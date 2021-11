GCOTY-awards 2022: Denne elbilen er nå kåret til årets bil i Tyskland

VINNER: Kia EV6 stakk av med den tyske GCOTY-prisen i mellompriskategorien, i skarp konkurranse med flere tyske biler.

Helelektriske Kia EV6 er kåret til årets bil i sin klasse, og danket ut blant annet VW ID.4, Mercedes C-klasse og Audi Q4 e-tron på hjemmebane.

Den nye elektriske crossoveren til Kia er nettopp blitt kåret til årets bil i Tyskland.

Det skjedde nylig på «German Car of the Year«-utdelingen, også kjent som GCOTY-awards.

Kåringen kommer samtidig som Kia EV6 gjør sin debut flere steder i Europa, inkludert Norge.

Tøffe rivaler

EV6 danket ut blant annet konsernsøster Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq og Mercedes C- klasse.

Et tyvetalls motorjournalister har vurdert og sammenlignet biler i prisklassen 25.000–50.000 euro, og de endte altså opp med å kåre EV6 som vinner i premium-kategorien.

I kategorien for biler under 25.000 euro stakk Peugeot 308 av med seieren, mens i luksuskategorien for biler over 50.000 euro, vant Audi e-tron GT.

I den egne nullutslippskategorien «New energy» vant Hyundai Ioniq 5, mens i performance-klassen hanket Porsche 911 GT3 inn seieren.

Prøvekjøres i Norge

Kia EV6 er den første bilen som leveres på den nye plattformen Electric-Global Modular Plattform, E-GMP. Crossoveren er også den første som designes etter Kias nye «oposites united» designfilosofi.

– Dette er utrolig gøy både for oss i Kia og Bertel O. Steen. Det bekrefter egentlig det vi har trodd hele tiden, at dette er en bil som svært mange kommer til å falle for, sier Christian Lagaard, kommunikasjonssjef i Kia Norge

Nå er også prøvekjøringer i gang med journalister her hjemme i Norge.

– Foreløpig virker det som om de er like begeistret som sine tyske kolleger, sier Lagaard i en pressemelding.

EN SLAGS LYNLADER: Kia EV6 kan lades fra til til 80 prosent på 18 minutter under optimale betingelser.

Rask lading

Kia EV6 kan du få med firehjulsdrift fra 439.900 kroner, og bilen finnes både med bakhjulstrekk og altså som firehjulstrekker.

Rekkevidden er på opp mot 528 kilometer, målt etter WLTP-standarden.

Verdt å merke seg er også bilens 800V ladesystem, som gjør at bilen skal kunne lades fra 10-80 prosent på bare 18 minutter under ideelle omstendigheter.

– EV6 sitt design, dynamiske kjøreegenskaper, lange rekkevidde og raske lading gjør bilen til noe spesielt. Vi er stolte over å motta prisen for årets bil i Tyskland, sier Luc Donkerwolke i Kia Europa i pressemeldingen.