Vi tester selvkjørende bil i London: Hands off, baby!

NO WAY: Jamieson Pothecary har bodd så lenge i Norge at han kjører like lett på høyre som på venstre side av veien. Men ingen fører bak rattet? Det var nytt selv for ham. Alle foto: Martin Bayntun. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Null utslipp og null drept i trafikken? Det finnes bare én løsning her – og det blir ikke med deg bak rattet. Men scenarioet er mindre skummelt enn du tror.

Se for deg ni millioner innbyggere og tre millioner dagpendlere. I tillegg kan du plusse på årlige 30 millioner turister fra hele verden.

– Hvis vi kan få en selvkjørende bil til å fungere i London, kan vi få den til å fungere hvor som helst, sier prosjektleder Robert Bateman i Serv City.

Og det neppe noen stor overdrivelse.

SELVKJØRENDE OG SELVSIKKER: Prosjektleder Robert Bateman spår en spennende fremtid for selvkjørende biler. Fungerer bilen i London, fungerer den hvor som helst, påstår han.

Anarchy in the UK

Det svimlende hektiske trafikkbildet i London kompliseres ytterligere av engelskmenns slappe holdning til regelverk.

Undertegnede er selv opprinnelig britisk, så for meg er det lov å si det. Jeg får dessuten støtte av prosjektleder Robert Bateman, viser det seg:

– Vi har måtte skreddersy systemet etter trafikkbildet for hver storby vi har testet bilen i. Japanere, for eksempel, respekterer trafikkreglene for både harde og myke trafikanter. Men her i London er det helt tilfeldig om noen venter på grønt lys eller bare kjører på rødt, hevder Bateman.

Selv nynner litt jeg på Sex Pistols-låten Anarchy in the UK idet jeg setter meg i bilen for en aldri så liten testtur.

Handler sangen egentlig om trafikken i London, mon tro?

HEKTISK TRAFIKKBILDE: Ingeniøren Tom Watts sitter i førersetet, på høyre side, vel å merke, klar for å ta over rattet ved behov. Co-pilot og ingeniør Nirav Shah overvåker systemene. Hittil har Tom kun vært til «pynt» bak rattet.

Elbil.no er eneste media fra Norge som får oppleve den selvkjørende Nissan Leafen på veien.

Bak seg har den resultater fra tre år med forskning etter å ha tilbakelagt 1600 selvkjørende mil i London-trafikken.

Store null-visjoner

Den britiske regjeringen har spyttet inn 100 millioner pund i prosjektet, som også får støtte fra flere samarbeidspartnere, inkludert Nissan.

Målet er å utvikle autonom, i bilsammenheng altså selvkjørende, mobilitet i komplekse, urbane miljøer.

Det hele er et stort steg mot Nissans såkalte «Ambition 2030», en visjon med null utslipp, null drepte i trafikken og 100 prosent mobilitet for alle.

En autonom bil har aldri en dårlig dag, slik vi mennesker kan ha.

– Bilen blir ikke påvirket av barn som krangler eller feilberegning i en situasjon. I motsetning til deg er den uten empati og svært beregnelig, påpeker Bateman.

Han legger til:

– Bilens 83.231 interaksjoner med trafikkbildet – uten uhell – er bevis på at det fungerer.

360-GRADERS OVERVÅKING: På bilen er det festet 14 «instrumenter» – skannere, overvåkingskameraer og radar – viser ingeniør Chris Holmes. I tillegg sender en rekke kameraer langs kjøreruten sine oppdateringer til bilen, som igjen danner et bilde av trafikken før bilen ankommer et gitt sted.

En selvfølge å velge elbil

– Først og fremst er elbilen fremtiden. I tillegg er bilens plattform konstruert på en måte som gjør det lettere for oss å integrere teknologien uten omfattende ombygging.

På taket, bak frontruten og på skjermene foran og bak finner du fire skannere (laser), en radar og ni overvåkingskameraer. Til sammen 14 elementer inngår i denne selvkjøringsteknologien.

Selv om Leafen klarer seg alene i trafikken, kommuniserer den med en rekke kameraer som er utplassert langs testruten. Formålet er overaskende nok ikke først og fremst sikkerhet.

– Kameraene er plassert langs veien på typiske «hotspots», områder som gir ekstra utfordringer. For eksempel bussholdeplasser der bussene stopper delvis i kjørefeltet. Eller foran butikker der det ofte er varelevering, forklarer Bateman.

Slik danner bilen et større bilde av hva som kommer i trafikken, og kan ved behov skifte fil litt i forveien.

Fordelene er flere: Et tryggere kjøremønster, bedre trafikkflyt og lavere forbruk av strøm.

UBEMANNET BEMANNING: Regelverket tillater ikke ubemannet kjøring ennå. Derfor sitter det en sjåfør klar til å ta over styringen ved behov. Selv etter at bilen har tilbakelagt 1600 kilometer, har det ikke vært ett eneste krasj hittil, ifølge sjåfør Tom Watts.

Nesten-ulykke?

Utfordringene kommer nesten som bestilt langs den fire kilometer lange testruten sør for elven Themsen.

Her er det fotgjengere som løper over på rødt lys, syklister som kjører i sikksakk mellom bilene og ikke minst det som viser seg å være verstingene: Londons busser!

Idet vi passere en holdeplass svinger en buss rett ut foran bilen vår.

Jeg forventer bråstopp, men den smarte bilen hadde allerede begynt på oppbremsingen før bussen svingte ut. Puh!

FULL OVERSIKT: Til høyre på skjermen ser du trafikkbildet bilen danner selv. Til venstre merkes potensielt farlige situasjoner som er fanget opp av overvåkingskameraer langs veien. Bilen blir varslet, slik at den kan ta hensyn til dette god tid i forveien.

Når bussen oppdager oss, og stopper, passerer vi rolig i samme felt uten noen form for dramatikk – dog bare med noen få centimeters klaring.

– Hadde bussen svingt helt ut, hadde bilen stoppet i god tid uten å bråbremse. Den stopper framfor å skifte fil, for det er tryggere. Men systemene er nøyaktige helt ned til siste centimeter, derfor kan vi passere med en margin vanlig sjåfører synes er ubehagelig, sier Watts.

TRYGG OPPLEVELSE: Vår utsendte reporter, Jamieson Pothecary, har vokst opp i nærheten av London og omtaler kjøring i storbyen som hektisk, med høy risiko. Det føltes tryggere å sitte på i den selvkjørende Leaf enn hvis han hadde kjørt bilen selv, mener han.

Behagelig opplevelse

– Det er viktig at passasjerene føler seg trygge. Kjøring i rykk og napp skaper usikkerhet både for passasjerene og trafikkbildet. Bilen er selvkjørende, men må kjøres som om det sitter et mennesker bak rattet, sier Bateman.

Inntrykket etter to runder gjennom London gater er at ServCity og Nissan besto «selvkjøreprøven» med glans. Om jeg ikke hadde fulgt ekstra godt med, hadde jeg aldri merket manøveren fra bussjåføren.

FULL OVERVÅKING: Prosjektet har samlet inn 5,45 millioner gigabytes med data fra selvkjørende testkjøring. Bildet er fra overvåkingsrommet til Smart Mobility Living Lab i London.

Med et juletre av teknologi på taket, og en prislapp på over 60 millioner kroner per bil, kommer ikke dette på listen over tilleggsutstyr med det første.

Men utfallet av prosjektet kommer sannsynligvis oss alle til gode.

– Neste steg er å redusere størrelse og omfang av det du ser her til noe som er både økonomisk tilgjengelig og størrelsesmessig håndterbart for vanlig personbiler, sier Bateman.

Videre skal bilen testes i de trange London-gatene der det er toveiskjøring, men med plass til bare én bil om gangen.

– Det blir spennende å se hvordan bilen håndtere en «Mexican standoff» (opprinnelig en beskrivelse av en fastlåst situasjon med flere bevæpnede personer, red.anm.).

– Men jeg er ikke i tvil om at vi skal få det til, avslutter prosjektlederen.