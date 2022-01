VW ID.Buzz på Norgesbesøk: Denne vil erstatte Transporter i Norge

Se den nye folkevognbussen på norgesvisitt.

Helt siden vi så retrobussen fra VWpå bilmessen i Genève i 2017, har vi vært spente på hvordan den endelige versjonen blir seende ut. Nå ruller det en kamuflert versjon i Norge.

Volkswagens I.D. Buzz var svært omsvermet på den første pressedagen under bilmessen i Genève i 2017, og dermed vanskelig å få nærkontakt med.

Et av Volkswagens største ikoner er den aller første folkevognbussen med delt frontrute og bitte små baklykter. Det var den andre bilen Volkswagen bygde etter Bobla og ble kalt Type 2 da den ble lansert i 1950.

Sambautgaven med 21 vinduer går for mange millioner, og den populære modellen ble ikke avløst før i 1967.

Volkswagen har flørtet med en retroversjon siden Microbus Concept Car ble vist i 2001. Siden har vi sett flere konsepter, men det var først da de viste ID. Buzz på bilutstillingen i Genève at vi for alvor begynte å drømme om en fet retroversjon av originalen, riktignok i en noe forvokst utgave.

Og det var fordi den var ment for den svært fleksible elbilplattformen MEB. Det ble antydet at bilen skulle lanseres allerede for to år siden.

Nylig sendte VW ut en pressemelding der de første førserieproduksjonsbilene ruller ut av fabrikken, maskerte selvfølgelig. Det er en av disse vi oppdaget på Circle K på Skøyen, der den sto og ladet.

Offisiell lansering og avduking skjer 9. mars, mens bilen er ventet til Norge inn mot sommeren.

FØRSTE KONSEPT: I 2001 kom første retrokonsept ut, sterkt inspirert av datidens trender fra New Beetle og skjermer ala Audi TT.

Hva er det?

Vi har ikke nøyaktige mål på bilen ennå, men vi kan slå fast at det ikke er noen mikrobuss lenger. Den er noe lavere enn en ordinær folkevognbuss, men nesten like lang.

FERDIG HIPPIE-DEKORERT: Nei, du har ikke fått i deg partydop, det er slik nye Buzz vises.

Vi har tidligere fått oppgitt 3,3 meter i akselavstand, 4,94 meter lengde, 1,97 meter bredde og 1,96 meter i høyde. Da er den i såfall svært tett på dagens modell.

Vi må forvente omtrent samme fleksible løsninger også, det vil si alt fra to, via tre, fem, seks, åtte eller ni seter og fire eller fem dører. Plassutnyttelsen blir om mulig enda bedre på den flate plattformen.

Vi fikk bekreftet at den kommer i lang utgave også, og en stadig påminnelse om stor fleksibilitet på grunn av plattformen. Dermed kan vi også regne med versjoner i flere takhøyder.

ROMSLIG: Firkantformen er fortsatt der i fullt monn, noe som gir glimrende plassforhold innvendig.

Den blir tilgjengelig med både bakhjulsdrift med 268 hestekrefter og firehjulsdrift med opp til 369 hestekrefter.

I sistnevnte versjon vil ekspressbudet kunne se frem til en akselerasjon fra stille til 100 på rett over fem sekunder.

Bilen kommer med batteri på 82 eller 111 kWt brutto, og rekkevidde på mer enn 430 kilometer. CCS Hurtiglading er selvsagt på plass med maksimal ladefart på 150 kW.

Ligner lite

Det er nok enkelte som blir skuffet dersom de tror det er konseptet fra 2017 som kommer i salgshallene. Man skal legge godviljen til for å finne spor fra den første folkevogna, men den har en svær logo i fronten og en front som kan gi assosiasjoner til den aller første folkevognbussen.

Designmessig er den ganske så lik den bensin- og hybriddrevne storebroren Multivan, som akkurat har kommet i ny versjon.

Grillen er plassert langt nede, man får den i tofargekombinasjoner for å mimre litt tilbake, og både front- og baklamper er i liggende LED-design med heldekkende striper både foran og bak.

Kanskje kan man også håpe på retrofelger?

Bilen får vanlige speiler og dørhåndtak og selvfølgelig skyvedører på sidene.

Brede dekk, men få detaljer

Imens får vi nøye oss med den psykedeliske bilen som står på ladestasjonen. Det er en lukket versjon med helt slette flater. Mindre karakter, men enklere å foliere.

TILDEKKET: Femseteren som var på besøk var tildekket, men se for deg interiøret fra ID.4, bare finere.

Den ruller på 20 tommers alufelger på 265 milimeter brede dekk. Ellers var det sparsomt med detaljer vi fikk ut av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos importøren Harald A. Möller, Øyvind Skovli, som også var på plass under ladeøkta.

Besøksbilen er en prototype, så alt interiør var av typen knallhard plast, men rattet, skjermene og betjeningen er hentet rett over fra dagens ID-modeller.

Det blir vanlige ventilasjonsdyser og du vil få forskjellige materialer å velge i på selve dashbordet, også chrome og tre. Faktisk så det bedre ut enn i både ID.3 og ID.4.