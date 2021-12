Kan trekkes av de fleste elbiler med tilhengerfeste: Sjekk denne camping-lettvekteren

Mink Campers er et relativt nytt islandsk selskap som startet opp for seks år siden, og dette er også navnet på campingvognen du ser her.

– Vårt viktigste salgsargument er «endelig en camper som kan trekkes av de fleste elbiler», sier Kine Midtun Skage, markedsansvarlig i Aktiv Caravan, som er importør av den nette islandske campingvognen.

Vekt: 490 kilo

Med en vekt fra kun 490 kilo er nemlig denne svært egnet til å trekkes av de fleste av elbilene som kan leveres med tilhengerfeste i dagens marked.

– Vogna har fått stor interesse hos oss, mye på grunn av den gunstige vekten, forteller Skage.

Men det er riktignok ikke slik at alle elbiler kan trekke den.

For det første er det fortsatt en hel del elbiler som ikke er typegodkjent for å trekke tilhengere i det hele tatt.

Det finnes også noen modeller som kan få hengerfeste, men som likevel ikke har lov til å trekke selv en såpass liten campingvogn som denne.

– Hyundai Kona og Kia e-Niro er typegodkjent for 300 kilo, det vil si modellene fra 2020 og årets modell. Før det hadde de ikke lov å trekke noe som helst. Men også e-NV200 Evalia har mikroskopisk tilhengervekt, sier Elbilforeningens bilekspert Ståle Frydenlund.

For tung for Kona og e-Niro

Frydenlund har tidligere stått bak opp til flere elbiltester med campingvogn på slep, men da med elbiler som kan trekke hengere med størst egenvekt – og da med betydelig større vogner på slep enn denne vesle islendingen.

– Men den kommende lille stasjonsvogna fra MG, MG5, kan for eksempel trekke 500 blank, så her kan du altså få både splitter ny campingvogn og ditto ny bil for til sammen rundt en halv million kroner, påpeker Frydenlund.

Din for 200 flak

Mink Campers blir nemlig din for 199.000 kroner, men frakt og leveringskostnader, samt tilvalg du eventuelt måtte velge fra utstyrslisten, kommer i tillegg.

Og importøren holder som nevnt til i Bergen, men man kan jo hente den selv og ta jomfruturen derfra.

Med denne vogna bør du uansett være klar for å dra på tur – når som helst, hvor som helst, hele året.

I hvert fall hvis dere ikke er mange. Denne campingvogna passer for to voksne, og eventuelt et barn i tillegg. Men man kan jo selvsagt supplere med et lite telt hvis man er en familie på fire eller fem.

Aerodynamisk

Vogna er konstruert av en rammeløs Solid Shell Structure, med et kraftig og galvanisert stål-chassis.

Vognas lave tyngdepunkt og den aerodynamiske formen gjør at luftmotstanden blir lav, og det er bra, særlig for elbiler.

Ellers har den hele 33 cm bakkeklaring, som gjør at du også kan slepe den med utenfor allfarvei.

Men om du får byttet julegavene dine i denne vogna, må du nesten høre med importøren om. Du må nok i så fall ha gode overtalelsesevner, og være forberedt på et aldri så lite mellomlegg …

Fakta:



Kanskje markedets letteste sportscamper, med en vekt fra kun 490 kg.

Mulighet for ekstrautstyr som solcellepanel, webasto, ski/snowboard-stativ, sykkelstativ o.l.

Åpen kjøkkenløsning bak, med primus og mange smarte oppbevaringsløsninger.

Med webasto er man sikret varme/AC. Campingvogna egner seg til helårsbruk.

Seng for to personer (140×200), eventuelt også mulighet for et barn i køyeseng (140×50).

Køyesengen kan fjernes eller justeres i høyden slik at man kan bruke plassen til oppbevaring dersom man ikke er flere enn 1-2 personer.