Nå selges elbiler raskere enn fossilbiler på Finn.no: Elbilene går unna – fossilbilene blir liggende lenger

TO BRUKTE FAVORITTER: BMW i3 og VW E-Golf er blant de mest populære elbilene på bruktmarkedet.

I takt med den eksplosive veksten i nybilsalget dukker det opp stadig flere elbiler i bruktmarkedet.

Registreringsstatistikkene fra Opplysningsrådet fra veitrafikken (OFV) viste at 64,5 prosent av alle nye biler som ble solgt i fjor, var batteridrevne.

I privatmarkedet, som består av personer som kjøper bilen selv og utelater biler til firmaer og leasing, var dette tallet enda høyere. Der var elandelen 83,1 prosent.

Denne utviklingen har en hyggelig sideeffekt, nemlig at det blir stadig flere brukte elbiler å velge blant.

Dette åpner opp markedet også for dem som ikke ønsker eller har økonomi til å kjøpe en helt ny bil, men som likevel har lyst til å være med på det grønne mobilitetsskiftet.

– Over hele landet velges bensin- og dieselbiler bort til fordel for elbiler. Dette ser vi nå i stadig større grad også i bruktmarkedet. Elbil er i ferd med å bli for alle. Slik bidrar elbiler til at Norge kan nå klimamålene som er satt, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Over 8000 brukte elbiler i markedet …

Idet vi nærmer oss slutten av januar ser et øyeblikksbilde fra Finn.no slik ut:

Totalt ligger det drøyt 8000 brukte elbiler ute.

Kjøretøyene er fra så godt som nye til over ti år gamle.

Prisene spriker fra 6000 kroner til over to millioner.

Når det gjelder fossil- og hybridbiler er fordelingen slik:

Totalt 53.613 biler, fordelt på:

Diesel: 26.577

Bensin:17.380

Hybrid: 9656

Dette gir ikke et hundre prosent presist bilde av situasjonen, da omløpshastighet og nye innkommende biler spiller en stor rolle, presiserer leder for Finn motor, Eirik M. Håstein.

– Elbiler står nå for cirka 14 prosent av markedet som publiseres på Finn, sier han.

GÅR UNNA: Elbiler går raskere unna på Finn.no enn fossilbiler, ifølge leder Eirik M. Håstein i Finn Motor.

… og de selges stadig raskere

Da Elbil.no gjorde tilsvarende øvelse i begynnelsen av oktober i fjor, var andelen cirka 13 prosent.

– Hvis vi ser på publiseringstider, ser elbilmarkedet fortsatt svært aktivt ut og har betydelig lavere publiseringstid enn fossile biler, sier Håstein.

Siste 30 dager har publiseringstiden for elbiler vært 23 dager i snitt.

– Denne trenden har vært nedadgående i lengre tid, forteller Håstein.

For fossilbiler peker pilen i motsatt retning.

I oktober var publiseringstiden for en dieselbil lavere enn for en elbil.

Dette har snudd fullstendig, og i snitt tar det nå 35 dager å bli kvitt en dieselbil på Finn.no.

– Og her er trenden økende, forklarer Håstein.

Disse elbilene er det flest av på Finn akkurat nå

Fordelingen blant de fem største elbilmerkene ser slik ut:

Tesla: 1146

Volkswagen: 1079

Nissan: 869

Audi: 617

Hyundai: 601

Fordelt på modell får vi dette resultatet:

Nissan Leaf: 792

E-Golf: 741

Tesla S: 454

BMW i3: 408

Tesla X: 383

Et søk på biler som er fra 2019 eller nyere, viser at elbilene er i overtall:

Elektrisk: 4933

Hybrid: 4454

Diesel: 2464

Bensin: 2427