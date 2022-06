Nå forsvinner minuttprisen: Dette vil det koste å lade hos Mer fremover

REN KILOWATTIMEPRIS: Mer er blant landets største hurtigladeselskaper med over 700 lyn- og hurtigladere i Norge. Fra og med 1. juli kutter de minuttprising ved ladestolpene.

Går over til ren kilowattimepris fra 1. juli.

Hurtigladeoperatøren Mer røpet i en podkast i april at tidselementet i selskapsets prismodell var på vei bort. Frem til nå har selskapet operert med en kombinasjon av pris per minutt og kilowattime (kWt), men fra og med 1. juli forsvinner minuttprisen for godt fra selskapet offentlige ladenett.

Dette opplyser det statseide selskapet i en pressemelding.

Elbilforeningen har hele veien vært tydelig på at kilowattimepris er mest ryddig. Da betaler du for mengden strøm bilens batteri tilføres, på samme måte som du betaler per liter for bensin eller diesel.

De nye prisene fra Mer blir som følger:

Lyn/hurtiglading

Registrert kunde: 6,39 kr per kWt.

Drop in-kunde: 6,79 kr per kWt.

Offentlig tilgjengelige normalladepunkt

Registrert kunde: 3,99 kr per kWt.

Drop in-kunde: 4,25 kr per kWt.

Mer lokker registrerte kunder med fordeler og volumrabatt. Sistnevnte handler om fem prosent rabatt på neste lading dersom du lader for minst 500 kroner i løpet av en måned. Rabatten økes til ti prosent dersom du passerer 1000 kroner i løpet av måneden.

Mer sier de dropper minuttprisen for å gjøre det enklere å holde oversikt over hva det koster å lade elbilen på selskapets hurtigladere.

Eviny følger etter

Elbilforeningen har jobbet for å få til dette i mange år, og er selvfølgelig fornøyd med at selskapet går over til ren kilowattimepris.

– Våre medlemmer er tydelige på at de ønsker bedre oversikt over hva de betaler for når de skal hurtiglade. Det får de nå. Kilowattimepris gjør det dessuten enklere å sammenligne prisene mellom de forskjellige ladeoperatørene, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

Eviny har, som den siste av de store hurtigladeoperatørene, også varslet overgang til ren kilowattimepris. Priser og detaljer rundt dette er foreløpig ikke annonsert.

Mer og Eviny er to av landets største hurtigladeoperatører. Begge opererer over 700 lyn- og hurtigladere i Norge.

Statkraft-kontrollerte Mer satser også offensivt utenfor landets grenser, blant annet med oppkjøp og partnerskap i blant annet Tyskland, England og Sverige.