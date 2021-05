NIO ES8 kommer i september: Skal bygge batteribytte-stasjoner i Norge

Kinesiske NIO slår på stortromma når de nå etablerer seg i Norge. Først ut er den store SUVen ES8, som kan bytte batteri på bare tre minutter. Og vi nordmenn kan være med på å utvikle produktene.

I dag tjuvstartet kinesiske NIO sin lansering i Norge, og de legger lista høyt når de åpner for fullt i september.

NIO har nemlig sikret seg hele 2.150 kvadratmeter på en av Oslos beste adresser.

I Karl Johans gate 33A, rett ved siden av ærverdige Grand Hotel, er de i ferd med å bygge et stort showroom over to etasjer. I NIOHouse blir det bar og kafè, kontorer og møterom – og selvsagt god plass til å kunne vise fram bilene sine.

– Dette blir det første i Europa og vil danne mal for hvordan vi skal være representert i Norge, sier den norske NIO-sjefen, Marius Hayler.

Det er bare 45 dager siden han satte seg i lederstolen i NIO Norge, og han samarbeider tett med Nios Europa-avdeling i Munchen og grunnleggeren selv i Kina, William Li.

NIO House skal ikke bare være et utstillingslokale og salgshall, det skal være er en stue for NIO-interesserte hvor man kan tilbringe tid sammen og drikke kaffe.

– Det blir et av de fineste NIO House i verden, sier Hayler.

Senere skal de etablere flere NIO Space-sentre i Norge. De blir noe mindre, og i løpet av 2022 skal NIO åpne slike sentre i Bergen, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

NIO ser med spenning på elbilutviklingen i Norge, og det er også årsaken til at vi er først ute i Europa.

Stor SUV er først ut

Den første bilen som kommer hit, er toppmodellen ES8.

Den store SUVen leveres med seks eller sju seter, der massasjestoler er standard, og den skal by på en premium opplevelse.

Bilen har 534 hester, toppfart på 200 km/t og får en batteripakke på 100 kWt, som skal kunne lades fra 20-80 prosent i løpet av 30 minutter. 0-100 km/t gjøres unna på 4,9 sekunder og den kan trekke 1.500 kilo på hengerfestet.

Bagasjerommet svelger alt fra 310 med alle sju seter i bruk – til 1901 liter om man legger alle baksetene flatt.

Den er kommer til Norge i september, men prisen er ennå ikke klar. I Kina koster den fra 468.000 kinesiske renminbi (RMB) – det vil si litt over 600.000 kroner.

Endelig rekkeviddetall er heller ikke klare, men NIO opplyser at den vil få en rekkevidde på mellom 40-50 mil (WLTP).

Luksus-kombi

Neste bil ut er ET7, som kommer i midten av neste år. ET7 er hele 5,1meter lang, 2 meter bred og 1, meter høy med en akselavstand på 306 cm.

Foran har den en motor på 180 kW med permanent-magnet og bak en induksjonsmotor på 300 kW. Maksimal motoreffekt er angitt til 480 kW (644 hk) med maksimalt dreiemoment på 850 Nm, og den akselererer fra 0 til 100 km/t på 3,9 sekunder. NEDC-rekkevidden er 700 km med 100 kWt-batteriet.

Inni er det en 12,8-tommers skjerm i midten, og et lydanlegg 23 høyttalere og utgangseffekt på 1000 W, som er standard.

Senere kommer det minst to andre modeller.

Bytt batteri på tre minutter

Det er batteriløsningen som virkelig skiller seg ut. NIO-bilene kan nemlig bytte hele batteripakka i løpet av tre minutter.

Totalt skal det bygges 16 batteribytte-stasjoner i Norge. De fire første kommer i Oslo-området til høsten, og i løpet av 2022 skal flere andre norske storbyer få slike stasjoner. Senere vil NIO bygge stasjoner mellom de store byene.

– Disse stasjonene er viktig for helheten og opplevelsen av produktet, sier Marius Hayler, opplyser at et batteribytte ikke vil koste noe mer enn om man lader fullt på en superlader.

I tillegg er NIO i gang med å undersøke mulighetene for å bygge egne hurtigladestasjoner langs de norske veiene. Disse skal i så fall kunne levere 180 kW.

I Kina har NIO allerede etablert et par hundre byttestasjoner, som kan bytte inntil 312 batterier hver dag. Og det popper opp stadig nye hver uke. Målet er å bygge 300 slike i året med maks avstand på 20 mil mellom hver. Selskapet opplyser at dagens stasjoner allerede har utført mer enn 2,4 millioner batteribytter.

Slik fungerer det

Ved hjelp av appen kan eierne bestille utskiftning av det tomme batteriet til et som er fulladet på en såkalt NIO Battery Swap Station.

Du kjører inn i en hall og en robot skifter batteriet, som sitter under bilen. Så er det bare å kjøre ut igjen med et friskt og fulladet batteri.

Dette kan løse problemer med ladekø og ikke minst vil man alltid kunne ha et oppgradert batteri. For etter hvert som teknologien utvikler seg, kan elbilen stadig oppgraderes med lengre rekkevidde.

NIO har tidligere uttalt at de skal komme med et batteri som har en kapasitet på hele 150 kWh i løpet av 2022. Sjefen sjøl, William Li, bekrefter overfor Elbilforeningen at utviklingen går sin gang.

– Vi er i gang med utviklingen av ny og mer effektiv teknologi, så det vil komme, sier han.

I Kina kan mange kunder velge å abonnere på selve batteriet. Der koster en ES6 (litt mindre SUV enn ES8) rundt 500.000 kroner – med batteri om bord. Men du kan altså velge å kjøpe bilen uten og heller abonnere på det. Da koster bilen rundt 390.000 kroner pluss en månedspris på rundt 1400 kroner for batteriabonnementet. (Gjelder 70 kW-batteri på ES6, EC6 og ES8).

Selskapet opplyser at de vurderer en tilsvarende ordning også her hjemme.

Utvikling med norske kunder

Det morsomme er at brukerne kan være med på utviklingen av bilene. NIO introduserer nemlig Norway User Advisory Board som er et program hvor norske brukere skal kunne gi ledelsen råd og innspill om lokal produktopplevelse, servicekvalitet, ladenettverk, batteribytte – og hjelpe NIO med å kontinuerlig forbedre selskapets produkter og tjenester.

NIOs app er en viktig del av kulturen og dette brukersamfunnet. Den europeiske versjonen av appen skal lanseres i tredje kvartal.

– Vi ønsker å være et positivt livsstilbidrag for brukerne våre gjennom å bygge opp et brukersamfunn som begynner med elbilene og hvor vi deler fine opplevelser og har det gøy sammen. NIO skal være så mye mer enn bare en bil, sier Marius Hayler.

Stort servicesenter med hente/bringe-service

NIO er også i ferd med å bygge et service-senter på 2800 kvadratmeter på Ensjø i Oslo. Dette skal åpne samtidig i september og blir det et moderne bilanlegg – med pickup-service. Det betyr at NIO henter og bringer bilen din for at det skal bli mest mulig hazzel-fritt å være bileier.

Fra og med neste år vil NIO også få på plass et landsdekkende servicenettverk, og produsenten kommer til å tilby servicetjenester som mobile servicebiler som reiser til brukerne for å utføre grunnleggende reparasjoner og vedlikehold.

Hvorfor Norge?

Under lanseringen av NIO i Norge var også grunnlegger og konsernsjef William Li til stede.

– Dette er en stor dag for NIO. Norge er det mest elbilvennlige landet i verden, og vi har store forventninger til det norske markedet. Vi har fått et solid team på plass – og flere kommer, sier Nio-sjef William Li til Elbilforeningen.

Her i Norge teller NIO teller foreløpig bare 15 personer, men det skal være 50 ansatte innen året er omme.

Noen salgsmål og opplysninger om priser er ikke klart. Li opplyser at de først og fremst vil fokusere på å komme i gang og utvikle bruker-tjenestene og bringe produkt og service sammen – også sammen med kundene.

– Her kan nordmenn være med på å utviklingen, sier Li, som allerede har satt et norsk kjennetegn på bilene.

NIO introduserer nemlig en ny farge som er inspirert av den norske naturen. Fargen heter Arctic green og skal gjenspeile nordlys-himmelen rundt Tromsø.

Elbilforeningens leder, Christina Bu, har fulgt NIOs utvikling i mange år står fremst i gratulasjonskøen:

– Det er gøy å se at flere elbil-merker vil etablere seg i Norge, og NIO har veldig spennende produkter og løsninger, sier hun.

Her kan du se hele lanseringen av NIO i Norge:

Dette er Nio