Eksperter har utviklet ny teknologi: Trådløs lading mens du kjører

Hva om du kunne lade elbilen din underveis? Det kan snart bli en realitet.

Mange har i dag en mobiltelefon som kan induksjonslades. Det betyr at du ikke trenger å putte i en plugg, men i stedet legge den på en ladeplate. Flere nye biler er også utstyrt med en slik sak. Riktignok bare for mobilen.

Men snart kan hele bilen drives av induksjonslading, skal vi tro forskere fra Forskere ved Cornell University. De har nemlig utviklet teknologi som gjør at man kan lade en elbil mens den er i bevegelse.

Ideen er å legge inn metallplater i kjørebanen, og så lades bilene når du kjører over dem.

Eget ladefelt

Førsteamanuensis i elektroteknikk og datateknikk ved Cornell, Khurram Afridi, forteller til Business Insider at de nå er i ferd med å finslipe teknologien.

De siste sju årene har han jobbet med å implantere trådløs ladeinfrastruktur på amerikanske motorveier.

– Motorveier kan ha et eget ladefelt, sier Afridi til Business Insider.

– Hvis du er i ferd med å gå batteritom, vil du kunne bevege deg over til ladefeltet. Systemet vil da være i stand til å identifisere hvilken bil som går inn i kjørefeltet – og så vil du få en regning for ladingen i ettertid.

5-10 år unna

Afridi anslår at det vil ta fem til ti år før prosjektet kan være klart til å bli rullet ut på større veier.

Han er overbevist om at trådløs lading er den beste løsningen for å eliminere sjåførers frykt for å gå tom for strøm eller ikke å rekke fram til en ladestasjon.

Mens det er rundt 360.000 elbiler i Norge, er det i dag omtrent 1,8 millioner batteridrevne biler i USA. Men det er bare rundt 100.000 ladeplugger der, fordelt på rundt 41.000 offentlige destinasjoner.

President Joe Biden har for øvrig lovet å bygge 500.000 nye ladestasjoner i løpet av det neste tiåret, et mål som enkelte eksperter sier kan være vanskelig å nå.

Rekkeviddeangst

En ny studie fra University of California Davis fant ut at en av fem amerikanske elbileiere byttet tilbake til en bensindrevet bil på grunn av bryet med å måtte benytte ladestasjoner. En undersøkelse fra JD Power viser at rekkeviddeangst er den største begrensende faktor for elbilen.

– Den eneste måten for å få folk til å kjøpe elbiler, er at det blir like enkelt å fylle drivstoff som på biler med forbrenningsmotor, hevder Afridi.

– Med denne trådløse ladeteknologien vil de elektriske kjøretøyene ha enda mindre begrensninger enn tradisjonelle fossilbiler, sier han.

Her kan du se intervju med Khurram Afridi og hvordan teknologien virker (video):

Metallplater i veibanen

Vitenskapen bak Afridis prosjekt er over 100 år gammel og stammer helt tilbake til Nikola Teslas tid. Så tidlig som i 1891 demonstrerte oppfinneren at han kunne overføre elektrisk energi uten ledninger.

Afridi opplyser at de vil legge inn spesielle metallplater i veibanen. Platene skal være koblet til en kraftlinje og en høyfrekvent inverter. De vil da skape elektriske felt som både tiltrekker seg og avviser matchende plater som er festet under elbilen.

De siste årene har trådløs lading for mobiltelefoner blitt en selvfølge. Men det har vært lite utbredt for andre elektriske produkter. Rett og slett fordi det har vært dyrt og ofte uhåndterlig.

– Trådløs lading har ikke kommet ordentlig i gang fordi teknologibedrifter har fokusert på magnetfelt i stedet for elektriske, sier Afridi til Business Insider.

Vekslende magnetfelt krever stor og dyr maskinvare – og bruker gjerne mer energi enn de gir.

Høy frekvens

Lading via elektriske felt har for det meste blitt oversett på grunn av de høye frekvensene det vil kreve, og magnetfelt er også lettere å generere, ifølge Afridi, som tidligere jobbet ved NASAs Jet Propulsion Laboratory hvor han i 1987 startet med å presse teknologien til de høyeste potensielle frekvensene.

– De trodde ikke at det var mulig å gjennomføre, rett og slett fordi de ikke tenkte på å gå til det høye frekvensnivået jeg mente ville være mulig, sier Afridi.

– Å gå til svært høye frekvenser og skyve teknologien til det ytterste, har alltid vært mitt forskningsområde og er en lidenskap.

Trådløst kraftoverføring

Afridi og teamet hans har nå utviklet et trådløst kraftoverføringssystem. De har allerede gjort flere fremskritt og teknologien kan i dag drive kjøretøy som har inntil 18 centimeter bakkeklaring. Det vil si det vil passe for de fleste elbiler i dag, med mindre det er en stor SUV.

De største hindringene hittil har vært å finne og lage komponenter som er i stand til å lede de høye strømnivåene som trengs for å drive elbilene, samt elektriske brytere som kan operere med de høye frekvensene som kreves for å få effektiv lading.

Hva så med kapasiteten?

Ladeprosessen vil ta omtrent 4-5 timer for full lading av et mindre kjøretøy, som for eksempel Nissan Leaf, mens en Teslas vil kreve lenger ladetid på grunn av større batteripakke, opplyser Afridi.

Vil kreve store investeringer

Det er riktignok en del skjær i sjøen. Infrastrukturen som er nødvendig for ladefeltene, som vil ligge noen meter fra hverandre i veibanen, vil kreve en massiv overhaling av motorveiene.

Afridi mener at det vil være smartest å elektrifisere travle motorveier og inn og ut av større byer først. Men metallplatene vil også være nyttige ved naturlige stopp, for eksempel ved trafikklys.

Afridis team har også inngått et partnerskap med Toyota, som bruker samme prinsippet til å drive selvkjørende gaffeltrucker.

– Første steg er autonome roboter i produksjonslagre. Så vil dette kunne rulles ut på større veier om noen år, sier Afridi til Business Insider.

