Parkering for elbil

Carport med solceller: Denne løsningen kan gi deg strøm til både bil og hus

GARASJETAK MED SOLCELLER: Kommer kanskje snart til en nabo nær deg. Eller til deg.

En carport med noko attåt: Denne konstruksjonen er vanntett, skal tåle storm og store snømengder – og kan gi deg strøm til både hjem og bil.

Dersom du er en av de mange som nå vurderer solcelleløsninger privat, bør du lese hva noen fremtidsrettede estlendere i selskapet Solarstone har utviklet.

Garasjeløsningen, som er utstyrt med solceller på taket, kombinerer lading med fornybar energiproduksjon – både til hjemmet og elbilen – og kan være et godt valg for alle som blant annet ønsker å gjøre seg mindre avhengige av svingninger i strømpriser.

FRA TEGNEBRETTET: Slik ser solcellegarasjen ut med to svensker til lading. Bak konseptet står et selskap fra Estland som tilbyr innovative solcelleløsninger for hjem og bedrifter.

Trumfkortet i nabokonkurransen?

Her er det plass til to kjøretøy. Carport-bredden er 5,6 meter og dybden 5,2 meter.

I en verden hvor fornybare energiløsninger blir mer og mer integrert i husholdninger gjennom solcelleteknologi, kan løsninger som denne være det neste bærekraftige steget for de med ledig gårdsplass.

I tillegg til å redusere husholdningens energikostnader, gir solcellegarasjen også muligheten for hjemmelading av elbiler. Som ekstrautstyr kan det integreres en 22 kW ladeboks.

Å rulle elbilen under tak, for så å fylle den med solbåren energi, kan fort bli trumfkortet i den grønne konkurransen med naboen – for dem som synes slikt er gøy.

Mattis Jürimäe, medstifter og innovasjonssjef i Solarstone, er stolt av pakkeløsningen med lading av elbiler og strømproduksjon i ett:

– Vi er fornøyde med å introdusere vår solcellecarport til markedet som en bærekraftig løsning for lading av elektriske kjøretøy og generering av fornybar energi, sier han.

EN SOLSKINNSHISTORIE: Innovasjonssjef i Solarstone, Mattis Jürimäe, forteller at selskapets formål er å tenke bærekraftig og redusere miljøpåvirkning. – Solar Carport er det perfekt eksempel på hvordan dette oppdraget fungerer, sier han.

Bygget for røffe forhold

Foreløpig er Solar Carport kun tilgjengelig i Norden og Baltikum.

Med tanke på holdbarhet og effektivitet, er solcellegarasjene nøye konstruert for å tåle de noe utfordrende klimaforholdene våre her oppe i nord.

Carporten er bygget av galvaniserte stålplater, og konstruksjonen skal være vann- og stormtett.

TÅLER SNØ OG KULDE : Solcelletaket lar seg ikke skremme av kong vinter, ifølge produsenten. Carporten skal takle større snømengder helt fint.

Den er også konstruert for å håndtere store snømengder, med en tålegrense på 220 kg/m2 snølast.

Ifølge Solarstone kan carporten produsere strøm i minst 25 år.

Skal kunne produsere over 5000 kWt årlig

Hver carport er utstyrt med et solcelletak på 5,8 kWp, bestående av 15 solcellepaneler med en effekt på 390 watt hver.

kWp står for kilowattpeak. 5,8 kWp betyr at et solcelleanlegg med «full tilgjengelig solkraft» kan levere opptil 5.800 watt.

Taket produserer cirka 5.400 kilowattimer per år, ifølge Solarstones nettside.

Dette tilsvarer strømbehovet til en liten husholdning, og er nok til å kjøre en elbil omtrent 25.000 kilometer.

Sidene rundt Carporten kan for øvrig bekles for å gi mer beskyttelse mot vær og vind, og da bli mer som en garasje.

Se videoen under for en nærmere kikk på Solar Carport, slik selskapet selv presenterer den: