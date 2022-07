Bedre rekkevidde etter oppdatering: Denne går nå 50 km lenger – etter service

FØRST UT: Det ble gjort endringer i måten drivverket ble styrt på med introduksjon av GTS. Nå kan eiere av eldre modeller med firehjulstrekk få glede av oppgraderingene.

I en ny oppdatering kan eiere av Taycan få opptil 5 mil lenger rekkevidde, avhengig av modell. Men du må inn på service for å få det gjort.

Det skjedde til dels store endringer da Taycan GTS ble lansert. Oppdateringene kom på samtlige nye modeller da.

Men nå er det de eldres tur, som Jonas Gahr Støre kanskje ville sagt.

De eldre Taycan-modellene, altså. Vel å merke: De med firehjulstrekk.

Flere forbedringer

Avhengig av marked og årsmodell, vil bilene få blant annet en økning i drivverkseffektivitet, samt nye funksjoner og forbedringer i Porsche Communication Management (PCM), Porsche Connect og assistansesystemer.

Oppdateringen inkluderer også muligheten til å ha individuelle funksjoner og utstyr låst opp etter kjøp (function on demand, FoD) – og vil forbedre OTA-oppdateringskapasiteten til alle Taycan-modeller.

Oppdateringen er gratis og kan utføres under et besøk på et Porsche serviceverksted.

– Denne kampanjen vil la kundene våre å dra nytte av den kontinuerlige videreutviklingen av Taycan. Vi har optimalisert modellserien omfattende på nesten alle måter siden 2019, uttaler Kevin Giek, visepresident Model Line Taycan, i en melding.

Han legger til at nye funksjoner er lagt til og andre har blitt revidert eller finjustert for å forbedre kundeopplevelsen ytterligere.

– Etter denne oppdateringen vil alle som kjører en eldre Taycan bli positivt overrasket over hvor mye den er utviklet siden den var ny. Jo eldre bilen er, jo flere forbedringer og innovasjoner vil bli installert.

HELE SPEKTERET: Taycan-floraen blir stadig større. De fleste får oppdateringer.

Plug & Charge

22 kW-ombordladeren har nå også nylig blitt tilgjengelig for ettermontering.

Kunder kan kombinere denne ettermonteringen for egen regning med verkstedbesøket for programvareoppdateringen.

I Europa og Nord-Amerika inkluderer ettermonteringen også aktivering av Plug & Charge-funksjonen.

Dette muliggjør praktisk lading og betaling uten kort eller app.

Så snart ladekabelen er koblet til, etablerer Taycan kryptert kommunikasjon med den Plug & Charge-kompatible ladestasjonen. Lade- og betalingsprosessene starter da automatisk.

Lengre rekkevidde

I kjøremodusene «Normal» og «Range» i firehjulsdrevne modeller, ved del-lastdrift, er den fremre elektriske motoren nesten helt frakoblet og spenningsløs.

Ved rulling og stillestående er begge akslene fri for drivmoment. Det elektriske frihjulet reduserer friksjonstap og øker kjøretøyets rekkevidde.

Firehjulsdriftsindikatoren vises nå som en energistrømindikator i midtdisplayet. Dette gjør energibruken til de to motorene lettere å se.

Energigjenvinningsstrategien er også optimalisert. Den automatiske innstillingen for regenerering beholdes for eksempel selv om sjåføren endrer kjøreprogram.

Disse forbedringene er relevante for Taycan-modeller fra modellårene 2020 og 2021.

EN AV FÅ: Porsche har fra dag én vist deg batteritemperatur. Nå får den også bedre visning av energiflyten i motorene.

Bedre termisk styring

Bilen har fått bedre styring av batteritemperaturen, spesielt ved lave utetemperaturer.

Det gjør at Taycan raskt kan lades oftere generelt og over et bredere spekter av batteriladenivåer (SoC).

Spillvarmen fra de elektriske komponentene brukes for eksempel enda mer enn før til å temperere batteriet.

For 2020 og 2021 modellårs Taycan-modeller gir dette større rekkevidde og kortere ladetider.

Spotify og trådløs Android Auto

De mest iøynefallende oppdateringene på operativsystemet er et fargerikt flisdesign på startskjermen, men det skjer mer:

I Taycan-modeller produsert fra 2020 til frem til midten av februar 2022, optimerer oppdateringen stemmestyringen og integrerer Spotify-appen. Android Auto er tilgjengelig trådløst.

Ladestasjoner kan filtreres og velges i navigasjonssystemet basert på ladekapasitet. Førere av 2021 årsmodell Taycan-modeller med head-up-display kan se frem til den optimaliserte visningen av navigasjonskartet, blant andre elementer.

Displayinnholdet er også utvidet. For alle Taycan-modeller før modellåret 2023 kan bruksanvisningen om bord nå også brukes via stemmestyring.

Sensorene til ParkAssist-funksjonen fungerer nå med større rekkevidde. Søket etter ledige parkeringsplasser, der slike funksjoner er i bruk, er også forbedret, slik at bilene etter oppdateringen kan selvparkere på mindre areal enn de tidligere kunne. Dette funksjonen kommer som ekstrautstyr, som du altså må betale for.

