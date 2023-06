Frode skiller seg ut i sin Tesla Model Y: – Det sto mellom limegrønt, fuksia og gult

KNALLET TIL: – Det har jo blitt en slags signaturfarge, sier Frode Hernes. Hans «gul bil-historikk» strekker seg snart fem år tilbake i tid. Før han fikk sin Tesla Model Y Long Range hadde han en Model 3 i samme farge. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Den gule Teslaen er som løken, det er bare å skrelle av det ytterste laget. Men det som er inni er ikke til å grine av. Det er bare grått, ifølge eier Frode Hernes.

Tesla Model Y er for øyeblikket verdens mest solgte bil. Likevel skiller bilen til Frode Hernes seg kraftig ut i mengden.

Det lyser lang vei når denne Long Range-utgaven kjører over den hvite brua hjem til Ulvøya i Oslo. Gul som selveste sola. Og når vi først snakker om sola …

– Den ble foliert den dagen den var ny høsten 2021.

– Så du kjøpte rett og slett en Model Y med en gang den kom?

– Ja, jeg hadde Model 3, som også var gul, men den manglet tilstrekkelig bagasjeplass for meg. Spesielt lastelukeåpningen på den er helt latterlig. Jeg er veldig aktiv og har kitesurfing-utstyr og snowboard, så jeg dytter utstyr i bilen hele tiden. Dermed oppgraderte jeg med en gang jeg hadde sjansen.

– Har du møtt noen andre gule Teslaer på veien?

– Ja, da jeg hadde Model 3 møtte jeg en som var helt maken til min i Bærum. Men nå finnes det både et pizzafirma og et taxifirma som bruker en nesten lignende farge.

– Du blir ikke fristet til å kjøre litt pirattaxi, da?

– Nei, nei, nei. Jeg har ikke tid til det. Men det er gøy med gult. Jeg ser jo stadig folk som gjør fakter. Og russen vinker …

YELLOW CAB? Bilen er svært romslig inni, men Frode Hernes plukker ikke opp ekstra passasjerer langs veien av den grunn. – Det er jo som å kjøre en gokart, sier han om elbiler versus bensin- eller dieselbiler.

– Men hvorfor akkurat gult?

– Jeg har alltid syns at det var gøy å ha noe som skiller seg ut. Da jeg kjøpte Model 3 var det mye snakk om at lakken var så dårlig, så jeg tenkte at hvis jeg legger på en folie så har jeg i hvert fall litt beskyttelse. Og når jeg først skulle gjøre det så tenkte jeg at jeg måtte finne en morsom farge. Det sto mellom limegrønt, fuksia og gult. Da ble det gult. Og da jeg skulle ha Model Y ville jeg bare ha samme fargen.

– Har du gjort noe annet på bilen?

– Nei, jeg har bare putta inn alt du kan ha av sånt som beskytter bilen, matter inni og sånt. Jeg har mye sportsutstyr som skal ut og inn med skarpe stålkanter, og jeg har fraktet byggematerialer. Det er en bruksbil.

– Er det bare å skrelle av folien?

– Ja, ta en hårtørrer eller en varmluftspistol, varm bilen opp litt og så kan du bare dra alt av. Det kan du gjøre selv.

– Hvilken farge har Y-en under?

– Den kalles slate grey eller mørkegrå. Og 3-en var blå. Det syntes jeg var den fineste fargen de hadde direkte fra fabrikk.

LANG FARTSTID SOM ELBILIST: – Jeg har hatt to e-Golfer før Teslaene. Så til sammen er det vel åtte-ni år nå som elbilist, sier Frode Hernes. Han forteller at han ikke har hatt noe trøbbel med de to gule bilene sine. De har ikke engang vært på verksted.

– Og hvordan oppdaget du dette med foliering?

– Det var morsomt. Elbilforeningen hadde treff og det var et foredrag om foliering. Jeg tenkte at det var interessant. Da jeg kom dit var det trekning, og jeg vant et gavekort der jeg fikk 3.000 kroner i rabatt på foliering. Så da måtte jeg jo nesten foliere den!

– Har du gitt bilen et navn?

– Nei. Eller du må gi den et navn når du installerer. Hvis du ser inni så står det «Yellow Tardis», telefonkiosken eller romskipet til Doctor Who, som er kjent for å være mye større inni enn den ser ut utenpå. Og det er den jo. Model Y er fryktelig svær inni i forhold til utenpå. Men det er ikke et navn jeg bruker til vanlig.

