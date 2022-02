Elbilforeningens vintertest 2022: Slik kommer du deg til Sahara på et kvarter

Det gikk hett for seg da vi testet bilenes varmeapparater i årets vintertest.

Dette er del åtte av årets vintertest. De foregående sakene kan du lese her: Kolonnekjøring * AWD vs RWD * Ladetips * Regenerering på glatta * Lystest * Bremsetest * Ladehastighet og forvarming

En av mange fordeler med elbiler er at varmeapparatet ikke må vente på at motoren skal bli varm for å våkne til liv. I stedet drar varmeapparatet energi rett fra batteripakken.

Derfor blir elbiler langt raskere varme enn tilsvarende bensin- eller dieselbiler, som bruker overskuddsvarme fra kjølevannet til oppvarming av kupeen. Derfor er det lite eller ingenting å hente før – og under – korte turer.

Temperaturen økte med 43 (!) grader på 15 minutter. Hvem skulle trodd at vi trengte shorts, t-skjorte og hawaianas på vintertest?

Om bilen kan styres via en app, kan du gjerne forhåndsoppvarme den også, fra sofaen, slik at du og hele familien kan komme til en god og oppvarmet kupé.

Da slipper du den store dunjakka som raskt blir ulidelig når kupeen er oppvarmet.

Og du slipper å stoppe etter 20 minutter for å kle av minstemann.

KALD START: Temperaturen målte vi til fem grader i alle bilene før teststart.

Forvarming eller ikke forvarming

Vi snakker ikke bare om en komfortsak. Varme bidrar også til økt sikkerhet. En vinterjakke gjør at sikkerhetsbeltene ikke strammer tilstrekkelig inn mot kroppen. Dette kan få fatale konsekvenser ved en ulykke.

Står bilen din og lader, er det også lurt å forvarme for å spare batterienergi. Da vil nemlig bilen bruke strøm fra huset ditt istedenfor fra batteripakken. Dette gir mer strøm til kjøring og derigjennom økt rekkevidde.

Dette hadde vi imidlertid ikke mulighet til under vintertesten, siden overnattingsstedet Pers hotell enn så lenge mangler destinasjonslading.

Alle fordelene tatt i betraktning, og dersom du har mulighet, anbefaler vi at du forvarmer bilen din dersom du ønsker maksimal vinterrekkevidde.

Men hva skjer om man ikke har mulighet til å forvarme og kommer til en iskald bil? Hvor lang tid bruker egentlig moderne elbiler på å bli varme?

TEMPERATURMÅLER: Det ble kjøpt inn seks like temperaturmåler til testen for å sikre riktig målinger.

Forutsetningene for testen

Vi ønsket å teste hvor raskt bilene blir komfortabelt varme og hvor høy temperaturen i kupeene ville være etter 15 minutter med varmeapparatet på full guffe.

For å gjøre testen mest mulig lik for alle bilene, satte vi varmeanlegget på maks ved å skru på defrost på frontruten og samtidig sette temperaturen så høyt det var mulig (opp til 30 grader). Alle bilene var i «normal»-modus, det vil si at eventuelle strømsparingstiltak – som kan finne på å strupe effekten til varmeapparat – var deaktivert.

Det ble kjøpt inn seks forholdsvis rimelige termometre. Ved test utendørs var innbyrdes forskjell neglisjerbar. Temperaturmålerne ble deretter festet i taket, hengende mellom forsetene, omtrent midt i kupeen på alle bilene.

Sjåførene oppholdt seg i bilen gjennom et kvarter og tok målinger fra start til slutt med ett minutts intervaller. Eventuell startforskjell i temperatur blir tatt høyde for ved å se differansen mellom start- og sluttmåling.

Alle bilene i testen hadde varmepumpe. Til forskjell fra tradisjonell varmeplate (PTC-varmer) er en varmepumpe langt mer effektiv (i samarbeid med nevnte varmer), men den gir liten nytte i starten av en øvelse som denne. Det er først når ønsket temperatur er nådd at den er genial.

Litt forenklet gir en varmepumpe normalt 1/3-1/4 av normal energibruk til oppvarming. Ulemper med varmepumpe er at den tar mer plass, innebærer ekstra vekt og er dyrere enn kun en tradisjonell PTC-varmer.

BMW i4 M50 Supercharged

Fra et premiummerke som BMW og med testens minste kupé, kunne man tenke seg at i4 ville være en av de raskeste å få varme i kupeen. Ved start målte temperaturmåleren fem kuldegrader, og åtte minutter senere var termometeret på 21 grader.

Ikke best i test, men det er likevel en god prestasjon å øke med 26 grader på åtte minutter.

Ved øvelsens slutt, etter 15 minutter med full pinne på varmeanlegget, holdt bilen 27 grader og hadde dermed økt temperaturen med 32 grader siden oppstart.

Varmepumpe er standard på BMW i4.

BMW iX xDrive 50

Selv med langt større kupé enn i4 hadde iX-en tilnærmet lik temperaturkurve. Ved øvelsens start ble det målt én grad varmere i kupeen (fire kuldegrader), mens det tok åtte minutter å nå 21 grader. Etter et kvarter lå temperaturen på 27 grader.

Tar man med at det var én grad varmere fra start økte altså iX med én grad mindre enn i4-en, med en økning på totalt 31 grader.

Med tanke på den massive kupeen som skal fylles med varm luft, er dette et godt resultat.

BMW iX leveres også med varmepumpe som standard.

Kia EV 6 GT Line LR AWD

Kia EV6 leveres med varmepumpe som standard i Norge. Varmepumpen skal være så effektiv at Kia lover at ved syv kuldegrader skal bilen oppnå 80 prosent av rekkevidden som ville vært mulig ved 25 varmegrader.

Det er mulig varmepumpen er energieffektiv, men bilen var dessverre testens dårligste både på øvelsen med å komme seg raskest til 21 grader og holdt også lavest makstemperatur etter 15 minutter.

Bilen brukte ni minutter på å komme seg til 21 grader, og etter et kvarter med full varme holdt bilen 25 grader. Ved oppstart ble det mål minus fem grader i bilen, derfor økte bilen 30 grader på et kvarter.

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC

Det tyske premiummerket er kjent for å lage biler som er blant verdens mest komfortable. Så hvor raskt kommer egentlig temperaturen til et komfortabelt nivå på en vinterdag? Svært raskt, viser det seg.

Etter en treg start, slo EQB regelrett knockout på de andre i testen. Etter tre minutter lå bilen desidert sist med kun tre grader i kupeen. Til sammenligning hadde NIO ES8 allerede nådd 16 grader på samme tidspunkt. Men så skjer det noe.

Etter seks minutter er det 21 grader i kupeen, og snart skulle det bli regelrett ukomfortabelt for testerne – etter kun ni minutter var gradestokken bikket 30 grader, og etter 15 minutter var det hele 38 grader i kupeen, mot fem kuldegrader ved start.

Det vil si at temperaturen økte med 43 (!) grader på 15 minutter. Hvem skulle trodd at vi trengte shorts, t-skjorte og hawaianas på vintertest?

Mercedes-Benz EQB leveres med varmepumpe som standard.

NIO ES8 LR Signature Edition

Testens største bil er også det mest uskrevne bladet. ES8 er den første modellen NIO tilbyr her til lands – som også er det første landet NIO selger sine biler i utenfor hjemlandet Kina.

Den enorme syvseteren har klart flest kubikkcentimetere av kald luft som skal byttes ut med varm luft. Det merkes derimot ikke under vintertesten.

NIO tar en klar ledelse i testen – allerede etter tre minutter er det 16 grader inne i bilen. Ved start holdt kupeen fem kuldegrader, som betyr en økning på 21 grader i løpet av tre minutter.

21 varmegrader ble nådd på seks minutter, altså like bra som testvinneren Mercedes-Benz EQB. Kineseren imponerer altså stort på 21-gradersspurten.

Etter 14 minutter når NIO 28 grader, og varmere blir det heller ikke. Temperaturmåleren i bilen når ikke lenger enn 28, så her må man jo også si at NIO gjør oppvarmingsøvelsen svært presist.

NIO ES8 leveres med varmepumpe som standard.

Skoda Enyaq iV 80X Sportline

Skoda Enyaq er det mange nordmenn som er godt trent på å vente på. De finner nok trøst i at når de til slutt får bilen, trenger de ikke vente mer.

For ventetiden på å få den forholdsvis store familiebilen varm er svært kort. Men det begynner tregt. Etter ett minutt har Skodaen kun gått fra fem til fire kuldegrader. Men så tar det seg kraftig opp.

I 21-gradersøvelsen må NIO og Mercedes-Benz dele den øverste plassen sammen med Skoda: På kun seks minutter hadde nemlig Skoda Enyaq oppnådd komfortabel romtemperatur.

Etter 15 minutter er det 30 grader inne i Skodaen. Da har den økt temperaturen med totalt 35 grader på femten minutter – og med det seiler den inn med sydenvarmen til en andreplass i testen.

Varmepumpe er standard fra ENYAQ iV60 og oppover.

Konklusjon

Det er ingen tvil om at Mercedes-Benz har tatt mest Møllers tran – og tatt seg en god slant spinat i tillegg. At bilen nådde nærmere 40 varmegrader på et kvarter er ikke annet enn ekstremt imponerende.

Så kan man spørre seg selv hvor nyttig det er å få det så varmt i en bil – med mindre du glemte å spise pizzastykket ditt mens det ennå var varmt.

Det som derimot er nyttig, er at alle bilene i testen nådde 21 grader på forholdsvis kort tid. Nevnte Mercedes, men også NIO og Skoda, brukte bare seks minutter på å nå denne temperaturen.

BMW-ene brukte begge 8 minutter, mens Kia brukte mest tid av alle – 9 minutter.

Men med tanke på at kupeen i bilene holdt cirka 5 kuldegrader ved start synes vi virkelig ikke at testens dårligste er noe særlig dårlig. Ni minutter på å få det godt og varmt er fortsatt imponerende.

Konklusjonen er at alle bilene leverer imponerende resultater – og at vinneren er deg som elbilist.

Som årets vintertest har vist i en rekke disipliner: Elbiler er utmerkede vinterbiler!

