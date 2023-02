Parkering for elbil

Oslo og Akershus elbilforening svarer: Elbilpolitikk handler ikke om privilegier, men om å kutte utslipp

TRENGER ET BEDRE LADETILBUD: Oslo kommune må bygge flere kommunale ladepunkt, skriver nestleder Inger Sophie Finch i Oslo og Akershus elbilforening.

Dette innlegget er skrevet av nestleder Inger Sophie Finch i Oslo og Akershus elbilforening, og ble først publisert i Avisa Oslo. Innlegget er et svar på dette debattinnlegget av Johnny Gimmestad.

Johnny Gimmestad serverer en stor selvmotsigelse i sitt innlegg i Oslodebatten. Han konstaterer at kvaliteten på bylufta går riktig vei, men mener samtidig at elbilistene i Oslo er en privilegert overklasse.

Det Gimmestad kaller privilegier er politiske virkemidler vi har for å få norske forbrukere til å gjøre valg som kutter klimagassutslipp og forbedrer bylufta.

Lokale virkemidler er avgjørende

Lokale virkemidler som miljørabatt i bomringen og utbygging av ladeinfrastruktur har vært helt avgjørende for at folk i Oslo har valgt å kjøpe en bil uten utslipp framfor en forurensende bil.

Og det funker. I fjor valgte i underkant av 20.000 nybilkjøpere i Oslo en elektrisk bil framfor en fossilbil. Til sammen reduserer de klimagassutslippene fra veitrafikken med cirka 40.000 tonn CO2 bare i 2023.

Elbilen ble også fremhevet som viktig bidragsyter når Miljødirektoratet for noen uker siden meldte at Oslo hadde redusert sine klimagassutslipp.

Det trengs et bedre ladetilbud

Ifølge Gimmestad er et av elbilistenes privilegier at de har krav på gratis infrastruktur for lading på borettslagets regning.

At det er gratis, er å dra det litt langt. Elbilisten selv betaler for etablering av ladeboks og strømforbruk.

Oppgraderinger av strømnettet og nye elektriske kabler er investeringer som alle i borettslaget nyter godt av, og derfor fordeles gjennom felleskostnadene.

Lademuligheter i borettslag og sameier, samt et godt utbygd gateladetilbud, er helt avgjørende for at Oslo når egne klimamål.

Sistnevnte er særs viktig for de mange bilistene som bor i leilighet uten fast parkeringsplass. Her ligger dessverre Oslo kommune langt etter egne mål. I fjor lovte de 200 nye ladepunkter, men endte opp med fire.

Oslo og Akershus elbilforening har derfor opprettet nettsiden ladeher.no – der kan befolkningen i Oslo fortelle politikerne hvor de trenger et gateladetilbud.

Svevestøv til besvær

Gimmestad har helt rett i at svevestøv er en utfordring i storbyene, men elbilen er langt fra noe versting i klassen. Eksos fra diesel og bensin gir også svevestøv. Kjørestil påvirker også.

Uansett, i valget mellom en forurensende dieselbil med svevestøv og en miljøvennlig elbil med svevestøv velger vi det siste. Skal resten av Oslos bilister gjøre det samme i framtida, trengs det fortsatt politiske virkemidler.