Test av Skoda Enyaq iV80: Romslig, komfortabel – og går langt

Så bra kjører den, så langt kommer du.

Vi har ventet på Skodas elektriske SUV helt siden vi så et frekke konseptet iV Vision. Og begeistringen ble ikke mindre blant nordmenn da de så at bilen, som overraskende nok fikk navnet Enyaq, ikke avvek stort fra konseptet.

Vi har tidligere gitt deg en touch and feel, men nå har vi endelig fått testet bilen bak rattet. Og til dere som har bestilt den; det en noen overraskelser, både positivt og negativt.

Kjører trygt

Alle lurer på hvordan den der å kjøre. Vi tester den foreløpig mest interessante, nemlig bakhjulstrekkeren med batteripakke på 82 kWt brutto og 77 netto.

Den har en motor på 204 hk og blir modellen som får lengst rekkevidde, hele 528 km.

204 hk er ikke overveldende i en bil som veier 1.950 kilo uten passasjerer og last, men den klarer 0-100 på 8,5 sekunder.

Og takket være et dreiemoment på 425 Nm, får de altfor myke Nokian R3 SUV-dekkene (235/50R19 foran 255/55R19 bak) mer enn nok å hanskes med. 19 tommer er standard. 20 og 21-tommere kan bestilles (6.500,- og 14.100,-)

Full gass kvitteres med blinking i lampa for stabiliseringsprogrammet, noe som resulterer i strupt effekt og utpreget understyrt bil når den presses. Her er det med andre ord umulig å gjøre feil, og ha det moro for den saks skyld. Og det er bare under akselerasjon fra stillestående, man blir minnet på at dette er en bakhjulstrekker.

Det kan hende at dette har å gjøre med at Volkswagen ikke føler seg sikre på at kundene kan håndtere bakhjulsdrift, til tross for at bilen har god vektfordeling.

Det betyr også at det så å si er umulig å utnytte effekten, dersom du er av den typen, på grunn av det ekstremt tidlige inngrepet av antispinn – noe som trolig blir mindre merkbart med sommerhjul.

Komfort

iV80X med firehjulstrekk, vil nok føles vesentlig sprekere. Den er desto mer behagelig. Testbilen er utstyrt med dynamisk chassis control. Bilen strammes ikke mye opp i Sport, så det er i Comfort-modus du vil ha den. Da nærmest flyter den over dårlig underlag.

Den gode følelsen underbygges med lavt støynivå og lite slag fra understellet.

Smart fartsholder

Enyaq er ikke best i klassen på forbruk, men den er ikke langt unna. Her har de gjort en god jobb. Man merker det på måten den leverer effekten og ikke minst på assistansesystemene. For her brukes sensorer og kameraer fra den adaptive fartsholderen for å få ned forbruket, selv om den ikke er påslått.

Du har riktignok en bremsefunksjonen på girspaken, samt padler bak rattet for å justere i flere trinn, men tyskerne og undertegnede, mener at man sparer mest på å trille mest mulig.

Er det ingen hindringer foran bilen, så triller den. Når det kommer svinger, lavere fartsgrenser eller man tar igjen andre kjøretøy, bremser den behagelig ned, dersom du ikke trår på gassen. Den gir også veiledning for gassbruk på displayet foran deg.

Bruker lite

På vår 15 mil lange testrunde, som kjøres på tørre veier mellom 1 og 12,5 varmegrader, ender vi opp med et gjennomsnittsforbruk på 1,66 kWt pr. mil.

Det tar oss hele 46,4 mil under samme forhold, ikke avskrekkende mye dårligere enn WLTP-tallene.

På motorveien i konstant 100 km/t på GPS (102 km/t på nåla) havner forbruket på hyggelige 1,84 på mila. Da kjører du nesten 42 mil uten pause.

Legg inn din bil på elbil-appen, så vil den gi deg riktig rekkevidde. Den tar hensyn til både temperatur og topografi.

OK ladehastighet

Den har en ombordlader som svelger 11 kW, og den skal kunne ta i mot 125 kW på hurtiglader dersom alle forhold ligger til rette for det.

Vi rullet inn på ladestasjonen med 11 prosent igjen på batteriet, direkte etter å ha kjørt 21 mil, derav de 6 siste på motorvei, så batteriet burde ha ideell temperatur.

I begynnelsen ligger den på 117 kW i flere minutter. Fra 20-80 prosent bruker vi 32 minutter.

Romslig

Som vanlig er ergonomien ivaretatt på første rad. Testbilen har 10-veis elektrisk justerbar førerstol, men du må betale ekstra dersom passasjeren ikke skal skru og jekke selv.

Skodas varemerke er god plass. Og de skuffer ikke her heller. Voksne får luksus baki. God plass til hode, skulder, knær og tå, flatt gulv, varme i de to ytre setene, egen klimasone, to USB C-kontakter og man kan få stikkontakt og solgardiner bak de sorte glassene som er standard. To Isofix-fester bak og et foran er på plass, og det er god plass til barnestoler.

Testbilen har «bagasjeromspakke» som gjør bilen dyrere og trangere. Kaster du det ut, får du 585 liters bagasjerom. Fire solide knagger som fint tar to bæreposer hver, er gull, og spaker til å legge ned 40/60-delt bakseterygg med skiluke gjør livet lettere.

I tillegg har man et stort rom til kabler i bakkant. Under panseret er det ikke plass til noe. Til gjengjeld trekker den 1000 kilo på kroken og tar 75 kilo på takrailene.

Trenger tilvenning

Interiøret har lekkert tilsnitt og er allerede tilgjengelig i fem varianter. Ecosuite, som testbilen har, er det dyreste, men ikke nødvendigvis det peneste. Loft er gratis og har stoff alle steder det er skinn her. Og senere kommer Sportline og VRS med sporty stoler, sort taktrekk og helt sikkert Alcantara skinn.

Den store 13-tommers skjermen er standard på alle modeller og er bygget opp annerledes enn hva Skoda-eierne er vant med. Mye er bedre, men ikke alt er helt logisk.

Symbolene er store og det er få lag man må trykke seg inn i, så man finner frem. En rikholdig kjørecomputer og ladedata for teknofreakene er på plass, men skjermen responderer ikke alltid så raskt som man forventer. Det er litt skuffende, siden dette er teknologien som rulles ut på alle Volkswagens biler på MEB-plattformen fremover.

Instrumentpanelet er lite og har mest fokus på hastighet og skiltvisning. Batterikapasitet og forbruk er viet liten plass, noe som får stressfaktoren ned. Visningen i frontruta har såkalt utvidet virkelighet.

Systemet er avansert, men skuffer litt. Bilen scanner plasseringen av øynene, og ut i fra det skal guidelinjer og piler for navigasjon plasseres riktig på veien.

Navi-pilene er ok, men hvem trenger egentlig å vite at bilen har oppdaget bilen foran, og en oransje pil for å fortelle deg at det er en sving i møte?

Nøkkelfri adgang og start er standard og gir en ny mening for de fleste. Idet du planter rumpa i setet, har bilen startet. Det er bare å trekke i den lille girvelgeren, så er du i gang. For dem som liker å være sikker på om de har startet og stoppet bilen, finnes det fortsatt en start/stopp-knapp.

Og mens VW ID.4, som Skodaen deler det meste med, har gått for berøring og sveipefunkjsoner også på ratt og betjening av elektriske bakruter, har heldigvis Skoda fortsatt tradisjonelle ruller og knapper, som lar deg betjene bilen uten å måtte kontrollsjekke med å se ned på skjerm eller ratt.

De eneste sveipefunksjonene er i løse lufta, volumsliden under skjermen og for åpning av panoramataket. Sistnevnte er til stor irritasjon gjennom hele testperioden og grunn nok til ikke å krysse av for panoramatak.

Bra pris

Skoda går ikke ut med hvor mange som har bestilt hvilke modeller, men over 2000 venter på bil. Og det er ikke så rart. Skoda har skikkelig grep på praktisk design, og det blir få som slår den på innvendig plass.

Prisen blir hyggelig, også. iV80 starter på 455.700 kroner, og da har du faktisk det aller meste av utstyret du trenger, blant annet full assistentpakke, selvrensende ryggekamera, sensorer foran og bak, trådløs lading til to telefoner, lyddempende og mørke ruter, LED Matrix som maskerer bort kjøretøy foran deg, 3-soners klima, varme i ratt og alle seter og trådløs Apple carplay/Android Auto.

Testbilen har flere pakker, blant annet panoramatak og tilhengerfeste som trekker opp prisen 10.000 kroner hver. Til sammen er prisen 530.000 kroner.

Det er fortsatt ingen upris, men vi skjønner dem som venter på firehjulstrekkeren. Den får bedre kjøreegenskaper og fremkommelighet og koster bare 30.000 kroner mer.

Tre pluss

Støysvak og komfortabel

Mye praktisk utstyr inkludert

Romslig

Tre minus

Den ville fint klart mer tilhengervekt

Burde ladet raskere på lynlading

Sportslighet og kjøreglede kan du glemme

Tekniske data Skoda Enyaq iV 80 – Infogram