Elbilferie: Så mye kortere kommer du med skiboks

Som du kan lese fra tabellen, er forskjellen ganske stor allerede fra 80 km/t. Luftmotstand har lite å si under 70 km/t, så ferietrafikk på riksveger med mye trafikk er mer skånsomt for forbruket enn vår test viser.

– Vi valgte ut denne modellen fordi den er en populær modell til elbilene. Den er enkel å ta av/på og mange elbil-eiere setter pris på akkurat denne egenskapen. Dessuten er det en svært sikker boks, og dette gjenspeiles i både egne og uavhengige krasj-tester. I NAFs forbrukertest nå i vinter ble denne nr. 2 i testen, kun slått av vår egen glassfiberboks, NX-Premium. Dessuten synes vi, og mange med oss, at den ser bra ut på bilen, sier Henning Dybendal, som er produktsjef for Packline takbokser.

Med fullastet bil og økt luftmotstand vil forbruket øke, og det merkes mer i en elbil enn i en fossilbil av to grunner: Det ene er at bare 25-30 prosent av energien i en bensinbil går til fremdrift.

