Fisker Pear: Ny suv fra Fisker i 2024

ANTYDNINGER: Vi ser noen muskuløse hjulbuer og en stor lav grill. Resten er overlatt til fantasien.

Fisker introduserer en mindre SUV – og den skal komme om to år.

Før vi i det hele tatt har sett tegn til masseproduksjon av Fiskers nye suv, Ocean, som skal komme senere i år, annonseres en ny modell fra den amerikanske elbilprodusenten. Denne gangen også en tidsriktig suv, men noe mindre.

Pear (Personal Electric Automotive Revolution) skal konkurrere med andre femseters mellomklassebiler som Volkswagen ID.3, Cupra Born og Renault Megane E-Tech, selv om Henry Fisker sier at den ikke passer inn i noe eksisterende segment.

Ny plattform

Bilen skal ikke bygges på Ocean, men på en ny plattform som også vil forme basis for ytterligere to modeller.

Teaserbildene forteller ikke veldig mye, men den får en svær lav grill, veldig smale frontlykter, lyssatt logo foran og bak og skikkelig markante skjermbreddere, som vil gi den et «sporty, godt plantet i bakken»-utseende. Konseptet har også kameraspeiler.

A-stolpen og nedre del av frontvinduet har en underlig form og det blir spennende og se om den kommer hele veien til produksjon, og om det i det hele tatt blir noe pent. Det kan også se ut til at man får en kraftig C-stolpe bak bakdøra, i stedet for et vindu.

PRAKTISK: Det kan se ut til at Fisker Pear får god plassutnyttelse.

300.000 kroner

Det sies lite om batterikapasitet, men det er grunn til å tro at den blir mindre enn 80 kWt som sitter i Osean.

Fisker sier at de samarbeider med elektronikkgiganten Foxconn med denne bilen. De har lenge produsert Apple iPhone, men har også lansert et par elbiler på sin egne Hon Hai Open Platform.

Deres modeller C og E har en motor på 134 hestekrefter og 58 kWt stor batteripakke, men plattformen skal være svært konfigurerbar. Det er høyst trolig at Fisker vil bruke samme motor og batteripakke.

Fisker regner med en årlig produksjon på 250.000 biler og prisen skal starte på svært hyggelige 295.900 kroner før eventuell moms.

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også