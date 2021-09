Lucid Air med 94 mils rekkevidde!

Foreløpig har ikke Lucid oppgitt batteristørrelse. M en på hjemmesidene opplyses at det tar 20 minutter å lade 50 mil via deres 900 volt+ elektriske arkitektur som skal klare å ta i mot opp til 300 kW via CCS kabel. Hjemme kan du lade opp til 19,2 kW og du kan lade andre kjøretøy eller hente ut strøm fra batteriet, såkalt V2X.

Og det ser man at de leverer på, i hvert fall på papiret. Effekt fra 800 til 1111 hestekrefter er i Tesla Plaid -landskap og langt over hva Mercedes-AMG foreløpig leverer i EQS.

Den sammenfaller ikke helt med WLTP (Worldvide Harmonized Light vehicles Test Proseture) som er standard her i Europa. Våre ca-antydninger på WLTP blir ikke helt korrekte, for man kan ikke bare addere. Dette fordi testene er annerledes, men de gir en pekepinn.

Lucid Air forteller på sine hjemmesider at de tre modellene Dream Edition Range, Dream Edition Performance og Grand Touring er testet etter den strenge amerikanske EPA-målemetoden. (U.S. Environmental Protection Agency).

