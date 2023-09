Parkering for elbil

Ladeselskapet Mer har skrevet milliardavtale med Avinor: Skal levere lading ved 42 norske flyplasser

NYE LADEPARTNERE: Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer og Amy Løken-Erichsen, kommersiell leder i Avinor inngår samarbeid om lading på norske flyplasser. Foto: Avinor

Avinor skal nå bygge ut ladetilbudet sitt på norske flyplasser. Ladeselskapet Mer har fått oppdraget, og frister med en «smooth kundereise».

Avinor meddelte like før helgen at de har pekt seg ut Mer som samarbeidspartner på deres lufthavner. Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner i Norge.

Ladeselskapet Mer ble vurdert som den sterkeste tilbyderen i anbudsrunden, og får derfor levere lading på 42 av disse lufthavnene over en 12-årsperiode.

– Milepæl

Kontrakten har en estimert verdi på 1,3 milliarder kroner.

– Det å utvide og forbedre ladetilbudet på hele 42 lufthavner er en viktig milepæl for Avinor. Vi har både reisende og partnere som har etterspurt dette, og nå kan vi sammen med vår nye ladepartner Mer, endelig tilby det, sier Amy Løken-Erichsen i Avinor.

Mer er heleid av Statkraft. Ladeselskapet er Norges nest største ladeselskap, og har vært å finne langs norske veier siden 2009.

De siste årene har Mer også begynt å operere i flere andre land.

Øker miljøfokuset

Avinor har, som mange andre i transportsektoren, klare mål om å senke klimaavtrykket sitt.

Kommersiell elektrisk flygning er nok fortsatt et stykke unna, selv om Avinor jobber mot målet om fossilfri norsk luftfart i 2050.

Men nå slår de altså et slag for fossilfri biltrafikk knyttet til flyplassene i Norge:

– Trafikken til og fra lufthavnene er blant de største utslippsområdene knyttet til luftfarten. Det å bygge ut en ladeinfrastruktur som gjør at våre reisende og partnere kan velge elbilen fremfor fossilt er derfor nå det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere utslipp, sier Løken- Erichsen.

Tar over eksisterende ladeanlegg

Verken Avinor eller Mer spesifiserer hvor mange ladere vi kan forvente på de ulike flyplassene, men beskriver det som et «betydelig antall nye ladeplasser».

Det vi vet er at det i hovedsak dreier seg om 22-kilowatts normalladere på alle Avinors lufthavner, bortsett fra Svalbard. I tillegg skal 17 lufthavner garanteres hurtiglading fra 50 kW og oppover.

Mer skal også ta over normalladerne som allerede er etablert på lufthavnene fra før av.

Denne overtakelsen starter allerede denne måneden, mens utbyggingen av nye ladeanlegg skal skje fortløpende.

Vil tilby en «smooth kundereise»

Mer legger også til rette for at ladeanleggene enkelt kan oppgraderes i takt med etterspørselen og teknologiutviklingen.

– Vi har sett på hvordan vi kan tilrettelegge for kommersielle samarbeid med komplementære bransjer på lufthavnen, eksempelvis med ladetilbud for taxi på utvalgte lufthavner, sier Malene Brøvig i Mer.

– Parkeringsoperatører og bilutleie vil også inkluderes i ladereisen. Dette er helt nytt og vi har som mål å tilby en smooth kundereise, der nøkkelen ligger i samarbeidet.