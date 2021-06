– Doblet etterspørsel for elektriske hjullastere det siste året

Støyfritt, luktfritt og utslippsfritt begynner virkelig å appellere til kjøperne av hjullastere i Norge.

Utviklingen innen elektriske nyttekjøretøyer som traktorer, skurtreskere og mobile gravemaskiner har ikke hatt tilsvarende fremskritt som vi har sett for elbiler. Mye fordi denne typen kjøretøy skal kunne levere hele arbeidsdagen for å fungere til jobbene de typisk skal utføre – uten å måtte lade.

Til det kreves svært kraftige batteripakker, som har gjort mange av denne typen kjøretøy dyre å produsere og lite konkurransedyktige i markedet.

Men én type nyttekjøretøy som har fått et kraftig oppsving de siste årene, er elektriske hjullastere.

– Dobling i interesse og etterspørsel

– Vi ser langt større etterspørsel etter vår elektriske modell nå enn bare for noen få år siden. I løpet av et år selger vi mellom 60 og 100 hjullastere, og nå vil typisk 10–15 av disse være elektriske, sier Tom Erik Huuse.

Han er daglig leder og eier av H&H Maskin AS, som blant annet er den norske importøren av Kramer, et tyskprodusert hjullastermerke og en av Europas største produsenter av små hjullastere fra to til ti tonn.

I hjullastersortimentet sitt har tyskerne foreløpig bare én elektrisk modell – Kramer 5055e – en krabat på drøye fire tonn med en løftekapasitet på 2,2 tonn.

– Den kom i 2016, og da var vi faktisk de eneste i landet som kunne tilby elektriske hjullastere.

Siden har det kommet til flere leverandører av strømdrevne hjullastere, og Huuse forteller at hele dette markedet er kraftig på vei oppover.

– Vi ser frem til at vi får flere elektriske modeller, ikke bare denne ene, for dette er absolutt et voksende marked. Bare i løpet av det siste året har vi sett en dobling i interesse og etterspørsel.

Kapasitet opptil seks timer

For neste års utgave av den altså foreløpig eneste eksisterende elektriske modellen fra Kramer, har Huuse fått signaler om at både batterikapasiteten vil økes og ladetiden reduseres.

Arbeidskapasiteten for den strømdrevne modellen han nå står ved siden av utenfor H&H Maskin-filialen i Moss, anslår han til å være på rundt seks timer i drift, før den må lades.

– Men det er helt avhengig av hva slags arbeid den skal utføre. Skal du bruke den til tungt arbeid som å måke snø om vinteren, vil den ikke klare seks timer i strekk, dette har jo også med temperatur å kjøre. Men under normal temperatur og med forholdsvis lett kjøring og ikke altfor tung last, vil den klare seks timer.

Kan få Enova-støtte – og på sikt spare penger

Den elektriske modellen fra Kramer er cirka 20 prosent dyrere enn merkets tilsvarende dieselvarant.

Kjøpere av elektriske hjullastere kan imidlertid søke Enova om støtte og få dekket inntil 50 prosent av merkostnaden sammenlignet med tilsvarende dieselmodell.

– Så hvis det elektriske alternativet er 100.000 dyrere, får du tilbake 50.000 av dem, så da blir ikke merkostnaden så stor.

Men derfra og ut starter besparelsene, poengterer han.

– Da kan du trekke fra kostnader til drivstoffkostnader, og vedlikeholdskostnadene er jo betydelig lavere, påpeker Huuse.

Utleiebransjen velger stadig oftere elektrisk

Huuse forteller at en stor andel av kjøperne av elhjullasterne er kommuner, vaktmestertjenesteleverandører – og ikke minst utleiefirmaer.

– På grunn av at stadig flere anbudsrunder har utslippskrav, er det viktig for dem å kunne tilby elektriske alternativ, for eksempel til fossilfrie anleggsplasser.

– Utleieselskapene i Norge satser nå tungt elektriske maskiner i alle varianter, så der tror jeg den største økningen vil være fremover. Enkelte utleiefirmaer har også uttalt at de kun vil kjøpe fossilfrie maskiner fremover, fortsetter Huuse.

– Perfekt alternativ

Den elektriske hjullasteren fra Kramer koster 730.000 kroner, eksklusive merverdiavgift.

Det er nemlig ikke mva-fritak på slike typer elektriske kjøretøy, men siden det stort sett er firmaer og selskaper som er kjøpere, vil momsen uansett kunne utgiftsføres og trekkes fra på skatten.

– Vi ser at flere kommuner og byer, for eksempel gravferdsetaten i Oslo, nå konsekvent går for elektriske løsninger der det er mulig.

Tom Erik Huuse mener at for mange typer brukere vil en elektrisk hjullaster være et veldig smart valg.

– Det er jo flere fordeler enn bare fravær av utslipp, ubetydelige drivstoffkostnader og lavt vedlikeholdsbehov. Ingen eksoslukt og ingen støy: Det er klart at dette er en kjempefordel når man skal jobbe for eksempel på kirkegårder, rundt skoler og i parker.

– Der er det elektriske alternativet perfekt.