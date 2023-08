Ny undersøkelse viser at miljørabatt i bom er viktig for svært mange elbilister ved høstens lokalvalg: – Dette kan avgjøre valget mange steder

BOMVALG: Dette skiltet har nok noen velgere i tankene når de de går til valgurnene i høst.

Det sier Christina Bu i Elbilforeningen. Bakgrunnen er at 41 prosent av elbilistene i en ny undersøkelse svarer at miljørabatt i bom blir et viktig tema når de skal stemme ved lokalvalget i høst.

11. september går vi igjen til valgurnene for å velge politikere til landets kommunestyresaler og fylkesting.

Nye tall fra årets utgave av Elbilforeningens årlige spørreundersøkelse, «Elbilisten», viser at elbilpolitikken er viktig for mange når de slipper stemmeseddelen ned i valgurnene.

Årets undersøkelse viser at 41 prosent av de spurte svarer at miljørabatt ved bompassering for elbilister er et viktig tema når de skal stemme i høst.

ELBILPOLITIKK ER LOKALPOLITIKK: Totalt 54 prosent sier at elbilpolitikk betyr noe for dem i høstens lokalvalg.

Dette overrasker ikke generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen:

– Vi vet at miljørabatt i bom er en av de viktigste fordelene ved å kjøre elbil, så det er ikke rart at elbilistene er opptatt av dette i lokalvalget, sier hun.

IKKE OVERRASKET: Christina Bu er ikke overrasket over at mange elbilister er opptatt av miljørabatten når de skal stemme under lokalvalget i høst.

Ladeutbygging også viktig

Men det er ikke bare miljørabatt elbilistene er opptatt av. For 13 prosent av de spurte er også ladeutbygging en viktig sak.

Til sammen sier altså over halvparten av elbilistene (54 prosent) at lokal elbilpolitikk påvirker hva de vil stemme i høstens lokalvalg.

FLERE SÅNNE: 13 prosent sier at ladeutbygging er en viktig sak for dem i årets lokalvalg.

Kommunal gatelading har vært en het sak blant Oslo-velgerne i lengre tid. Det vakte mildt sagt oppsikt da det i januar ble kjent at Oslo kommune i 2022 klarte å bygge 11 ladere, mens de lovte 200.

Oslo og Akershus elbilforening gjennomførte i starten av 2023 kampanjen Lade her? hvor tusenvis av oslobeboere fortalte hvor i byen det trengs mer kommunal gatelading.

God elbilpolitikk bidrar til å kutte klimagassutslipp lokalt

Bu minner om at elbilpoltikken også er lokal. Ved å gjøre det billigere å kjøre elbil enn fossilbil kan kommune- og fylkespolitikere bidra til å nå lokale klimamål.

– Gjennom miljørabatt på bom, ferger og parkering, og ved å legge til rette for et godt ladetilbud, kan lokalpolitikerne bidra til at folk bytter ut fossilbilen med en miljøvennlig elbil. Da kutter man klimagassutslipp lokalt, sier Bu.

Miljørabatten bør gjenspeile lokale forhold

Stortinget har fastsatt en nasjonal regel for miljørabatt i bom. I fjor valgte regjeringen å endre rabatten fra 50 til 70 prosent. Det betyr at en elbil maks betaler 70 prosent av ordinær takst.

– Vi advarte mot regelendringen og frykter det vil bli vanskeligere å overtale skeptikerne til å kjøpe elbil framfor fossilbil, sier Bu.

Noen steder i landet har lokalpolitikerne allerede benyttet sjansen å øke takstene for elbil.

I Møre og Romsdal valgte fylkespolitikerne å gjøre det rimeligere for forurensende biler og dyrere for elbil:

Bu oppfordrer kommuner og fylker til å sette lavere takster.

– 70 prosent er en maksgrense. Miljøambisiøse kommuner og fylker har mulighet til å sette lavere takster enn det for å stimulere til overgangen til nullutslippskjøretøy og for å kutte klimagassutslipp lokalt, avslutter hun.