Prøvekjørt Nio ES8: Du store kineser!

Kinesiske Nio satser på god service og oppfølging. Den store SUV'en ES8 imponerer, men én ting vet vi foreløpig ingenting om. Se video!

Det spares ikke på noe når Nio nå etablerer seg i Norge. De følger samme spor som flere andre kinesere med eldrift. Både Xpeng og BYD satser med full tyngde i Norge, før de ruller ut konseptet i resten av Europa.

Det betyr at vi har hatt en del Europa-premierer her i Norge den siste tiden. Men ingen har gjort det så grundig som Nio. Et gigatelt, med mat og goodies og en haug med ansatte til å hjelpe oss med alle spørsmål, er satt opp på Eggemoen flyplass ved Hønefoss.

Til og med superbilen EP9, som er bygget i 12 eksemplar og som satte ny rekord på Nürburgring med tiden 6:45,9 12. juli 2017, er også på plass.

Tester på slalåm, unnamanøver, akselerasjon i forskjellige kjøremodus, en ganske krevende terrengløype, samt en «scenic route» i Hadelandsområdet står på programmet.

Enorm

Nio ES8 er en 5 meter lang og 2450 kilo tung SUV med firehjulstrekk, seks eller sju seter og en rekkevidde på 50 mil. 400 kW / 544 hk og 725 Nm er nok til å gi fart på vogna dersom du har valgt riktig kjøreprogram.

Akselerasjonstestene på banen viser tider fra sedate 9,9 sekunder i Eco-mode og ned på 4,9 i Sport-programmet. I tillegg har du Comfort, Snow og Custom, I det siste bestemmer du de vanlige tingene selv, som fasthet på det luftdempede understellet, stramhet i styring, respons på gass og styring av klimaanlegg.

Det er brukt fine materialer inni. Løsningene er delikate, praktiske og enkle å sette seg inn i. Vi gledes over fysisk volumknapp og knapper for de enkleste hurtigvalgene.

Skjermoppløsning og visualisering er alle kinesiske biler gode på. Her ser det ut til at brukergrensesnittet også er bra, noe som ikke alltid er tilfelle.

– Hi, Nomi

Noe vi aldri har sett før er assistenten, en liten «smiley» på dashbordet, som hilser deg velkommen, både blinker til deg, snur seg rundt, putter på solbriller og munnbind og ellers prøver å skape en god tone i bilen.

Den kan du etter hvert spørre om det meste. Foreløpig på engelsk, men sjefen for Nio i Norge, Marius Hayler, sier den skal kunne snakke norsk allerede før bilene kommer på markedet. Den skal visst allerede ha lært seg 2400 norske ord – og er selvlærende.

Innpakningen for øvrig føles derimot ut som noe vi så for 10 år siden fra tyskerne. Det er fravær av skarpt og moderne design med spennende materialvalg. Det går i kunstskinn og sort plast.

Lounge

Asiatene er glade i det gode liv. Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 kommer med to liggestoler, i tilfelle du må slappe av i stedet for å kjøre. ES8 har droppet hanskerommet foran for å lage en fotskammel. Og når du legger ned setet, med skammel for leggene, kan passasjeren sove seg gjennom landet, mens sjåføren kjører og bytter batterier. Da bør det riktignok ikke sitte noen i passasjersetet bak.

Fører sitter høyt og behagelig i en 12-veis elektrisk regulerbar førerstol med varme, ventilasjon og massasje. Rattet kan du få uvanlig tett inntil deg og er elektrisk betjent. Her bør det være mulig for alle å få en behagelig sittestilling.

Det samme vil du klare baki. Jeg kan knapt huske å ha hatt så god benplass i noen bil. Her kan du virkelig strekke på beina. Riktignok kunne det vært enda bedre plass under forsetene, men det er egentlig ikke noe problem. Gulvet er dønn flatt, man har automatisk klimasone der du til og med kan bestemme viftehastighet og om lufta skal komme fra dysene i taket, på gulvet eller begge deler.

Skal det sitte noen på tredje seterad, må du dele litt på overfloden. Men jeg, på 189 cm, kan sitte bak meg selv på alle seterader uten å få knærne i setet foran. På bakerste rad tar hodet i taket, men plassen vil være helt konge for alle under 180 cm.

Innsteget helt bakerst gjøres lett fra begge sider, men enklest fra førersiden. Da trykker man på en knapp som løser ut ryggen og festet til skinna i gulvet elektromagnetisk. Da er det bare å skyve setet forover og krype seg baki.

Stort bagasjerom

Når alle setene er oppslått, har du 310 liter til bagasje. Som femseter har du hele 870 liter. Som toseter 1901 liter. Det er riktignok som 6-seter.

Alle seter slås ned manuelt og bakseteryggen på andre seterad er bare 40/60-delt. Det er med andre ord ingen gjennomlastningsluke. Men når setene legges ned, senkes også sitteputa for å få ekstra plass. Mange dropper dessverre den funksjonen for tiden.

Det er et helt ok kabelrom under gulvet bak, med et lokk som har overbevisende kvalitetsfølelse. Riktignok ville vi heller gått for en annen overflate enn glatt plast, for det skal ikke rare svingen til, før kablene sklir nedi der.

Under den høye fronten er det overraskende nok ikke noe rom i det hele tatt og det er ikke meningen at du skal åpne det heller. Påfylling av spylervæske gjør du i bakkant av panseret.

Komfortabelt

Selv om du har 544 hk å rutte med, er dette først og fremst en ujålete, men komfortabel familefrakter. Den flyter bortover veien og duver tungt over fartsdumpene.

Selv om man merker stor forskjell gjennom slalåmløypa mellom programmene Comfort og Sport, er den ikke utpreget stivt oppsatt i Sport og er såpass myk at den reiser meg markant med fronten når du frigjør alle hestene. Det kler bilen godt.

Dekkstøy fra de 265 mm brede 21-tommerne er ikke-eksisterende i hastighetene vi kjører på testdagen, og vindstøyen er heller ikke plagsom. Om støynivået er like lavt som i VW ID.4, som vi opplever som veldig stille, får vi heller komme tilbake til når vi har kjørt den i vår faste testrute, men man føler den ligger på nivå.

I terrenget

Standard bakkeklaring er på 16,4 cm. Det er det som brukes når vi står i terrengløypa. I Sport senkes bilen til 14,5 cm og man kan senke bilen ytterligere to cm for lasting av folk og bagasje. Kjøreprogrammet Snow, som fortsatt har mulighet til å gi full kraft, porsjonerer kreftene utrolig forsiktig for å unngå hjulspinn.

Vi provoserer systemet med å stoppe helt opp i en ca. 30 graders helling, for deretter å gi full gass. Den mister grepet og sliter litt, men ESP-systemet gjenvinner grepet og tar oss enkelt opp. I det hele tatt er det veldig behagelig å kjøre i terreng med en helt trinnløs og helt stille drivlinje.

I den forbindelse kan det være verdt å nevne både bakkestartshjelp og hjelp når man kjører i nedoverbakke, selv om denne er fast justert på 10 km/t. Noe som er litt høyt i mange tilfeller.

Kameraene i bilen, som gir deg fugleperspektiv i full størrelse på den stående skjermen, har forresten sine fordeler i terrenget, også. I terrengløypa, som består av en stupbratt nedoverbakke, brukes frontkameraet som øyne, for fra førerplassen er det er umulig å se hvor vi skal kjøre.

Kunden i sentrum

De kinesiske eierne sparer ikke på pengene når de satser i Norge: Et drøyt 2000 kvadratmeter stort showroom med restaurant, bibliotek og lekerom for barna på Karl Johan i Oslo. Om kort tid vil man også ha showroom i Stavanger, Bergen Trondheim og Kristiansand..

Selgerne kalles «fellows» og bilene skal inn på sjekk en gang i året, eller 15.000 km. Utover det skal mest mulig service gjøres av servicebiler som kommer dit du er, ganske så likt slik det funker hos Tesla.

Bytt batteri

Nio har et ganske spennende konsept med at du kan kjøpe bilen, men leie batteriet. Konseptet har de kallet BaaS, Battery as a Service og er et samarbeidsprosjekt med blant annet batteriprodusenten CATL.

Fordelene er flere: Dersom du kjører lite i hverdagen, trenger du bare et lite batteri og dermed et billigere abonnement. Skal du på langtur, stikker du bare innom et av seks Nio Swap-stasjoner og bytter til et større når du skal på langtur. Og istedenfor å lade, bytter du bare batteri.

Hele prosessen skal bare ta fem minutter, og den første tiden vil det finnes ansatte fra NIO på plass for å guide kunder gjennom den helautomatiske prosessen. Den første vil trolig bli plassert langs E18 på Liertoppen. Systemet er allerede godt utbredt i Kina. Der har stasjonene allerede byttet over 1,5 millioner batterier.

Pris kommer 23. september

Det er vanskelig for oss og bedømme hvorvidt bilen er verdt pengene eller ikke. Prisen er nemlig ikke offentliggjort ennå. Trenger du sju seter, har du Tesla Model X, snart Model Y, BYD Tang og kassebiler fra Peugeot, Citroen, Opel, Toyota, Mercedes og Maxus og velge mellom, dersom du skal ha elektrisk.

Ellers konkurrerer den mot de største SUVene i fossilmarkedet med tanke på plass: Audi Q7, BMW X7 og Mercedes GLE/GLS, Lexus 450h og Volvo XC90.

I Kina koster ES8 rundt 610.000 kroner – med batteri om bord. Dersom prisen ikke ligger langt unna dette i Norge, vil denne virkelig bli et fristende alternativ for mange, og spesielt for de som har velsignet seg selv med mange barn.

Dette er Nio

Nio ble grunnlagt i november 2014 som et globalt elbilselskap og har over 7000 ansatte verden over.

De har egne sentre for forskning og utvikling, design og produksjon i Shanghai, Beijing, San Jose, München, London og seks andre lokasjoner.

NIO EP9 satte ny rekord på Nürburgring Nordschleife 12. juli 2017

I 2016 presenterte NIO en av de raskeste elektriske bilene i verden. EP9 satte banerekord for et elektrisk kjøretøy på velkjente Nürburgring og tre andre kjente baner. I 2017 avduket NIO sin visjonsbil EVE og kunne samtidig kunngjøre at NIO EP9 satte en ny verdensrekord for et selvkjørende kjøretøy ved Circuit of the Americas.

I juni 2018 startet de å levere flaggskipet – SUVen ES8.

I mai 2019 rullet de ut den mest aktuelle bilen for Ole og Kari: ES6 – en femseters SUV med god kapasitet.

Den har en rekkevidde på 610 km med 100 kWh batteri (målt etter NEDC-metoden). 0-100 km/t går unna på 4,5 sekunder, den er utstyrt med aktiv luftfjæring (Premier Edition) og har en toppfart på 200 km/t. Bremsekalipperne kommer fra Brembo og karosseriet er i hel aluminium. I likhet med Tesla og Byton M-Byte er Nio ES6 utstyrt med «Nio Pilot» – et førerassistansesystem med mange autonome funksjoner.

