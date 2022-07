Vi besøkte pilotstasjon for lading av busser og lastebiler: Dette er USAs første og eneste ladestasjon for lastebiler

PILOTSTASJON: Daimler har bygget USAs første ladestasjon for lastebiler og busser utenfor Portland i Oregon. Foto: Thomas Haug/elbil.no

Enn så lenge er det få amerikanere som velger elektrisk. Det står likevel ikke i veien for store utbyggingsplaner for hurtiglading.

Daimler har bygget det de kaller en pilotstasjon for lading av busser og lastebiler rett utenfor Portland i delstaten Oregon.

Stasjonen med det eksotiske navnet «Electrical Island», ble åpnet i april 2021, og har så langt åtte ladere, hvorav en av dem har en effekt på hele 1 MW.

Og stasjonen, den får strøm fra fornybar energi.

MANGE SKUELYSTNE: Men så er kanskje ikke en elektrisk skolebuss hverdagskost heller.

Skal etablere batteripark

Daimler har også planer om å etablere en batteripark i tilknytning til stasjonen – ved høye strømpriser kan man altså hente strøm herfra i stedet for fra strømnettet.

Hele hensikten med pilotprosjektet er å lære mer om hvordan framtidens ladestasjoner for tungtransport bør se ut.

Det er god plass på stasjonen, den er oversiktlig og enveiskjørt:

Man kjører inn på den ene siden, lader, og kjører i samme retning ut igjen på den andre siden av stasjonen.

NOK STRØM: Den heftigste av de åtte laderne på stasjonen har en effekt på hele 1 megawatt.

Skolebusslading

Både lastebiler, personbiler og busser kan lade der, selv om Daimler er tydelig på at de ikke ser for seg at disse tre kjøretøygruppene skal bruke de samme ladestasjonene i framtiden.

Da elbil.no nylig besøkte ladestasjonen, ladet både en lastebil, en Nissan Leaf og en av USAs gjenkjennelige gule skolebusser på stasjonen – mens en hel haug elbilentusiaster fra hele verden fulgte interessert med.

Prisen?

Ifølge Chargehubs nettsider koster det 0,15 dollar – omtrent 1,5 norske kroner – per kilowatt time.

Og ja, det er selvsagt mulig å betale med kort på laderne.