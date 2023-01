Parkering for elbil

Wenche fra Oslo opplever stadig oftere at nabolagets "hjemmelading" er opptatt: – Det går en grense for folks idealisme

ERFAREN ELBILIST: Wenche Brun Bull har hatt elbil i tre år og er godt kjent med ladeproblematikken i Oslo sentrum. Hun har sett elbilene i nabolaget bli stadig flere, mens ladetilbudet i praksis har blitt svekket. Alle foto: Gro Matland Nevstad/elbil.no

Wenche Brun Bull mener Raymond Johansen må skynde seg dersom Oslo skal bli en utslippsfri by innen 2030. Nå har hun en bønn til byrådslederen.

De kommunale ladestolpene i nabolaget til Wenche Brun Bull – altså «hjemmeladingen» hun snakker om – er stadig oftere opptatt, ifølge henne og mange andre som har tatt kontakt med Elbilforeningen.

I likhet med mange andre Oslo-beboere, er Bull avhengig av gatelading, og her blir det mer og mer kamp om plassene.

Hun var derfor raskt ute med å respondere etter at Norsk elbilforening lanserte kampanjen ladeher.no tidligere denne måneden.

Her oppfordres Oslos innbyggere til å melde inn sine ønsker om nye ladepunkter rundt om i byen, et initiativ Bull heier på:

Ladeher-kampanjen har sin egen nettside der folk kan plotte inn eksakt hvor de trenger et ladetilbud.

Har du ønsker eller tanker om hvor det trengs gatelading i Oslo, kan du altså gå inn her – så skal Elbilforeningen videreformidle til Oslo kommune hvor «ladeskoen» trykker mest rundt om i hovedstaden.

Å gå ut om natten for å finne ladeplass … det er det ikke verdt når man er i 70-årene. Wenche brun bull

Massiv respons

På en drøy uke har over 800 personer registrert steder der de håper det vil komme parkeringsplasser med lading for elbil. Helst så snart som mulig.

Bull har selv en idé til en rask løsning i sitt nabolag, noe hun håper Elbilforeningen kan videreformidle til Oslo kommune.

Før 2025 har de lovet sine innbyggere 1000 nye ladepunkter, men i året som gikk bygget de bare 11 nye.

Samtidig fjernet de syv, og 46 eksisterende plasser ble øremerket bildelingstjenester.

Dermed fikk mange innbyggerne som er avhengig av gatelading et enda dårligere ladetilbud enn de hadde året før.

Kamp om ladeplassene

Bull er en av dem som opplevde at ti ladeplasser rett rundt hjørnet hennes ble til åtte. Her kan biler stå lenge og lade, men disse hevder hun at stort sett er opptatt.

– Kampen om ladeplassene begynner gjerne ved 16-17-tiden, når alle kommer hjem fra jobb. Da gjelder det å få sikret seg før kvelden kommer.

På dagtid forteller Bull at det gjerne kommer håndverkerbiler tidlig. Disse står da til lading så lenge de er på jobb i strøket.

Sånn som det er nå, så har vi gått tilbake. Det er dårligere kår for elbilister i dag enn for bare to år siden. Wenche brun bull

Plassene i Solheimgata har en ladeeffekt på 22 kW, som er langt høyere enn andre steder på Frogner.

Effekten er like god i Kristinelundvei en halv kilometer meter unna, men ellers i nabolaget er det ladere med langt lavere kapasitet, svært ofte bare rundt 3,5 kW. Da tar det mange timer å få ladet opp en elbil med et noenlunde kraftig batteri.

Mange avhengige av gatelading

Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening, forteller at mange av byens borgere bor i leiligheter uten fast parkeringsplass.

OPPFORDRER TIL Å MELDE INN LADEBEHOV: Styreleder Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening oppfordrer alle som må gatelade i Oslo til å gå inn på ladeher.no og melde inn hvor de trenger kommunal gatelading. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

– Kommunal gatelading er deres «hjemmelading» og er den eneste muligheten de har til å lade elbilen over natten i nærheten av der de bor, sier han.

I 2020 utførte Opinion en undersøkelse på vegne av Oslo kommune hvor 4 av 10 svarte at det er viktig for dem å få et bedre tilbud av offentlige ladeplasser i nærheten.

ÅTTE MINUS TO: Over natten mistet beboerne på Frogner i Oslo to plasser for gatelading i Solheimgata. De som er medlem i Hertz Bilpool fikk på sin side to plasser reservert for seg.

– Min «hjemmelading» er i Solheimgata, men der er det ofte fullt. Da må jeg kjøre opp i Kristinelundvei og lade der hvis jeg finner en plass. Det har også hendt at jeg ikke har funnet en der, og da må jeg bare gi meg.

– Hva gjør du når du ikke finner et ledig gateladepunkt?

– Da venter jeg til det en eller annen gang blir ledig. Det har også hendt jeg har gått ut klokken 01 eller 02 om natten for å se om det er plass.

Elkjøretøy i tet

For aller første gang er elektriske personbiler nå den mest utbredte gruppen av kjøretøy i hovedstaden, etterfulgt av bensinbiler på andreplass og dieselbiler på tredje.

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) var det ved utgangen av 2022 registrert godt over 87.000 elbiler i Oslo mot nærmere 71.500 ved utgangen av 2021.

I 2021 lå bensinbiler på topp med drøyt 80.000 registrerte i personmarkedet ved årsslutt. Nå har dette tallet sunket et stykke under 72.500.

Antall registrerte dieselbiler har begge år ligget på tredjeplass i statistikken fra OFV. Der gikk antallet personbiler ned med en knappere margin, fra litt over 65.500 for to år siden til i overkant av 59.500 i 2022.

Hvis man legger sammen tallet for elektriske personbiler sammen med tallet for elektriske varebiler, så ble det på ett år registrert godt over 17.000 flere kjøretøy som i teorien kan være på jakt etter en plass å lade i Oslo sentrum.

Eksakte tall for Oslo ser slik ut de siste to årene:

Registrerte elbiler per 31. desember 2022 Personbiler: 87.226

Varebiler: 5629 Registrerte elbiler per 31. desember 2021 Personbiler: 71.444

Varebiler: 4183

Vil utvide parkeringstiden

Bull ønsker å slutte med sine mange sene kjøreturer på leting etter en plass å lade så lenge som hun trenger. Og hun mener løsningen kan være bare noen kvartaler unna dersom Oslo kommune bare utvider parkeringstiden.

Det går en grense for hva man gidder når det ikke tilrettelegges bedre. Wenche Brun Bull

– På flere kommunale ladestolper i Oslo er det kun lov til å lade i tre timer på dagtid mellom kl. 09-20. Dette gjelder også i Eckersbergs gate og Frognerparken syd her på Frogner. Disse plassene står stort sett tomme på dagtid når folk er på jobb, sier Bull.

BER OM MER LADETID: «Kan dere få Oslo kommune til å omgjøre korttidsladeplassene i Eckersbergs gate og ved Frognerparken til alminnelige langtidsladeplasser?» skrev Wenche Brun Bull til Elbilforeningens Ladeher-kampanje sist uke.



– Elbilene har de siste par årene blitt gjennomgående fått en økning i batterikapasitet. På Oslo kommunes ladestasjoner tar det ofte fra 9 til 12 timer å lade seg til 300–400 kilometers rekkevidde. Hvorfor kan ikke disse korttidsladeplassene gjøres tids-ubegrenset? undrer Bull seg.

Frykter folks tålmodighet strekkes for langt

En slik endring mener hun vil gi langt flere i nabolaget muligheten til å gatelade over en lengre periode uten å måtte passe på klokka.

– Sånn som det er nå, så har vi gått tilbake. Det er dårligere kår for elbilister i dag enn for bare to år siden.

Bull refererer ikke bare til at det har blitt stadig vanskeligere å finne lademuligheter, men også til at elbilfordelene blitt færre og dårligere.

– Hvis dere fortsatt mener at Oslo skal være en utslippsfri by innen 2030, så må dere skynde dere.

Denne tydelige beskjeden er til byrådslederen.

Hun ber Raymond Johansen om å gjøre noe med ladetilbudet i Oslos gater. Og hun mener det må gjøres nå, før det er for sent.

– Det går en grense for hva man gidder når det ikke tilrettelegges bedre.

Bull frykter rett og slett at folks idealisme kan forsvinne.

– Ved neste bilskifte, hvis det forsetter sånn som nå, vurderer jeg å gå tilbake til dieselbil selv om jeg er veldig for nullutslipp. Men å gå ut om natten for å finne ladeplass … det er det ikke verdt når man er i 70-årene!

ALLTID BEREDT: Wenche Brun Bull er helt avhengig av å ha fulladet batteri på elbilen siden hun på kort varsel må kunne dra langt ut av byen for å ta seg av familie. Hun skulle aller helst hatt en rekke med gateladere utenfor stuevinduet.