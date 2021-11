NIO ET7 får premiere på Nordic EV Summit: Denne luksusbilen kommer nå til Norge

SJEKK BULEN: Den nye sedanen fra NIO har fått noe endret utsende fra da den ble vist på Shanghai Motorshow. Dette blir en av de mest avanserte bilene på veien.

Vi har æren av å gi den Europapremiere på vårt Nordic EV Summit på torsdag.

Denne uken viser NIO for første gang frem sin store, elektriske sedan, NIO ET7, på et offentlig arrangement i Europa. Bilen får sin Europa-premiere under vårt Nordic EV Summit 2021, som vi arrangerer 10. og 11. november 2021 på Lillestrøm varemesse.

– Å la oss i Norge være vertskap for Europa-premieren av denne iøynefallende elektriske sedanen, understreker NIOs engasjement for norske brukere og for å gjøre NIO til en suksess her i landet, sier Marius Hayler, daglig leder av NIO Norge.

LANG: Med fem meters lengde, blir den en av de lengste sedanene på markedet og havner mellom Tesla Model S og Mercedes EQS.

Fem meter lang

NIO ET7 er ikke en helt ny bil. Den store luksussedanen selges allerede i Kina. Det er en skikkelig sværing på 5,1 meters lengde og 1,98 cm bredde. Akselavstanden er på 3 meter og skal sikre god innvendig plass.

Den har alle elementer som særpreger dagens elbildesign. Lukket grill, skjulte dørhåndtak, heldekkende LED-baklukter og høy fokus på luftmotstand. Motstandskoeffisienten er på lave 0,208.

De små bulene på taket sladrer om noe nytt og spennende.

Bilen går på luftfjæring som blir matet med informasjon om hva som kommer via HD-kart og sensorer som scanner veien. Via dataene justeres fjæringen aktivt 500 ganger i sekundet for å gi deg best mulig komfort. Den muliggjør også en høydejustering på tre cm. En ned fra standardhøyde når farten øker og to opp for å øke bakkeklaringen.

ELBILTRENDEN: Trenden de siste åra er kombiluke, heldekkende baklykter og skjulte dørhåndtak.

Selvkjøring med Lidar

Dette er nemlig NIOs første bilmodell som er designet med fremtidige selvkjørende funksjoner. ET7 er utstyrt med NIOs seneste NAD-teknologi (NIO Autonomous Driving) basert på NIO Aquila Super Sensing og NIO ADAM Supercomputer.

NIO har bygd opp NADs selvkjørende funksjoner inkludert persepsjonsalgoritmer, lokalisering, kontrollstrategi og programvareplattform.

NIO Aquila Super Sensing har 33 sensorenheter, inkludert 11 høyoppløselige kameraer, 1 høyoppløselig LiDAR med lang rekkevidde, 5 bølgeradarer, 12 ultralydsensorer og 2 høypresisjonsenheter for posisjonering, V2X og ADMS.

RYDDET OPP: Det er ikke mange knapper og pyntelister i chrome her inne. Rene flater, få knapper og flere skjermer er på plass.

Clean og skjermbasert

Innvendig er den flere knepp mer moderne enn dagens ES8 som er i salg nå.

Inni følger den trenden Tesla skapte med knappeløst interiør uten ventilasjonsdyser. Her får man flere dufter og luften er selvfølgelig renset før den kommer inn i kupeen.

Her i lys utførelse med noe de kaller Karuun-rotting, fornybar rotting fra tropiske regnskoger. Det kan sees på flere overflater i bilen, og flere av dem er indirekte belyst av stemningslys i bilen.

Du omhylles i nappaskinn og microfiber taktrekk rundt det store panoramataket.

Det er umulig å gjøre det stort enklere. Den har en frittstående 12,8 tommers skjerm opp fra midtkonsollen og en frittstående 10,2 tommers skjerm foran føreren.

Den har også Head up-display. Rattbetjeningen er trolig knappebasert med fem knapper, stort sett slik det er på ES8, selv om rattet er helt nytt.

NIO lover rikelig med tilkoblings. og kommunikasjonsmuligheter i bilen, inkludert 5G.

En liten girvelger i samme stil som ES8, ladeplate til mobilen og koppeholdere er alt du trenger å forholde deg til.

Stemmestyringen via Nomi-smilyen som befinner seg på dashbordet er på plass.

Flere norske funksjoner fungerer allerede i ES8, så innen bilen kommer for salg, kan du trolig snakke norsk med den.

Baki kan du justere temperatur, viftehastighet og multimedia via en skjerm på midtkonsollens bakkant.

Det meste av luksusfinesser er på plass og er standardutstyr, blant annet massasje, varme og kjøling i elektrisk justerbare stoler.

Ikke mindre enn 23 høyttalere mates med en 1000 Watts 20-kanals forsterker.

Bytt batteri

Et viktig poeng for NIO er lade- og batteribyttesystem som bytter batteriet i løpet av tre minutter.

Det første anlegget er allerede satt opp i Lier utenfor Drammen og testes i disse dager. I alt kommer det 20 Power Swap-stasjoner i Norge innen utgangen av 2022. Planen er å etablere Power Swap-stasjoner i mange av Norges største byer og langs de travleste reiserutene.

Alle Power Swap-stasjonene er underlagt myndighetsgodkjenning inkludert plan og bygningstillatelse fra relevante lokale kommuner.

Man vil finne dem i Trondheim, Molde/Ålesund, Dombås, Førde, Lillehammer Førde, Kløfta, Gol/Geilo, Voss Bergen/Åsane, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, Vestby, Ensjø, Rv3 i Østerdalen, E16 i Gudbrandsdalen og langs E134.

– Å tilby batteribytte, er en effektiv måte å øke levetiden til batteriene og der igjennom livsløpet til elektriske biler. Teknologien representerer både bærekraft og brukervennlighet, sier Marius Hayler.

Når blir salgsstart?

Når bilen lanseres for salg i Norge eller Europa, er ikke offentliggjort ennå, men bilen er som nevnt allerede på veien i Kina. Informasjonen om bilen ligger allerede grundig dokumentert på norsk på hjemmesiden, så det ser nærmest ut som det bare er å trykke på salgsstartknappen.

Regn med samme prismodeller som for ES8, der du kan kjøpe bilen med batteri eller kjøpe uten og heller leie batteripakke.