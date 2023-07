Oljegiganten ExxonMobil frir til elbilhaterne: Elbil-stikk i påkostet reklamefilm

KYNISK: –Jeg skulle ønske ExxonMobil heller brukte ressursene på å legge om til fornybar energi enn på villedende markedsføring, sier Elbilforeningens Christina Bu om oljeselskapets nye reklame-stunt.

Ikke alle jubler for elbilens inntog, aller minst oljegigantene. Men ExxonMobil, verdens fjerde største oljeselskap, gleder nok elbilhaterne med sin nye reklamefilm …

Elbilene bringer lite godt med seg for oljeindustrien.

For det første slurper de ikke i seg mellom en halvliter eller fem på mila, vi skal heller ikke å glemme alle fossilmotorer i verden som skal ha oljeskift for hver 20-30.000 kjørte kilometer.

Færre og færre skal ha oljen

Den like store inntektskilden er lastebilen. Der står vi på startstreken til et skifte til elektrisk også. Og der byttes kjøretøyene ofte og kravene til økonomi er mye viktigere.

Vi har for lengst sett at kravet til service og vedlikehold er langt lavere i elektriske biler, i tillegg til at de er enklere å bygge og videreutvikle under kjøretøyets levetid. Derfor vil transformasjonen skje fort fremover.

Stikk til elbilen

Det er klart at oljebransjen merker hva som er i gang, og da begynner svertekampanjene.

Den nye filmen du kan se øverst i denne artikkelen, signert Mobil1, som ExxonMobil står bak, er vellaget og velregissert, og har garantert kostet en god del.

Den to minutter lange videoen som de har kalt «Breaking free», viser folk i forskjellige situasjoner, koblet til kabler.

Det kan selvfølgelig linkes til at vi alltid er altfor tilkoblet nettet, har lagt for mange planer og har det generelt for travelt og tungt i hverdagen.

Men måten å koble av på er her å sette seg inn i bensinbilen og kjøre inn i evigheten. I amerikanernes favorittkjøretøy, en fossildrevet pickup.

– Kynisk og desperat

– ExxonMobil, som er det fjerde største oljeselskapet i verden, har laget en kynisk anti-elbilreklame som både er vakkert filmet, men også ganske overtalende, i hvert fall for et amerikansk publikum, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

– Her til lands tror jeg de fleste vil flire av dette og kanskje se det som litt desperat. Nordmenn vet at det er noe som heter batterier.

Hun mener filmen er en nyttig påminnelse om at det er sterke motkrefter mot elektrifisering i sving internasjonalt, med store ressurser, som ønsker å forsinke overgangen til elektriske kjøretøy.

Det er en av grunnene til at Elbilforeningen også jobber internasjonalt for å fremme elbiler, blant annet gjennom den internasjonale «Drive Electric»-kampanjen og andre prosjekter.

– Jeg skulle ønske ExxonMobil brukte mer ressurser på å legge om til fornybar energi enn på villedende markedsføring, sier Christina Bu, som heller trekker frem denne tolv år gamle reklamen for Nissan Leaf: