på Nova Spektrum av Norsk elbilforening.

Intervjuet i sin helhet kommer senere her på elbil.no.

Står fast med målet

Elbilen Fisker Ocean har blitt vist på utallige messer, også på Oslo Motor Show. Sjekk videoen derfra over, der vi tok en rask gjennomgang av den.

Fisker innrømmer at det ikke var ideelt å skulle dra i gang en ny bilmodell under korona-pandemien. Deletilgangen ble mindre og mye av utviklingen stoppet opp.

Men like fullt, nå har produksjonen av Fisker Ocean startet på Magna Steyr-fabrikken i Østerrike.

Fabrikken har produsert modeller for en rekke bilprodusenter i flere tiår, og har kompetanse på både bilproduksjon og oppskalering når den den tid kommer.

Fisker mener den er rigget for en produksjon på 40.000 biler i år.

Den første bilen utleveres i dag

Hittil har Fisker fått 65.000 reservasjoner på sin Ocean. Og rundt 2.000 av dem stammer altså fra Norge.

Henrik Fisker, som opprinnelig er dansk, deler ut den første bilen fredag i København. Lørdag skal han levere ut den første bilen som selges i Tyskland. Senere i mai starter utleveringen i Norge.

Fisker får et visningsrom ved Karl Johan, den nye bilgata i Norge – og vil få et utleveringslokale på Vestby.

De første bilene blir trolig levert ut på nettopp Nova Spektrum, der vi møter ham. I så fall blir det en utleveringsrunde litt à la de store utleveringene av Tesla.

Det tar en stund før vi journalister får testet bilen. Kundene, som allerede har ventet i flere år, blir prioritert. Så kommer det biler i salgslokalene etter hvert.

Lenger rekkevidde

Tidligere har Fisker oppgitt 630 kilometer rekkevidde på Ocean. Nå er tallet altså oppjustert til 707.

Til motor.no sier han at de hadde konservative anslag på rekkevidde under utviklingen, og at det var en veldig hyggelig overraskelse når det viste seg at tallet var 707.

– Jeg nektet å tro det var sant. Så jeg ringte den ansvarlige for å finne denne delen av testprogrammet og spurte om jeg leste feil. Men han sa: Nei, det er riktig.