Bli med på en sniktitt på Nio ET5 Touring: Den kuleste el-stasjonsvogna til nå?

STILIG STASJONSVOGN: Nå er ET5 blitt mer praktisk, og i mine øyne også stiligere. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Det er magert med el-stasjonsvogner på markedet. Nå kommer ET5 med ekstra bagasjeplass – og norgesvennlig tilbehør. Og den ser bra ut, ikke sant?

Stasjonsvogner har tradisjonelt vært uhyre populære i Norge gjennom mange år.

Nå er det knapt mulig å få kjøpt en, og særlig vanskelig er det hvis du ønsker elbil. I prinsippet kan du velge mellom MG5 … og det er vel det.

Mange vil også hevde at Porsche Taycan Sport og Taycan Cross Turismo også er stasjonsvogner, og vi kan jo la tvilen komme dem til gode på den.

I sannhet har vel interessen for stasjonsvogner kjølnet. Nå vil vi visst sitte høyere i SUV-er alle mann.

PRIKK LIK: Det er naturlig nok ingen forandringer på motor, drivverk eller betjeningsløsninger.

ET5 Touring

Men når man ser denne bilen, kan man undres hvorfor.

Det blir nesten fristende å kalle den nye ET5 for en såkalt sporty shooting brake, men akkurat som at begrepene stasjonsvogn, kombi, crossover og SUV etter hvert flyter sammen i en udefinerbar grøt, kan vi glede oss over denne nykommeren.

De kaller den touring, det samme som BMW kaller sine stasjonsvogner. I prinsippet er det snakk om en litt mer praktisk ET5 med ekstra plass.

Hva er nytt?

Stasjonsvogna er nøyaktig like lang, men taklinja er annerledes fra B-stolpen og bakover, og den er velsignet med takrails.

Det gir velsignet takhøyde for baksetepassasjerene. Romfølelsen forbedres ytterligere med et kjempestort panoramatak på 1,35 kvadratmeter.

FULLVERDIG: Bilen er 4,79 meter lang, noe som bidrar til romslig bakseteplass. Selv om det er noen som prøver å klemme meg i hjel i videoen øverst i saken, så er det god plass til artikkelforfatteren på 189 cm. Og ankepunktet i sedanen, nemlig lav takhøyde, er fikset i stasjonsvogna.

Det går langt bak hodet på baksetepassasjerene, og selve glasset kan dimmes. Man får også et større tredje sidevindu og en takspoiler.

Bakluka er elektrisk med sparkefunkjson.

Designforandringene gir faktisk økt rekkevidde fra 509 til 560 kilometer.

Bagasjerommet under bagasjeromtildekkeren er blitt 450 liter, og senker du gulvet, økes rommet til 490. Den har fortsatt ingen frunk i front.

Med setene nedslått kan du laste 1.300 liter opp til taket. Bilen har fått kjekke lastekroker, men noe lastenett bak setet er ikke å spore.

Bilen har tredelt bakseterygg 40/20/40. Det betyr skiluke, hurra!

Den har også elektrisk betjent lastekrok som trekker 1.400 kilo og du kan laste 75 kilo på taket.

GJØR DØREN HØY: Det blir spennende å se om Nio får fart på salget av denne, eller om prisdifferansen opp til EL6 på 50.000 kroner er så liten at man heller lar seg friste dit.

Og prisen på dette er?

Nio kjenner også presset fra Tesla og har priset bilen deretter.

Denne modellen starter på konkurransedyktige 439.000 kroner. Da får du en potent firehjulstrekker med 360 kW (490 hk) og solide 700 Nm.

Men det er en hake. Da leier du batteriet. Batteriet på 75 kWt koster deg 1.400 kroner i måneden, og 100 kWt-batteriet vil lette deg for 2.000 månedlig.

De fleste velger det store. Da får du gratis 200 kilowattimer med lading – eller to batteribytter i måneden.

NORGESFAVORITT: Noen som ønsker seg brennkvikk firehjulsdrevet stasjonsvogn med både krok, taklast og skiluke under momsgrensa?

Bilen har mye utstyr som standard, men skal du få med deg alt på kjøpet, må du bestille bil før 1. august.

Da får du nemlig med komfortpakka med kjøling og massasje i setene og varme i rattet og i baksetene.

Det du får i denne bilen er en kjøreglad og sprek bil med firehjulsdrift og 50:50 vektfordeling og avansert understell, som samtidig byr på god komfort, lavt støynivå og mulighet for å få med mer last i bilen.

