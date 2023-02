Har du vinterjakka på i bilen? Det kan være livsfarlig

NEI, NEI! Ikke ha på den tykke jakka i bilen. Mellomrommet mellom belte og kropp blir for stort og bilbeltet mister virkning. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det er vinter, det er mørkt og kaldt, du er sikkert sur – og du ankommer en iskald bil. Og så forteller vi deg at du må ta av jakka di?

Grunnen er selvfølgelig ikke at vi vil la deg smake litt ekstra godt på et iskaldt hardt sete eller å gi deg en ubetimelig forkjølelse.

Bakteppet er sikkerhet og det gode gamle sikkerhetsbeltet – eller bilbeltet på folkemunne.

Du vet, det beltet som reduserer sannsynligheten for å bli drept i en bilulykke med 40 til 50 prosent.

SÅNN, DERIMOT: Lars Godbolt fra Elbilforeningens vintertestteam viser hvordan man kan være vinterkledd uten at det går utover sikkerheten.

Farlig mellomrom

Først, litt fakta.

Når bilen bråstopper ved en kollisjon, er kraftstøtet du opplever i kollisjonen avhengig av tiden det tar før kroppen din har fått null fart. Og det er her bilbeltet kommer inn.

Et bilbelte hjelper kroppen din med å gradvis bremse ned ved nødstopp eller kollisjon.

Men for at beltet skal fungere ordentlig , må det være stramt og ligge tett inntil kroppen.

Har du en jakke blir mellomrommet mellom belte og kropp for stort, og bilbeltet mister virkning, ifølge Silje Kristine Hansen, spesialrådgiver i Trygg Trafikk.

KAST JAKKA: Eller snarere, ta den av i bil, er oppfordringen fra Silje Kristine Hansen, spesialrådgiver i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

– Når bilbeltet festes korrekt, ligger det på kroppens sterkeste deler. Da skal kreftene kroppen din er utsatt for under en kollisjon tas opp av skjelettet. Når nedre del av bilbeltet ikke er strammet nok, er det fare for at beltet blir liggende på magen.

5 råd for å oppnå svart belte i bilbeltebruk Ta av deg eller åpne tykke plagg. Pass på at beltet ligger godt ned på hoften og godt inn på skulderen. Stram beltet godt slik at det ligger tett inntil kroppen. Ta alltid beltesjekken på deg og andre i bilen før du kjører. Til kalde dager kan du forvarme bilen eller ha et teppe som du kan ta over fanget. Husk at elbiler kan varmes opp svært raskt!

AV MED JAKKEN: Bildet illustrerer hvor mye slakk det kan være når man har på seg vinterjakke i bilen. Her er det godt over 20 centimeter mellom ryggen og seteryggen. I en kollisjon kan dette utgjøre forskjellen mellom å gå uskadd fra ulykken eller å pådra seg alvorlig skade.

Liten margin mellom rett og galt

Men det holder ikke bare å ta av jakka og smelle på setebeltet.

Du bør påse at beltet ligger godt ned på hofta og godt inn på skulderen. Ligger bilbeltet for eksempel for høyt, overføres mye av kraften over bekkenringen til det myke i buken, og videre mot ryggraden.

– Dette er ikke bra. Slik feilbruk kan ved kollisjon føre til alvorlig skade. Undersøkelser av dødsulykker har vist at det er liten margin mellom riktig og feil plassering av beltet på hoftene. Noen få centimeter kan utgjøre en viktig forskjell, sier Hansen.

Så, selv om du er glad i den tykke og varme vinterjakka di, så må du ta den av!

Forvarm bilen før du setter deg inn

De aller fleste elbiler kan forvarmes ved hjelp av strøm fra ladeboksen. Det er en klar fordel om du skal ut og kjøre i vinterkulda.

– Ikke bare fordi det øker bilens rekkevidde i kaldt vær, men fordi økt komfort også gir drastisk økt sikkerhet. Her snakker vi vinn-vinn-situasjon, sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

FORVARMING OG SETEVARME BEDRE: – De aller fleste elbiler kan forvarmes ved hjelp av strøm fra ladeboksen. Det er en klar fordel om du skal ut og kjøre i vinterkulda. Og du kan spare strøm ved å bruke setevarme fremfor glovarm kupé, sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

– De fleste moderne elbiler kan forvarmes via app på smarttelefonen. Det fjerner behovet for å kjøre med tykk vinterjakke. Dersom din elbil ikke kan forvarmes, anbefaler vi – om det virkelig kniper – å ha et teppe over fanget i stedet for en tykk jakke.

Bruk setevarme fremfor kok i kupeen – og reduser bilens strømforbruk

Nok en effektiv måte å oppnå økt komfort uten vinterjakka, er å benytte sete- og rattvarme under kjøreturen.

– Slik oppvarming gir forbausende mye opplevd varme til kroppen, sier Frydenlund.

Elbilforeningens vintertest-team har nylig stresstestet elbilkjøring i kulda, med alt det innebærer av kaldt batteri, kald kupé, forkortet rekkevidde og kostbar hurtiglading.

Etter 2.200 kilometer, mange av dem nord for polarsirkelen og i Finland og Sverige, har biltesterne til Elbilforeningen hentet ny og nyttig erfaring fra kjøring med elbil i vintervær.

– Blir du god og varm på hendene og i baken, er mye gjort. Samtlige fem testbiler hadde rattvarme, og vi brukte det hyppig.

– En god sjåfør er en komfortabel sjåfør, og det er lett å bli varm i en elbil uten å ha på tykk jakke som hindrer bilbeltet i å fungere riktig, avslutter Frydenlund.