Rekordhøye drivstoffpriser: Det har aldri lønnet seg mer å bytte ut fossilbilen med elbil

REKORDHØYT: Pumpeprisene på bensin og diesel har vært innom hittil ukjente nivåer i det siste.

Pumpepriser på 25 kroner literen er nok et godt argument for å kjøre elektrisk.

Høye strømpriser har vært et tilbakvendende tema gjennom denne vinteren. Økt forbruk som følge av kulde, lav fyllingsgrad i vannmagasinene og uvanlig høye kraftpriser på kontinentet som følge av situasjonen i Ukraina, er utpekt som de viktigste årsakene.

På det høyeste har den passert åtte kroner per kilowattime (kWt), inkludert alle avgifter og nettleie. Høye priser har ført til spekulasjoner om hvor lønnsomt det er å kjøre elbil kontra fossildrevne biler.

Nå ser vi at usikkerheten i gassmarkedet, som har skapt høye strømpriser i Europa, også har spredd seg til oljemarkedet.

Den siste uken har prisene på bensin og diesel skutt i været. Hovedårsaken er Russlands krigføring i Ukraina, som ved siden av å spre usikkerhet i markedene, har fått USA og den vestlige verden til å boikotte varer og tjenester fra Russland.

Siden Russland er blant verdens ledende oljeprodusenter, bidrar dette til å legge press på tilbudssiden og presse råoljeprisen opp.

På det høyeste for en uke siden toppet den på 130 dollar fatet, et nivå som aldri tidligere er sett. Siden har den falt noe tilbake, men ligger fortsatt over 100 dollar fatet.

Til sammenligning vaket prisen mellom 60 og 80 dollar fatet det siste året før angrepskrigen mot Ukraina.

Aldri vært større forskjell

Prisene på diesel og bensin følger raskt etter når oljeprisen stiger. Den siste uken har pumpeprisene i perioder vært over 25 kroner literen for både bensin og diesel.

Den gjennomsnittlige strømprisen så langt i mars er 2,89 kroner/kWt. Tross dyr strøm, har det likevel aldri lønt seg mer å kjøre elbil.

Eksempelvis vil det med en dieselpris på 25 kroner koste 1650 kroner for en måneds kjøring. For at det skal være like dyrt med elbil, må strømprisen bli 7,50 kroner per kilowattime (kWt).

Om dieselprisen kommer opp i 40 kroner, slik noen analytikere har spådd, vil det tilsvare en strømpris på 12 kroner per kWt.

Regnestykkene forutsetter en kjørelengde på 1100 kilometer per måned, at elbilen bruker to kWt per mil og at dieselbilen bruker 0,6 liter per mil.

– Alle som tviler på om de skal bytte ut bensin- og dieselbilen sin med en elbil, bør huske dette: Over tid vil dette bety vesentlig lavere driftskostnader. Ikke heng deg opp i medieoppslag som sier at strømprisen har vært høy i noen enkelttimer og at det derfor lønner seg å fylle diesel i stedet. Det lønner seg å bytte til elbil. Både for lommeboka og miljøet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Bør ikke la seg skremme

Frem til det siste kraftige prishoppet på drivstoff, har en tommelfingerregel vært at så lenge strømprisen er på under fem kroner per kilowattime (inkludert nettleie og moms), så er en elbil stort sett billigere å kjøre enn en dieselbil.

Pristopper som passerer dette nivået, har vi kun i noen korte øyeblikk.

Hovedbildet er at kostnaden for å lade hjemme oftest ligger langt under dette nivået.

Dessuten er det verdt å huske at en hjemmeladeøkt går over 10-12 timer, samtidig som påfylling av strøm til 1100 kilometer gjerne fordeles over minst fire-fem ladeøkter med cirka 50 kWt hver.

– Forbrukere som nå vurderer sin første elbil, bør ikke la seg skremme av vinterens strømpriser. De færreste elbileiere velger å plugge i bilene sine akkurat de timene strømmen er dyrest, sier Bu, før hun raskt legger til:

– Men elbilister de bør installere en hjemmeladeboks, og styre ladingen ut fra når strømprisen er lavest på døgnet. De bør også sjekke at de har strømavtaler som gjør dette mulig.

Våre beregninger viser da også at rundt 80 prosent av all lading foregår hjemme.

Elbilforeningens store spørreundersøkelse «Elbilisten 2021», viser dessuten at de fleste velger å lade om natten når strømprisen som regel er lavere enn på dagen.

Og som elbilister flest vet, er hurtiglading generelt ganske dyrt, fordi man betaler for å få mye strøm på én gang. Derfor er det lurt å lade hjemme så ofte man kan.