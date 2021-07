Elbilisten: Stadig flere har ladeboks hjemme

Tre av fire bruker hjemmeladeboks når de lader elbilen hjemme, viser ferske tall fra Norsk elbilforening.

I år sier hele 77 prosent av elbilistene at de lader fra en ladeboks når de lader hjemme. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra året før.

Den vanlige stikkontakten er med andre ord i ferd med å forsvinne ut når det kommer til elbillading.

– Sikrere og raskere

Med over 400.000 elbiler registrert i Norge betyr det at det anslagsvis er installert over 300.000 ladebokser i Norge til nå.

– Dette er en gledelig utvikling, sier Erik Lorentzen, leder for Fag og rådgivning i Norsk elbilforening.

– Med en hjemmeladeboks kan du lade både sikrere og raskere enn ved bruk av vanlig stikkontakt, og du slipper å ta spesielle forholdsregler i hverdagen, fortsetter Lorentzen.

LES OGSÅ: Sju elbilmyter – og hvordan det er i virkeligheten

Mange forholdsregler med stikkontakt

En vanlig stikkontakt er ikke laget for å trekke mye strøm over lang tid, som man gjør når man lader en elbil. Ved lading fra stikkontakt må du også ta en del forholdsregler, som å avlaste vekten av boksen på ladeledningen, og huske på å avslutte ladingen fra bilen før du drar ut støpselet.

Det er derfor utviklet en egen kontakt for elbillading som er mer robust og har innbygde sikkerhetsfunksjoner. Det er denne kontakten du finner på en ladeboks, som gir deg enkel, sikker og raskere lading.

Der du lader til vanlig er derfor det klare rådet både fra Elbilforeningen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å installere en hjemmeladeboks.

Blant de som svarer at de ikke lader med en hjemmeladeboks i dag (33 prosent), så planlegger halvparten å kjøpe en. 19 prosent vet ikke.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om lading med ladeboks

Bedret ladesituasjon

Det siste året har det skjedd mye som bidrar til å forbedre ladesituasjonen til nordmenn hjemme.

Etter at Elbilforeningen foreslo et krav om at nye bygg skulle være ladeklare, ba Stortinget i 2017 regjeringen vurdere hvordan et slikt krav kunne innføres i lovverket. Samtidig ba man regjeringen om å gi beboere i borettslag laderett. Dette fikk Elbilforeningen gjennomslag for.

Laderetten i borettslag kom ved nyttår og 1. juli kom kravet til ladeklare bygg.

LES OGSÅ: – En seier for fellesskapet