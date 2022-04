Ladeoperatøren Mer går over til kWt-prising: Dropper minuttpris ved ladestasjonene

Eviny er nå den eneste av de store ladeoperatørene som ikke tilbyr ren kilowattimepris.

Norsk elbilforening har i mange år jobbet for mer oversiktlig prising av hurtigladetjenester. Ladeoperatørene har hatt prismodeller der kundene betaler per minutt eller per kilowattime (kWt) bilens batteri mottar – eller en kombinasjon av disse.

Elbilforeningen har hele veien vært tydelig på at kilowattimepris er mest ryddig. Da betaler du for mengden strøm bilens batteri tilføres, på samme måte som du betaler per liter for bensin eller diesel.

Den årlige undesøkelse Elbilisten viser også tydelig at medlemmene etterspør enklere løsninger. I svarene fra fjorårets undersøkelse går det frem at nær halvparten av de spurte elbilistene synes ladeoperatørenes prismodeller er vanskelige å forstå.

Mer røpet nyhet i podkast

Ionity og Circle K var tidlig ute med å gå over til kilowattimepris, og i det siste har også Recharge og Kople fulgt etter.

Mer og Eviny (tidligere BKK) har vært de eneste som har beholdt betaling per minutt som en komponent i sine prismodeller.

Inntil nå. For i NAFs podkast «Elbilpodden» 19. april, var Mer-sjef Kristoffer Thoner gjest i studio. Der røpet han at den Statkraft-eide ladeoperatøren går bort fra minuttprising «så raskt vi bare klarer».

Administrerende direktør Kristoffer Thoner i hurtigladeoperatøren Mer Group bekrefter at selskapet går bort fra minuttpris ved ladestolpene.

– Alt til sin sid. Det var en god grunn til at ting ble innført på den andre måten (minuttpris, red.anm.), fordi folk ikke hadde ladekultur, men det er ikke et så stort problem lenger, sier Thoner i programmet.

– Nå ser vi at det er et fint tidspunkt å få en renere, mer forståelig ladeprosess, legger han til.

Elbilforeningen er selvfølgelig fornøyd med at Mer, som en av landets største ladeoperatører, velger å gå bort fra minuttpris.

– Våre medlemmer er tydelige på at de ønsker bedre oversikt over hva de betaler for når de skal hurtiglade. Det får de nå. Kilowattimepris gjør det dessuten enklere å sammenligne prisene mellom de forskjellige ladeoperatørene, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

Vi har spurt Mer om når den nye prismodellen trer i kraft og hvilke priser de har tenkt å legge seg på, men har foreløpig ikke fått svar.

Vi har også kontaktet Eviny med spørsmål om det er aktuelt også for dem å gå over til kilowattimepris, men heller ikke denne henvendelsen er blitt besvart.

Mer og Eviny er to av landets største hurtigladeoperatører. Begge opererer over 700 lyn- og hurtigladere i Norge.

Mer satser også offensivt utenfor landets grenser, blant annet med oppkjøp og partnerskap i blant annet Tyskland, England og Sverige.

