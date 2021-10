Nå starter et nytt elbileventyr for Kia: Endelig – her ankommer EV6 Norge

I går rullet de aller første eksemplarene av Kia EV6 ut av skipet «Morning Lily» på Drammen Havn.

Det er store forventninger til Kias nye elektriske crossover som nå endelig er i Norge.

Nye Kia EV6 har en rekkevidde på opptil 528 km (WLTP) og bilen kan leveres med både to- og firehjulstrekk.

Bare å glede seg

Etter planen leveres de aller første kundebilene i slutten av oktober. Om bord på skipet er det også demobiler til en rekke forhandlere, slik at en del kunder snart vil kunne booke prøvekjøringer.

Administrerende direktør i Kia Norge AS, Irene Solstad, sier det bare er å glede seg.



– Endelig er de første bilene i Norge. Dette er en merkedag for oss og Bertel O. Steen. Jeg måtte selv dra til havna i dag for å oppleve dette. EV6 er en bil som virkelig vil vise hva fremtidens biler fra Kia vil være, sier hun.

Helt ny plattform

EV6 er den første bilen fra Kia som bygges på den nye dedikerte elbillattformen E-GMP, og som viser Kias fokus på elektrifisering basert på selskapets nye slagord «Movement that inspires».

Bilen er også den første av syv helt nye elbilermodeller som skal leveres på den nye plattformen.

Folk kommer til å oppleve en bil med unikt design innvendig og utvendig, gode ytelser, store gode skjermer, innovativ teknologi, moderne sikkerhetsutstyr og ikke minst en romslig kupé.

– Vi har store forventninger til denne bilen og interessen er stor. Når bilen nå kommer til forhandlerne føler vi oss trygge på at det vil blir solgt godt med biler fremover, konkluderer Solstad.

EV6, som er søstermodellen til Hyundai IONIQ 5, vil få lynrask hurtiglading, hengerfeste og kan trekke opptil 1.600 kg.

Den introduseres med et såkalt multihurtigladesystem som betyr at systemet er kompatibelt både med 800V lynlading og det mer vanlige 400V hurtiglading, uten behov for adapter eller ombordlader.

Når man lader på 800V, går strømmen rett til batteriet i høyhastighet og bruker under optimale forhold bare 18 minutter på å lade batteriet fra 10-80 prosent med maksimal kapasitet på 239 kW.

Ved lading på 400V benytter EV6 bilens motorsystem til å omforme 400V strøm fra ladestasjonen til 800V.

Godt utstyrt

Kia er kjent for å ha godt utstyrte biler, og EV6 er ikke noe unntak.

Allerede fra innstegsversjonen «Active» er EV6 meget godt utstyrt med blant annet vegansk skinn, elektriske forseter, oppvarmet ratt, oppvarmede for- og bakseter. Smart Cruise Control og Highway Drive Assist er også på plass.

Man kan velge mellom bakhjulsdrift eller 4WD på begge batteripakkene. Med batteripakken på 58 kWh starter EV6 «Active» på 419.900 kroner. Med 4WD er prisen 439.900 kroner.

Utstyrsversjonen «Active» innføres også på den store batteripakken, og prisen blir 439.900 kroner med bakhjulsdrift, og 469.900 kroner med 4WD.