Reisebrev fra Lofoten: Der lyset og sola skaper elbilmagi

REINE LOFOTEN, SI: Her er vi altså i Reine i Lofoten. Og lader Buzzen fra boksen på veggen. Foto: Thomas Haug / elbil.no

Hele Norge skal snart lade og vi er med på reisen. I sjølveste Lofoten. Bli med oss på turen!

Morgenen er stille, regntung og veldig kald når vår lånte Volkswagen ID.Buzz ruller inn på kaia.

Regndråpene plasker store og trommende mot bilruta. Ute er været ugjestmildt og grått, nesten som en tidlig vinter – enda vi er i juni og sommeren for lengst har gitt seg til kjenne sørpå.

Ferga til Lofoten og bølger på sjøen

Det er bare nordover i landet det kan kjennes så mismodig vått og vinterkaldt, selv midt på sommeren, rekker jeg å tenke, før bilen blir vinket om bord på ferga av mannskap kledd i signalgule vester og med håret på skakke.

Tankene spinner svimle og ustrukturerte i hodet. Jeg er så trøtt, morgenen er altfor tidlig våken her oppe i nord, og følelsen av at sommeren liksom aldri helt har tenkt å innfinne seg på ekte her, gir meg gåsehud, og får meg til å pakke strikkegenseren litt tettere rundt kroppen.

Ferga som vi har rullet bilen inn på, og elegant parkert snorrett mellom gule linjer på dekk, skal ta oss fra Bodø til Moskenes.

Til den store havna i Lofoten og de høye fjella og alle turistene som har begynt å samle seg blant tørrfisk og røde rorbuer langs bryggekantene.

Blant campingbiler og sykkelturister overfylt med tung bagasje pakket inn i vanntette bager hengende på styrer og hjul, blant fjellklatrere og surfere, og tyske oppdagelsesreisende og en og annen elbilist på veien.

Dit skal vi.

For en småengstelig innlandskrabbe som meg, som bare er vant til Mjøsa, er ferger, bølger og sjø noe litt nytt.

Ekstra stas er det også at dette er jobbreisa over dem alle, der vi skal arrangere ladeprat og få møte folk og medlemmer og erfarne elbilister i Elbilforeningens lokalforeninger – og sjekke lademulighetene i de små, malerisk vakre plassene i det naturville lofotlandskapet.

Dette naturskjønne og ville øysamfunnet langt nord der fjellene flommer utover i havet og strendene er mykere og hvitere enn den fineste Sahara-sanden. Der tørrfisken henger til tørk på hjeller på de merkeligste plasser, og midnattssola lyser døgnet rundt.

Der skal vi cruise rundt i to hele dager til ende.

Ikke med fjellklatring og balansering på Svolværgeita på programmet, men i en ID.Buzz, en elektrisk folkevogn av det hypermoderne slaget, og med ladebrikker lett tilgjengelig plassert i håndveska, er vi på tur.

For hele Norge skal lade, og vi skal få være med på reisen. I sjølveste Lofoten.

Akkurat da kjenner jeg dragsuget i magen. Av bærekraft og miljøvennlige løsninger, og ei framtid som lukter av muligheter og håp, mer enn av drivgasser og klimaforandringer og gammel bensin.

Destinasjonslading, Reinebringen og mye ull

På tettstedet og fiskeværet Reine ligger rorbuene tett i tett, og vi knipser bilder i massevis av tørrfisken som gaper stygt over hodene våre, og av milde bølgeskvulp som kruser mot land.

TØRRFISK PÅ HJELLER: I Lofoten ser du hjeller med tørrfisk hvor enn du går. Foto: Henriette Edvarda Berntsen

Bak oss ruver Reinebringen med sin spektakulære utsikt og sherpa-trappene som stødig ville ha tatt oss til toppen. De aller fleste her er kledd i turklær og mye ull og har vanntette fjellsko på beina, og også vi har lua trukket godt ned over øra.

Det er bare det at vi er ikke her for utsikten eller fjellturenes skyld, men for destinasjonsladingens. For på veggen på ei rød, lita rorbu, henger de.

Elbilladerne.

To ladepunkt for elbil, én Tesla og en annen. Med ett rødt og ett grått skilt på veggen med ladesymbol, ser vi tydelig og klart at her er også elbilen velkommen.

Sjølveste framtida henger her, det grønne skiftet og den moderne bilen, sammen mot ei ny tid. Som hånd i hanske med den ville naturen og alt det grønne og vakre rundt oss, forteller den ei historie som gjør at også nye generasjoner kan komme hit og oppdage, nyte og kjenne på naturmagi.

LADING I REINE: Er du på elbilferie i Lofoten, kan du fint lade i Reine. Foto: Henriette Edvarda Berntsen

Akkurat da, mens vinden blåser skarpere rundt meg og lukta av fisk og hav river i nesa, kjenner jeg dragsuget i magen. Av bærekraft og miljøvennlige løsninger, og ei framtid som lukter av muligheter og håp, mer enn av drivgasser og klimaforandringer og gammel bensin.

Håp for ei grønn framtid og lademagi

Vi kjenner på mer håp og tro på elbilens framtid i det lofotske øyriket, når vi oppdager at også galleriet Eva Harr tilbyr lading. Fem hvite, fine ladebokser henger der til alle som trenger mer strøm på veien.

Og hos sjølveste Circle K skal de få hurtigladere i løpet av sommeren. Det er nesten til å bli svimmel av elbilglede av!

Du trenger ikke måtte kjøre langt fra ferga og være redd du skal gå tom for strøm halvveis til Svolvær.

Enda mer glede finner vi når vi svinger innom Leknes på veien og ser to staute hurtigladere. Riktignok har de plassert disse laderne på baksiden av energistasjonen.

Elbilladerne er gjemt på den andre siden av bygget, og bensin- og dieselpumpene står der som et frekt trekkplaster som det første du ser når du stopper bilen, så vi må lete litt før vi ser dem, men de er der.

Du trenger ikke måtte kjøre langt fra ferga og være redd du skal gå tom for strøm halvveis til Svolvær før du får ladet, med andre ord.

Yogapause og greske tilstander

Med entusiasme i baklomma og ladeglede i hjertet, styrer vi ferden videre mot Svolvær og den store ladepraten. Men ikke uten å stoppe for ei ørlita yogapause ved havet.

For langs veien åpenbarer hun seg plutselig med det vakreste hvite, myke og blå-grønne øyet kan skimte. Stranda Ramberg i kjent Lofoten-stil, med hvitere sand enn i Karibia og et hav så glassklart og sjøturkist at det går de greske øyer en høy gang.

Det er klart vi stopper her.

Mens noen utforsker yogaens positurer og tøyinger og lar slitne føtter synke ned i den kalde sanda, tar andre bilder. Naturen føles så voldsom og overveldende og magisk vakker at det er vanskelig å slite seg vekk.

RAMBERG STRAND: Et flott sted å ta ei elbilpause og kjenne på nordnorsk strandmagi. Foto: Thomas Haug

Bare ett bilde til, så fortsetter vi ferden. Kvikkere i tankene og mykere til sinns.

For det er Svolvær neste.

For skal du opp på Norges råeste geit og oppleve panaromautsikten fra toppen, kan du ikke klatre alene.

Svolværgeita og hele Lofoten lader

I Svolvær har de den store, ville geita hengende utover fjellveggen som et kartmerke ingen kan unngå å se. Uansett hvor du er, ser du fjellturenes klatremulighet ruvende mot deg.

Alt du trenger, er en kjent person med fjellerfaring og med tau, kroker og klatreguiding i lomma, så når du geitas horn. For skal du opp på Norges råeste geit og oppleve panaromautsikten fra toppen, kan du ikke klatre alene.

For oss frister imidlertid ikke geita så voldsomt. Nede på bakken har nemlig Nordland elbilforening invitert til ladeprat der hele Lofoten skal lade, og der folk kan komme med elbilene sine og få hjelp med lading og ladebrikker og spørsmål om alt som har med elbil å gjøre.

Vi skal svare så godt vi kan, og dele ut så mange ladebrikker som vi bare klarer, og trygge også nordlendingene på at lading er enkelt, bare de har forberedt seg godt.

Elbilfolkevogn, kaffe og boller på fat

Vi sitter i ID.Buzzen med kaffen klar på store kanner og halve boller pent dandert på et fat.

Bak oss svaier beachflagget med Elbilforeningens umiskjennelige blåfarge og hvite logo i vinden, og sola gløtter så vidt fram mellom det tykke og grå skydekket.

LADEPRAT I SOMMERKULDA: Kaffe og boller på fat hjalp ladeglade deltagere til å holde varmen i kroppen og sulten på avstand. Foto: Henriette Edvarda Berntsen

Vi fryser og er blå på henda og mister motet en ørliten stund, for det er så stille – men så kommer de.

Medlemmet som bare ønsket seg en ny ladebrikke fordi den forrige ble borte i posten – er det mulig å få den her?

Campingturistene, også de i en ID.Buzz, på vei hjem til Vestlandet etter en langtur helt opp til Finnmark, og som slår av en ladeprat.

Og han som hadde kjørt helt fra Sortland bare for å få vite litt mer om denne ladinga, for den virker å være så innviklet.

Vi skanner og deler ut ladebrikker, hjelper nye medlemmer med apper og innlogginger, og viser lading i praksis. Hvor enkelt det kan være, hvor smooth reisen din blir bare du har logget deg inn og viklet ladebrikken innpå nøkkelknippet ditt i forkant av turen.

Vi ler og småprater, vi beroliger og trygger. At elbillivet funker for deg, er viktig for oss. Spesielt dette med lading.

NORDLAND ELBILFORENING OG SVOLVÆRGEITA: Fra ladepraten vår hos Recharge i Svolvær hadde vi god utsikt til Norges råeste geit. Foto: Henriette Edvarda Berntsen

Bærekraftig ferie

Og når ID.Buzzen igjen er trygt plassert på parkeringa i Bodø, sitter vi med mange fine, inspirerende og gode minner.

Selv høljregn og den styggkalde søndagen og små plasser rundt omkring med inngangspenger og et litt lite utvalg av matservering, har ikke fått oss til å miste trua.

Trua på at elbilen og den grønne framtida er her, sjøl i øyriket i nord. At bare de skrur opp noen flere ladere hist og her, og tilbyr hurtiglading også i Reine, kan elbilistene være trygge på at Lofoten er et feriested, også for dem.

Miljøvennlig reise, en bærekraftig ferie. Og så holder du deg varm da, cruisende rundt mellom fjell, himmel og sjø.

Vi kan vel nesten ikke be om mer enn det.