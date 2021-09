Test av Porsche Taycan: Den billigste Porschen

Det er i og for seg en helt ok pris, hadde det ikke vært for den nye stasjonsvogna Cross Turismo 4 som står rett ved siden av i utstillingslokalet.

I tillegg har den Sport Chronopakka som gir deg kjøreprogrammene Individual og Sport +, samt en håndlaget klokke i dashbordet, et programvalghjul på rattet, panoramatak og en rekke annet småutstyr som gjør at prisen flyr i været. Da blir prisen 1,2 millioner kroner.

Men du skal holde tunga stramt i munnen for ikke å havne over millionen likevel.

Med mindre du synes det er viktig å komme 3,5 mil lenger og reise fra ladestasjonen et par minutter før, kan du like gjerne velge den minste batteripakka.

Og burgeren ved ladestolpen må bestilles og spises fort. Vi testet både på Circle K 150 kW og Ionity 350 kW. På sistnevnte lader den fra 20 til 80 prosent i løpet av 18 minutter. Og husk at denne har et nokså stort batteri.

På vår testrunde brukte den 18,4 kWt/100 km. Det er akseptabelt, med tanke på at vi kjørte i normalmodus. Vi kunne valgt «Range», som kjører bilen gjerrigere og senker karosseriet for optimal aerodynamikk.

En liten bonus hos bakhjulstrekken er at man fortsatt har stort sett det samme som Turbo-utgaven mellom bakhjulene. Motoren og totrinns-girkassa er den samme, og girvekslingene gjennom trinnene er langt mer markant og nesten litt morsom. I sin ferd opp speedometeret kjenner man ganske så merkbart at bilen tar i skikkelig når den legger inn andregiret. Imponerende. 0-200 km/t skal gjøres unna på 16,5 sekunder med den store batteripakka, 17,7 med den lille.

Den er stram, direkte og utrolig lett å plassere. En drøm på smale veier, selv om den er tett på to meter bred. Samtidig har den en komfortsone som gjør at du nærmest flyter av gårde på de vanlige transportetappene.

Kjørefølelsen er noe helt eget hos Porsche. Du føler at bilen er hogd i et stykke granitt. Den er bunnsolid, knirkefri, ujålete og full av praktiske løsninger – og på grensen til nøktern inni.

0-100 km/t på 5,4 sekunder er et gjesp i elbilkretser. Der blir bakhjulstrekkeren slått av et lite knippe familiebiler til halve prisen allerede.

Kort og godt betaler du 55.000 kroner for å lade et par minutter kjappere og komme deg 35 kilometer lengre.

Effekten øker til 380 hk og 500 Nm, sikkert for å opprettholde ytelsene når batteripakka blir større. En boost i 30 sekunder, sørger for 476 hester.

Porsche er en drøm for veldig mange, men har vært helt uoppnåelig for det fleste av oss. Men når den helelektriske Taycan er blitt tilgjengelig med liten batteripakke og bakhjulstrekk, starter prisen på 777.000 kroner.

