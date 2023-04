Parkering for elbil

Fremgang i det globale elbilsalget: Elbilandelen i nybil­salget er nå bikket 10 prosent

OVERGANG: Man skal ikke lenger enn til Sverige og Danmark, som her, før elbilandelen er en helt annet. Men nå er det tendenser på gang i det globale elbilsalget. Foto: Petter Haugneland / elbil.no

Det er utvilsomt positive elbiltendenser utenfor Norge også. Nå skjer det ting i det globale bilsalget.

Det Internasjonale Energidepartementet (IEA) har analysert og presentert den globale utviklingen og salget innenfor elektrisk mobilitet gjennom den årlige Global EV Outlook.

Tallene viser at elbilutviklingen globalt har styrket seg betydelig fra 2021 til 2022.

Vi ser her kun helelektrisk bilsalg og inkluderer ikke hybrid eller plug-in hybrid.

Elektrisk fest i Kina

De tre største markedene i verden; Kina, Europa og USA, står for mesteparten av verdens totale salg av elbiler i 2022, viser rapporten.

Kina har som mål å oppnå 20 prosent elbiler i nybilsalget innen 2025 og kan allerede oppjustere de målene.

I 2022 ble det solgt 4,4 millioner elbiler i Kina – noe som ga en markedsandel på 21,6 prosent.

Denne økningen er betydelig, med tanke på at elbilandelen året før var på 13,3 prosent, med 2.7 millioner elbiler solgt.

Kina, med sitt overlegne volum, står også for 60 prosent av verdens elbilsalg.

Elbilsalget nesten doblet i USA

I Europa ble det solgt 1,6 millioner elbiler i 2022, som gir en elbilandel på 12,9 prosent.

Amerikanerne har gjort formidable tiltak de siste par årene, spesielt California. Under president Joe Biden er 369 milliarder dollar satt av til nullutslippstiltak de neste ti årene.

Da er det gledelig å se at økningen i elbilsalget i mulighetenes land nesten har doblet seg fra 2021. Med et totalt salg av 470.000 elbiler i 2021, økte dette til 800.000 i 2022.

USA har på bare ett år økt elbilandelen fra 3,4 prosent til 5,4 prosent i landets totale bilsalg.

– Vi snakker ikke om marginale markeder lenger

Til tross for en relativt seig oppgang de siste årene, ser vi altså små tendenser til endring.

Tim Gül, sjef for elektrisk teknologi i IEA, er tydelig på at tallene viser at elbilen stadig mer etablerer seg i nybilsalget:

– Vi snakker ikke om marginale markeder lenger, men at massemarkedet er mer og mer klar for elektriske biler, sier han i videogjennomgangen av av rapporten.

Med solide økninger i elbilandeler i de største globale markedene – og med en total elbilandel i verden på 10 prosent kan vi si at 2022 har hatt betydelig fremgang i elbilsalget i hele verden.

Samtidig hjelper det med ambisiøse klimamål, som Fit for 55 i EU og Inflation Reduction Act i USA, som kommer til å bidra til at elbilandelene vil fortsette å øke i årene fremover.

18 millioner elbiler i verden, men bare 1,5 prosent av bilene på veien er elektriske

Når man ser på den totale elbilbestanden i verden, er det nå 18 millioner elbiler på verdens veier.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men med tanke på at dette tallet var 11 millioner året før, begynner man å se en stadig tydeligere endring.

I Norge for eksempel, med et elektrisk nybilsalg som har ligget svært høyt de siste årene, er fortsatt åtte av ti biler på veien fossildrevne eller delvis fossildrevne (hybrid).

Men andelen elbiler i nybilsalget er én ting, den reelle andelen elbiler på veiene er fortsatt lav i global målestokk:

Bare cirka 1,5 prosent av bilene som kjører på kloden er helelektriske.

Men økningen fra rundt 0,9 prosent elbiler globalt ved utgangen av 2021 – til 1,5 prosent ved utgangen av 2022, er heller ikke til å kimse av.