"Car of The Year 2023" er kåret: Barsk amerikaner ble årets bil i Europa

GOD SOM GULL: Alle de nominerte bilene til «Car of the Year» i år var elektriske, med unntak av en ladbar hybrid. Jeep Avenger gikk for gull i år, og stakk av med den gjeve tittelen.

Fredag den 13. ble lykkedagen for Jeep Avenger. Den første helelektriske modellen fra den kanten kjørte like greit rett til topps i den prestisjetunge bilkåringen.

«Jeep-i!», ropes det nok i Jeep-leiren i dag.

Og sikkert «Jeep-ee-ki-yay», med skikkelig brei amerikansk aksent. For i dag ble det amerikansk seier i Europas mest prestisjetunge bilkåring.

Jeep Avenger er bilen som kan smykke seg med tittelen «Car of the Year» for Europa i 2023.

Overraskende vinner

«First we take Manhattan, then we take Brussels», sang kanskje sjåføren som kjørte vinnerbilen opp på podiet i Belgia.

For første gang ble prisen Car of The Year delt ut på Brussel Motor Show, som attpåtil feirer hundre år i år.

Prisen i seg selv er heller ingen ungdom, for i år ble den delt ut for 60. gang.

Og at en amerikaner skulle vinne den europeiske kåringen, hadde nok de færreste tippet på forhånd.

Sju-åtte (!) finalister

For 2023 var åtte modeller med, der to av dem deltok sammen, siden bilene er teknisk identiske.

De to bilene figurerte også i den tilsvarende norske kåringen som én og samme bil.

Disse to, Toyota bZ4X og Subaru Soltera, havnet på jumboplass blant finalistene i dagens Europa-finale.

Rundt 55 biljournalister fra hele Europa var med på kåringen.

De kunne ikke stemme med mindre de hadde kjørt samtlige modeller, og for å vinne, måtte bilen være «outstanding» i alt av kategorier.

Utklasset alle

Og vinneren ble altså Jeep Avenger, som fikk 87 flere poeng enn sølvvinner Volkswagen med sin ID.Buzz.

I en kåring som fremsto som det reneste EuroVision for biler, ble følgende poengsummer utdelt:

Jeep Avenger – 328 poeng VW ID.Buzz – 241 poeng Nissan Ariya – 211 poeng Kia Niro EV – 200 poeng Renault Astral – 163 poeng Peugeot 408 – 149 poeng Toyota bZ4X/Subaru Soltera – 133 poeng

Kommer snart hit

Jeep Avenger finnes foreløpig ikke på norske veier, men den havner nok snart i et utstillingsvindu nær deg, siden Bertel O. Steen for et drøyt år siden ble forhandler for Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge.

– Det er først og fremst utrolig hyggelig, og en fantastisk god start på relanseringen av Jeep som merke i både Europa og Norge. For organisasjonen vår er det unektelig en skikkelig adrenalinbombe som vi tar med oss inn i lanseringsperioden som snart er i gang, sier Stein Pettersen, PR-sjef for Jeep til elbil24.

I den tilsvarende kåringen i fjor, var det Kia EV6 som stakk av med seieren: