Senator sier at lovforslaget i delstaten ikke var ment slik det fremsto: Elbiler blir ikke forbudt i Wyoming

ELEKTRISK STEMNING FORAN CAPITOL HILL, MEN IKKE I WYOMING: Mens elbilen begynner å få momentum i store deler av USA, ville delstaten Wyoming nylig vise at de gikk mot strømmen. Nå viser det seg at lovforslaget om å fase ut elbiler i delstaten innen 2035, angivelig mest var ment for å provosere andre delstater som jobber for nullutslipp i den amerikanske bilparken. Foto: Plug In America

Det spesielle forslaget om å fase ut elbiler i delstaten Wyoming har fått stor oppmerksomhet nylig. Nå utdyper Wyoming-senator Jim Anderson om motivet for forslaget.

Denne uken meldte dinside.no at delstaten Wyoming i USA skulle fase ut salg av elbiler innen 2035.

Noen måtte nok gni seg litt i øynene og sjekke kalenderen, men den viste altså ikke 1. april.

Nå viser det seg at delstaten kanskje ikke går så fullstendig mot strømmen likevel.

Republikansk støtte

Det nye forslaget fremmet av republikanere i Wyoming med senator Jim Anderson i førersetet, ønsket å fase ut elbiler fremfor fossilbiler – og er en direkte provokasjon mot stater som California og New York, som jobber for nullutslipp i bilmarkedet innen 2035.

Forslaget er kalt «Phasing out new electric vehicle sales by 2035» og ble fremmet fredag.

Kanskje ikke så overraskende fikk forslaget stor støtte i Kongressen og Senatet blant Wyomings republikanske tillitsvalgte.

Forslag fra bakvendtland

Forslaget fremstår for mange som det er laget i bakvendtland, komplett motsatt av for eksempel Norges såkalte 2025-mål om at alt nybilsalg skal være utslippsfritt i 2025

En rekke liknende klimamål har blitt fremsatt av EU, der nye biler solgt fra 2035 skal være klimanøytrale, og dermed etter all sannsynlighet i hovedsak elektriske.

Flere andre land verden har liknende mål, det samme gjelder flere amerikanske delstater.

Grunnen til at dette ble et populært forslag kan forstås ut fra at Wyoming er en stat som har utvinning av olje og gass som sin primærressurs.

Heldigvis, for miljøets del, er dette den minst bebodde staten i USA, med bare litt over en halv million innbyggere.

Men budskapet er i lovforslaget er likevel tydelig, og viser virkelig hvordan noen virkelig prøver å bremse det grønne skiftet.

Forsikrer om at elbil ikke blir forbudt

Nå har den republikanske senatoren som fremmet forslaget kommet på banen med at han likevel «ikke har noe problem» med elbiler.

Etter den negative oppmerksomheten i kjølvannet av forslaget, så senator Jim Anderson seg åpenbart tjent med å nyansere hva han egentlig mente.

I et intervju med Washington Post tirsdag forsikrer senatoren at lovforslaget overhodet ikke innebærer at elbiler blir forbudt i staten, men at det er ment som direkte motsvar til stater som ønsker å fjerne fossilbiler innen 2035.

– Jeg har overhodet ikke noe imot elbiler. Alle som ønsker å kjøpe en elbil bør ha full frihet til å gjøre det.

– Men jeg har et problem med folk som sier «slutt å kjøpe fossile biler». Så grunnen til at jeg fremmet dette forslaget var å få ut budskapet om at vi ikke er glad for at stater forbyr fossilbiler.

– Vi liker ikke forslaget deres

Han peker på delstatens sterkeste ressurser:

– For å opprettholde stabilitet i olje- og gassindustrien må vi selge færre elbiler.

Forslaget er blitt mottatt som tåpelig, reaksjonært og kunnskapsløst, og mange peker på at det hele blir nærmest tragikomisk når Wyoming i tillegg skal motta nesten 24 millioner dollar over fem år for å bygge ut ladeinfrastrukturen i staten.

Og langt på vei bekrefter vel Anderson, med en viss bitterhet, nettopp dette:

– Dette er bare et forslag som fremmer at vi ikke liker forslaget deres, sier senatoren med klar adresse til delstatene som jobber for nullutslipp.

Elbilstemningen i USA generelt: – Electric

Det republikanske forslaget i Wyoming leses også som en protest mot Joe Bidens mye omtalte satsing på elbiler og ladeinfrastruktur i landet.

– Bidens investeringspakke i elbil og lading er modig – og akkurat hva vi trenger i USA nå, uttalte Jeanette Shaw, nestleder i Forth Mobility til elbil.no for en tid tilbake.

Det er en stor amerikansk organisasjon som jobber for at hele transportsektoren skal bli renere.

Hun er ikke i tvil om at elbil har et momentum i USA for tiden, og den generelle stemningen i landet beskriver hun ganske enkelt slik:

– Electric!