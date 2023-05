Parkering for elbil

Hyundais luksusmerke Genesis først ut med ansiktsgjenkjenning: Denne bilen kjenner deg igjen på gata

FREMTIDEN ER HER: Vi har blitt godt vant med ansiktsgjenkjenning gjennom blant annet mobiltelefoner og PC-er. Nå har løsningen funnet veien til bildøra hos bilmerket Genesis og modellen GV60.

Genesis er den første bilprodusenten i verden som bruker ansiktsgjenkjenning som bilnøkkel.

Genesis er ikke bare et kjent band, eller det engelske navnet på den første av Mosebøkene – det er også luksusmerket til Hyundai.

Nå er merket først ut av bilprodusentene med ansiktsgjenkjenning.

På bilmessa Salon Privé London nylig introduserte bilfabrikanten ansiktsgjenkjenning for det europeiske markedet på den elektriske modellen GV60.

Får du tak i et eksemplar av denne bilen, kan du altså låse opp og starte bilen uten noen form for nøkkel, mobilnøkkel eller noen som helst fysisk gjenstand – bortsett fra ditt vakre lille englefjes.

Face Connect

Genesis er altså luksusmerket til Hyundai – omtrent på samme måte som Lexus er luksusmerket til Toyota – og har kommet sterkt på banen med elektriske alternativer de siste årene.

Det har lenge vært spekulert i om Genesis blir tilgjengelig i Norge, men så langt har ikke Hyundai Norge bekreftet verken når eller om bilmerket introduseres i det norske markedet.

Uansett skal angivelig GV60 være den første bilmodellen i verden som har tatt i bruk denne typen teknologi.

GENESIS: Genesis er ikke bare et kjent band, eller det engelske navnet på den første av Mosebøkene – det er også luksusmerket til Hyundai. Nå er merket først ut av bilprodusentene med ansiktsgjenkjenning. Men om eller når bilmerket kommer til Norge, er fortsatt et åpent spørsmål.

Teknologien har for øvrig vært tilgjengelig i GV60 på det amerikanske markedet en stund allerede.

Genesis kaller sin løsning Face Connect. Gjennom en sensor for ansiktsgjenkjenning plassert på b-stolpen, kan man åpne og låse bilen uten å bruke nøkkel.

For å starte bilen bruker man fingeravtrykk.

SMIL TIL KAMERA: En liten sensor ved døra lar deg åpne bilen med ansiktet.

Trenger fysisk nøkkel én gang

Man trenger i teorien kun å bruke selve bilnøkkelen én gang: For å opprette profilen for ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk.

Deretter er bilen låst til eieren eller de godkjente brukernes biometriske kjennetegn.

Én ting er at det kan være behagelig å ikke måtte huske på bilnøkkelen, systemet gir også en sikkerhetsfordel ved å redusere risikoen for tyveri eller tap av nøkler – samt at det er en praktisk og enkel måte å åpne og starte bilen på.

All informasjon er sikret gjennom kryptering lokalt i bilen, slik at eierne kan være trygge på at ingen biometriske data lagres andre steder.

God rekkevidde og rask lading

GV60 har en rekkevidde på opptil 516 kilometer. Den bakhjulsdrevne 168 kW-motoren tar deg fra 0-100 km/t på fire sekunder.

Under optimale forhold skal bilen lade fra 10-80 prosent på bare 18 minutter.

HØY GJENKJENNELSESFAKTOR: Kanskje gjenkjenner ikke du denne bilen, men den kan gjenkjenne deg. I hvert fall etter at du har registrert deg som rettmessig fører av bilen.

GV60 var selskapets første helelektriske bil, men el-porteføljen er blitt utvidet til tre modeller i dag: GV60, GV70 og G80.

Les mer om Genesis GV60 her.

Fra og med 2025 skal alle nye biler fra Genesis være helelektriske, og selskapet har et mål om å være karbonnøytralt innen 2035.