Fresco XL: Denne norske elbilen skal romme åtte og ha 1000 km rekkevidde

Hørt om norske Fresco, som vil bygge elbiler med superlang rekkevidde og mye plass?

Det norske oppstartselskapet Fresco Motors ble kjent i 2019 da det viste Fresco Reviere. En sterkt Tesla Model S-inspirert luksus-coupé, som skulle lanseres innen 2021. Men den har vi ikke sett snurten av.

NOE HELT NYTT: Her har man virkelig gått tilbake til røttene med MPV-design uder A-stolpen, som begynner helt fremme ved lyktene. Det kan potensielt gi enorm plass dersom man får utnyttet plassen.

Firmaet, med kontorer midt i Oslo sentrum, har nylig vist en ny teaservideo av en svært aerodynamisk tofarget bil, som får nylig ankomne Mercedes EQS til å se ut som en kloss grovt sandpapir og deres egen Reviere til å se ut som noe som kom i forrige århundre.

Det skal dreie seg om en svær crossover, eller folkefrakter, med det treffende navnet XL.

Navnet Fresco skal stamme fra amerikaneren Jacque Fresco. Han hadde visjonære tanker og er kjent innen industriell design.

SVÆRING: Se for deg en bil på over 160 cm høyde, kompakt drivverk og en tilsynelatende bred åpning til bagasjerommet.

1000 kilometer

Teaseren består av en dataanimasjon og egentlig ikke så mye mer. Her sies ingenting om dimensjoner, ytre mål, effekt, eller batterikapasitet.

Det vi får vite, er at den skal klare 1000 kilometer mellom ladingene, og at åtte personer skal kunne være med på turen.

Den vil få firehjulsdrift via to motorer, kunne sende strøm ut fra batteriet via kontakten og battericellene blir stablet i to lag oppå hverandre for å maksimere innvendig plass.

Alle seter skal kunne slås ned, men vi ser ingen eksempler på dette.

Og selv om vi bare får se noen 3D-skisser fra utsiden, har de åpnet opp for foråndsbestilling av bilen. Det koster 1000 euro å sette seg på liste og prisen på bilen er estimert til 100.000 euro, altså rundt én million kroner.

Dette er med andre ord tenkt å bli en luksusbil på linje med EQS fra Mercedes-EQ og Lucid Air.

Så får tiden vise om Fresco kommer seg fra skissestadiet til veien denne gang.