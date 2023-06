Verdenslansering av Nio EL6: Mindre SUV, fristende pris

Nio lanserer sin tredje SUV i Norge. Den kommer med en størrelse som nærmer seg det de fleste etterspør, til en pris mange kan fristes av.

Nio kom inn på det norske markedet med den kjempestore femseteren ES8. Den er den mest solgte fra dem, med sine 1.233 registrerte så langt.

Senere har de lansert den noe mindre SUVen EL7, som det bare er registrert magre 47 stykker av. Men nå kommer altså EL6. Alle gode ting er tre.

INGEN OVERRASKELSER: Men EL6 skiller seg fra EL7 med andre lykter, rundere hjulbuer og glassflater uten lister.

Frekk lansering

EL6 lanseres på likt i hele verden. I Nios hovedstue på Karl Johan var det kø av gjester som på forhånd hadde meldt seg på i Nio-appen. Det var stappfullt, og skal man dømme av interessen, vil det bli solgt mye av både denne og den nye stasjonsvogna ET5 Touring neste år.

NIO-FJES: EL6 er som snytt ut av nesa på EL7. Men denne her endelig fått LED-Matriselys som masker ut trafikken foran. Vi gleder oss til å teste når bilen kommer for salg fjerde kvartal i år.

Aggressivt priset

– Dette er vår viktigste bil, sier sjefen i Norge Marius Hayler. Prisen på EL6 starter på 489.000 kroner.

Prisen er global, men når vi spør han om Tesla har hatt innvirkning på prissettingen, innrømmer han at i det kinesiske markedet, der Tesla også gjør det bra, har dette selvfølgelig hatt innvirkning.

– Vi vil møte Tesla på pris, men verken dagens eiere eller fremtidige kjøpere vil oppleve samme prishopp hos oss. Vi mener også at dette er et annet produkt, sier Hayler.

FORNØYD: Marius Hayler er norsk sjef for Nio. Han er imponert over hvilken takt Nio presenterer nye modeller. EL6 blir deres viktigste modell.

For 489.000 kroner leier du batteriene med en månedskostnad på 1.400 eller 2.000 kroner, avhengig av om du velger batteripakke på 75 eller 100 kWt brutto batteri.

I prinsippet kan du altså legge 72.000 kroner på bilprisen dersom du har planer om å ha bilen i tre år og leie det store batteriet tilsvarende lenge.

Med leie får du 200 kWt gratis lading, eller to batteribytter i måneden, med i prisen. Nio var også i såpass feststemning at de ga gratis strøm ut året til både gamle og nye kunder.

Kun et fåtall har til nå valgt å kjøpe både bil og batteri. Da må du legge til 90.000 kroner for det minste batteriet og 160.000 kroner for det største.

LUKSUS: Det er rikelig med plass bak. Og går du for full komfortpakke til 18.000 kroner får selv baksetepassasjerene varme, ventilasjon og massasje. Man har også elektrisk betjent ryggvinkel og egen klimasone. Alt styres på skjermen i midtkonsollen.

Så svær er den

EL6 er fortsatt en stor bil med sin lengde på 4,85 meter. Bare seks cm kortere enn EL7 og 17 cm kortere enn ES8.

Den er fortsatt 10 cm lenger enn storselgeren Tesla Model Y og 27 cm lenger enn Volkswagen ID.4, som ligger som nummer to på registreringstoppen.

Den er bygget på samme plattform som sedanen ET5, men har en akselavstand på 2,92 meter.

Det betyr at det blir plass til alle Nios batterier, også det nye batteriet på 150 kWt, om det skulle bli noe større da. Det er mye som tyder på at det blir et faststoffbatteri og dermed mulig kreve mindre plass.

VELKJENT: Nio har holdt seg trofast til designen de innførte i ES8 for to år siden. Det vil si minimalt med knapper, to skjermer og etter hvert sobre materialer innvendig.

Det betyr også at den står på vanlige stålfjærer, ikke luft som på de to større SUVene. Men kjører den i nærheten så behagelig som ET5, trenger du ikke bekymre deg nevneverdig for verken komfort eller kjøreegenskaper. For her er det multilinkoppheng med kontinuerlig kontroll av både dempere og understell.

Slik ser den ut

Den glatte formgivningen kjennes igjen fra EL7 og du vil knapt se forskjell, selv om de er svært ulike. Fronten er omtrent identisk, med smale horisontale kjørelys, men er den første Nio med Smart Matrix i de stående hovedlysene.

De skal være styrt av både kameraene og LiDARen, som står som buler på taket, nok et kjennetegn på de siste modellene.

Nio presenterte stasjonsvogna ET5 Touring på arrangementet også. Sjekk videoen av den her.

PORSCHE LIGHT: Den er like sprek som den ser ut som. ET5 Touring får større bagasjerom og frekkere look. Og den har solide 360 kW (490 hk) og 700 Nm som trekker på alle fire.

Bilen har de samme skarpe knekkene over hjulene og dørhåndtakene er skjulte.

Men vinduene går i flush, altså helt jevnt uten lister, selv om det er rammer i dørene, helt fra forrerst til bakerst. Stilig og man har unngått mange karosseriskjøter. Baklyktene er annerledes, uten knekken opp i begge ender. Refleksene nederst på bakfangeren har også annen plassering.

BESTE SETER: Setene har en helt ny oppbygning med ny fjæring i setene, og hele tre luftputer og en helt nye modul for massasje. Det kan komme nye programmer utover dagens fem over OTA på sikt.

Innvendig

Bilen innvendig er som snytt ut av sine søsken. Et rent design med egen liggende instrumentskjerm, samt en stående og lett betjent multimediaskjerm.

Den har skjulte ventilasjonskanaler med duft og de eneste knappene du finner er bilmeny, varselblink og opplåsing av dører på en høyt plassert to-etasjes midtkonsoll. Figuren Nomi er ekstrautstyr du klarer deg fint uten.

FÅ MEN SMAKFULLE: NIO holder seg på minimalisme, og man får ikke billigfølelsen.

Rattet er omtrent like enkelt, med to betjeningskontroller til adaptiv fartholder, multimeida og menyer i instrumentpanelet.

Utstyrsnivået er potensielt høyt, dersom du inkluderer en eller begge komfortpakkene. Da kan du meske deg i elektrisk betjente stoler med kjøling, varme og massasje i alle fire ytterplasser.

Passasjeren har det kineserne kaller dronningstol, et liggesete med skammel. Baksetet får elektrisk justering av seteryggen.

Så sprek blir den

Drivlinja hentes fra sedanen ET5. Det vil si firehjulsdrift med motor på 150 kW (204 hk) i front og 210 kW (286 hk) bak. Totalt byr den på 360 kW (490 hk) og solide 700 Nm.

Batteriene er også de samme: Du velger mellom 75 og 100 kWt batteri. De får rekkevidde på 529 kilometer etter WLTP-standarden med den store batteripakka. Ikke all verdens med tanke på hvor stort batteriet er.

Maks ladehastighet er på moderate 126 kW på det største og 140 på det minste, så du må vente lenge ved hurtigladerne.

Ladeluka har havnet på venstre bakskjerm. Fint hvis du vil bruke en av Teslas 1.600 av totalt 6.500 hurtigladere i Norge.

Har du en batteribyttestasjon i nærheten, må du regne med å bruke ca seks minutter fra du parkerer på utsiden til du er ute igjen med 90 prosent batterikapasitet.

Gulrota er at det trolig kommer et batteri på 150 kWt om en et års tid og med nærmere 800 kilometer rekkevidde.

PRAKTISK: 668 liter med gulvet i nederste possisjon, 579 som bildet viser det nå. Og endelig skiluke.

Smarting

I tillegg ramses det opp voldsom datakraft, 23 sikkerhets- og kjøreassistentfunksjoner, 9 kjøreprogrammer, samt intelligent og kontinuerlig understellkontroll av fem-links hjulopphenget.

FOLKSOMT: Det var veldig mange som ønsket å være med på internasjonal lansering fra Karl Johan i Oslo.

Bilene har selvfølgelig oppdatering over lufta og dette blir faktisk bedre og bedre. Det skulle da også bare mangle, for det er fortsatt ting å sette fingeren på på modellene som ruller på veien i dag.

En av disse er prosedyren for å lade på batteribyttestasjonene. Det skal ha blitt mye enklere enn før.

LITE: Du kan fjerne gulvet å få et dypere bagasjerom.

Endelig

Nio hevder deres nye biler er klare for selvkjøring, i teorien. De har 33 sensorer, og LiDAR, men systemet har så langt ikke fungert i Norge.

EL6 har det ET5 mangler, bagasjeplass. Det gjør at vi tror denne kan appellere mer. Vi snakker om et bagasjerom på ganske enorme 668 liter med gulvet i nederste posisjon. Tilsvarende er bagasjeplassen på 579 liter med gulvet i øverste posisjon og på 1.430 liter med nedslått bakseterygger.

SNAUT: Kineserne har prøvd seg på en praktisk løsning for bæreposer, men de bruker nok bare småposer som vi har i fruktavdelinga. Knaggen er så liten at du knapt finner den i mørket.

Og bilen har noe vi er glade for i Norge, nemlig en fullverdig skiluke. I baksetet er det en rygg med 40/20/40-delilng.

Tilhengerfeste som trekker 1.200 kg er kanskje noe skuffende, men takrails som tar 75 kilo settes pris på av takboks-fansen.

Viktigste til nå

Nio kaller dette sin viktigste bil til nå. Vi er enige. Den største konkurrenten er prispresseren Tesla Model Y Long Range. Den koster fra 518.000 kroner.

Nå har de lansert pakker for å få billigste modell under momsgrensa.

Her er prisene Komfortpakke kr 12.000,-

Full komfortpakke kr 18.000,-

Lounge-sete kr 8.000,-

Nomi Mate kr 3.000,-

Oppvarmet brønn for vindusviskerne kr 1.200 kroner

Spesiallakk kr 12.000,-

Et av fire interiør kr 4.000,-

Felger kr 0-24.000,-

Oransje bremsekalipere kr 4.000,-

Går du amok, kan bilen koste deg 535.200 kroner.

Da får du en svært romslig, kjøreglad og sprek bil med firehjulsdrift, 50:50 vektfordeling og avansert understell, som samtidig byr på sjukt luksuriøs komfort for fire og et behagelig lavt støynivå.